Έξι πρωτοποριακές επιχειρήσεις φέρνει στις οθόνες μας το νέο επεισόδιο «Dragons’ Den» με τον Σάκη Τανιμανίδη, την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου στις 22.10, στον ΣΚΑΪ.

Ο Χάρης Βαφειάς, η Μαρία Χατζηστεφανή, ο Λέων Γιοχάη, ο Γιάννης Τσιώρης, ο Αντώνης Καράτζης, η Ελευθερία Ζούρου και ο Κώστας Χαλκιάς είναι έτοιμοι να πάρουν το ρίσκο για εκείνες τις επιχειρήσεις που θα ξεχωρίσουν.

Μία πολύ δυναμική tattoo artist εμφανίζεται μπροστά στους Dragons και η επιχείρησή της συνδυάζει το προϊόν με την εμπειρία. Θα καταφέρουν τα mystery boxes να κινήσουν την περιέργειά τους αρκετά, ώστε να κλείσει συμφωνία; Δύο νέοι startuppers από τη Λαμία παρουσιάζουν την πλατφόρμα τους με στόχο να κάνουν deal με την Ελευθερία Ζούρου.

Θα έχει αποτέλεσμα η… στοχοπροσήλωσή τους; Ένα βιβλίο διαφορετικό από τα άλλα βάζει τους Dragons σε σκέψεις ενώ ένα αρωματικό προϊόν τους κάνει να επιβιβαστούν σε αυτοκίνητο… Ένας startupper, με έδρα της επιχείρησής του τις Σέρρες, έρχεται για να μας κάνει όλους «παστρικοθοδώρες».

Η μυρωδιά της καθαριότητας διεγείρει το επιχειρηματικό ένστικτο των Dragons και η μάχη της διεκδίκησης ξεκινά… Τα χειροποίητα προϊόντα μόδας μίας δημιουργού από την Θεσσαλονίκη φαίνεται να εκτιμώνται ιδιαιτέρως από τις γυναίκες Dragons, αποτελούν όμως επενδυτική ευκαιρία;

Η απόσταση ανάμεσα στην επένδυση και στην άκαρπη παρουσίαση είναι πολύ μικρή και συνήθως κρίνεται στις λεπτομέρειες. Ποιες επιχειρήσεις θα καταφέρουν να ακούσουν το πολυπόθητο «είμαι μέσα»; Πρωτότυπα προϊόντα, ξεχωριστές υπηρεσίες και απολαυστικές εμπειρίες συνθέτουν την εικόνα των επιχειρήσεων του δεύτερου επεισοδίου του «DRAGONS’ DEN» που έρχεται στις οθόνες μας την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου στις 22.10, στον ΣΚΑΪ.