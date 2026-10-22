Νέες εμπορικές συνεργασίες και επενδυτικές ευκαιρίες για τις ελληνικές επιχειρήσεις επιδιώκει να δημιουργήσει η συμφωνία που υπέγραψαν το ΕΒΕΑ και το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο του Άμπου Ντάμπι, στο περιθώριο του UAE-Greece Business Forum στην Αθήνα.

Τη συμφωνία υπέγραψαν ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ, Γιάννης Μπρατάκος, και ο Α΄ αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου του Άμπου Ντάμπι, Dr. Ali Saeed bin Harmal Al Dhaheri, θέτοντας το πλαίσιο για στενότερη συνεργασία των επιχειρηματικών κοινοτήτων των δύο χωρών.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στη στρατηγική του ΕΒΕΑ για την ενίσχυση της παρουσίας των ελληνικών επιχειρήσεων στο εξωτερικό και τη διεύρυνση των διεθνών συνεργασιών τους.

Τι προβλέπει η συμφωνία

Στις δράσεις που προβλέπονται περιλαμβάνονται η διευκόλυνση επιχειρηματικών συναντήσεων, η ανταλλαγή πληροφοριών για εμπορικές και επενδυτικές ευκαιρίες, η υποστήριξη επιχειρηματικών αποστολών και η συνδιοργάνωση εκδηλώσεων και συνεδρίων.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που θέλουν να αναπτυχθούν διεθνώς, καθώς και στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας για την καινοτομία, τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την επιχειρηματική ανάπτυξη.

Τα δύο επιμελητήρια προβλέπεται επίσης να καταρτίσουν κοινό σχέδιο δράσης, μέσα από το οποίο θα προσδιοριστούν οι τομείς προτεραιότητας και οι συγκεκριμένες πρωτοβουλίες συνεργασίας.

Γ. Μπρατάκος: Πρόσβαση σε αγορές, κεφάλαια και συνεργασίες

Ο Γιάννης Μπρατάκος χαρακτήρισε τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα στρατηγικό οικονομικό εταίρο της Ελλάδας, υπογραμμίζοντας τις προοπτικές στο εμπόριο και στις επενδύσεις.

Όπως επισήμανε, η πρόσβαση στις διεθνείς αγορές, σε επενδυτικά κεφάλαια και σε στρατηγικές συνεργασίες είναι βασική προϋπόθεση για την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων, ιδιαίτερα των μικρομεσαίων.

«Στόχος μας είναι η συνεργασία του ΕΒΕΑ με το Επιμελητήριο του Άμπου Ντάμπι να μεταφραστεί σε ουσιαστικές επιχειρηματικές ευκαιρίες, νέες συνεργασίες και προστιθέμενη αξία για τις οικονομίες των δύο χωρών», δήλωσε ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ.