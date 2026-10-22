Ο επικεφαλής του αμερικανικού κολοσσού ημιαγωγών Nvidia ζήτησε σήμερα να υπάρξει μια «υπεύθυνη αισιοδοξία» απέναντι στην Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ/AI) και έκρινε ότι δεν θα πρέπει να «καταπνίξουμε» την τεχνολογία αυτή, παρά τις προειδοποιήσεις ορισμένων παραγόντων του τομέα.

Σε συνέντευξη Τύπου στο Βερολίνο κατά την ολοκλήρωση διήμερου σεμιναρίου για την ΤΝ στη γερμανική πρωτεύουσα, ο Τζένσεν Χουάνγκ επέκρινε τους «doomers», που είναι πεπεισμένοι ότι η τεχνολογία αυτή θα ξεφύγει από τον έλεγχο της ανθρωπότητας και θα απειλήσει την επιβίωσή της.



«Όταν λέτε ότι αυτό θα είναι το τέλος του ανθρώπινου πολιτισμού, δεν είναι αλήθεια. Είναι μια επινόηση», σημείωσε, κρίνοντας ότι αυτού του είδους το σενάριο ευδοκιμεί επειδή «κάνει πρωτοσέλιδα».



Οι διευθυντές και οι πολιτικοί ηγέτες οφείλουν αντιθέτως να «περιγράφουν ένα μέλλον όχι φόβου, αλλά αισιοδοξίας».

JUST IN – AI chip giant Nvidia’s boss Jensen Huang said on Thursday that warnings artificial intelligence could wipe out humanity were "cheap" attempts to grab headlines. https://t.co/7XkTQliwYM — Insider Paper (@TheInsiderPaper) October 22, 2026

Η Nvidia κυριαρχεί στην αγορά ημιαγωγών που χρησιμοποιούνται για να εκπαιδεύουν και να κάνουν να λειτουργούν τα μοντέλα Τεχνητής Νοημοσύνης, είτε πρόκειται γι’αυτά της OpenAI είτε για αυτά πολυάριθμων νεοσύστατων επιχειρήσεων.



Όμως η άνοδος της γενετικής τεχνητής νοημοσύνης προκαλεί επίσης ανησυχίες λόγω της απουσίας δικλείδων ασφαλείας ύστερα από μια σειρά περιστατικών που αποκαλύφθηκαν τους τελευταίους μήνες, κατά τα οποία μοντέλα των OpenAI, Anthropic, Google και Meta διείσδυσαν σε δεκάδες ιστοτόπους του διαδικτύου.



«Αν γνωρίζετε ότι πρόκειται να προκαλέσετε ζημιά, οφείλετε να σταματήσετε αμέσως», συνέχισε ο Τζένσεν Χουάνγκ.



Η Nvidia η οποία αντιτίθεται σε μια αυστηρή ρύθμιση των συστημάτων ΤΝ συνιστά μάλλον στους πελάτες της να αγοράσουν το νέο εργαλείο της για να φυλακίζουν τους πράκτορες της ΤΝ που εκτρέπονται.



Στα τέλη Σεπτεμβρίου, ο συνιδρυτής της Microsoft Μπιλ Γκέιτς προειδοποίησε ότι η ΤΝ αν πέσει σε κακά χέρια μπορεί πλέον να δημιουργήσει ιούς που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στον θάνατο εκατοντάδων εκατομμυρίων ανθρώπων ή κυβερνοεπιθέσεις που θα παρέλυαν το δίκτυο ηλεκτρικού ρεύματος.



«Δεν πρέπει να προσπαθήσουμε να καταπνίξουμε την ΤΝ», επέμεινε ο Χουάνγκ, υπογραμμίζοντας τον κρίσιμης σημασίας ρόλο της στη χρηματοδότηση μελλοντικών συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.



Κατά την περιοδεία στην Ευρώπη, η Nvidia δεσμεύτηκε για επενδύσεις σχεδόν 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων στον τεχνολογικό τομέα της ηπείρου και κάλεσε την Ευρώπη, που έχει καθυστερήσει στον αγώνα δρόμου της τεχνητής νοημοσύνης, να ανεβάσει ταχύτητα.



«Πείτε στην Ευρώπη: η ΤΝ δημιουργεί θέσεις εργασίας», τόνισε, παροτρύνοντας τη Γηραιά Ήπειρο να ενισχύσει τον ιστό της νεοφυών επιχειρήσεων (start-up) τεχνητής νοημοσύνης και την αγορά της επιχειρηματικών κεφαλαίων, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.