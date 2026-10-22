Σε μια σοβαρή καταγγελία προχώρησε Ουκρανούς διαιτητής για την υπόθεση των στημένων αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ, καθώς υποστηρίζει πως τον προσέγγισε Έλληνας συνάδελφος του, ώστε να τον χρηματίσει για να στηρίξει ρωσική ομάδα.

Σύμφωνα με το Live News, ο Ουκρανός διαιτητής που πλέον έχει αδρανοποιηθεί από το ευρωπαϊκό μπάσκετ, είχε κάνει καταγγελία το 2021 στη FIBA. Η καταγγελία του αρχειοθετήθηκε, γιατί κρίθηκε πως τα στοιχεία δεν ήταν σημαντικά για να στοιχειοθετηθεί κατηγορία, όμως βλέποντας τις εξελίξεις στην Ελλάδα αποφάσισε να καταθέσει στις ελληνικές αρχές.

Ο διαιτητής φέρεται να υποστήριξε πως το 2021 προσεγγίστηκε από Έλληνα διαιτητή για να αλλοιώσει το αποτέλεσμα του τελικού κυπέλλου του EuroCup μεταξύ της Ουνίκς Καζάν και της Μονακό.

Τότε, δεν κρινόταν μόνο ο νικητής, αλλά και η ομάδα που θα έμπαινε στην Euroleague.

Σύμφωνα με την εκπομπή του Mega, ο Ουκρανός διαιτητής κατήγγειλε: «Με είχε πλησιάσει ο Έλληνας διαιτητής… και έλεγε να μου δώσει 10.000 ευρώ να βοηθήσω τη ρωσική ομάδα».

Επίσης, φέρεται κατά τη διάρκεια του αγώνα να συνομίλησε με άλλον Έλληνα διαιτητή που συμμετείχε στην αναμέτρηση και να του είπε: «Τι συμβαίνει και ακόμη και στο ημίχρονο ζητάει να μου δώσει χρήματα για να επηρεάσω το αποτέλεσμα;».

Δείτε το σχετικό ρεπορτάζ:

Αναστέλλονται οι επιχορηγήσεις στην ΕΟΚ

Ο υπουργός Αθλητισμού ανακοίνωσε ότι αναστέλλονται οι επιχορηγήσεις στην ΕΟΚ, μετά το σκάνδαλο με τους στημένους αγώνες.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε, αναφέρει:

«Σε συνέχεια των δυσάρεστων εξελίξεων στο ελληνικό μπάσκετ, με τις καταγγελίες που διερευνώνται από τη Δικαιοσύνη και οι οποίες αφορούν σε πρόσωπα με θεσμικούς ρόλους στη διοίκηση και τη διαιτησία της Ομοσπονδίας καλαθοσφαίρισης, ο υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης:

Α) Αποφάσισε να αναστείλει προσωρινά τις εκ του νόμου προβλεπόμενες επιχορηγήσεις προς την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης.

Β) Ζήτησε τη διενέργεια

i) έκτακτου δημοσιονομικού/διαχειριστικού ελέγχου για τα οικονομικά έτη 2024, 2025, 2026 στην Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ), από τη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών,

ii) οικονομικού και διαχειριστικού ελέγχου, από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας.

Υπενθυμίζεται πως σε περιπτώσεις χειραγώγησης αγώνων, πέραν των υπολοίπων ποινικών και πειθαρχικών συνεπειών, προβλέπονται και σαφείς οικονομικές κυρώσεις στη χρηματοδότηση των αθλητικών φορέων, μέσω της ετήσιας κατανομής από το Υπουργείο Αθλητισμού των κερδών των παικτών τυχερών παιγνίων».