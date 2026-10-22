Έξι εκκλησίες στη Μήλο φέρεται να έβαλε στο στόχαστρο ένας 27χρονος μέσα σε μόλις 15 ώρες, επιχειρώντας να πάρει χρήματα από τα παγκάρια. Οι αστυνομικοί τον εντόπισαν και τον συνέλαβαν το επόμενο πρωί.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο 27χρονος κατηγορείται ότι έδρασε την Τρίτη 20 Οκτωβρίου, από τις 5 το πρωί έως τις 8 το βράδυ. Σε τρεις περιπτώσεις κατάφερε να αφαιρέσει χρήματα από παγκάρια ιερών ναών, ενώ σε άλλες τρεις οι προσπάθειές του δεν είχαν αποτέλεσμα.

Οι αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Μήλου, αξιοποιώντας τα στοιχεία που συγκέντρωσαν κατά την έρευνα, ταυτοποίησαν τον κατηγορούμενο και προχώρησαν στη σύλληψή του το πρωί της Τετάρτης 21 Οκτωβρίου.

Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 400 ευρώ και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπές κατ’ εξακολούθηση.