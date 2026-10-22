Για γραπτά μηνύματα που στηρίζουν τις κατηγορίες στην υπόθεση του ελληνικού μπάσκετ έκανε λόγο ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος, υποστηρίζοντας ότι η κακουργηματική δίωξη είναι τεκμηριωμένη. Ο συνήγορος της ΚΑΕ Αμαρουσίου απέρριψε τους ισχυρισμούς περί σκευωρίας και ζήτησε αλλαγές στη διοίκηση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης.

Στις δηλώσεις του αναφέρθηκε σε κατηγορίες για δωροδοκία, δωροληψία, χειραγώγηση αγώνων και παράνομο στοιχηματισμό, ενώ προχώρησε και σε καταγγελίες για παρεμβάσεις σε σχολικά πρωταθλήματα. Οι τοποθετήσεις του αποτυπώνουν τη θέση της πλευράς που εκπροσωπεί, με την υπόθεση να βρίσκεται ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Η καταγγελία του Αμαρουσίου και τα μηνύματα για τους διαιτητές

Ο κ. Δημητρακόπουλος υπενθύμισε ότι η ΚΑΕ Αμαρουσίου είχε καταγγείλει τον Απρίλιο ασυμβίβαστο μεταξύ της ιδιότητας του προέδρου της ΕΟΚ και της φερόμενης συμμετοχής του στη διοίκηση ομάδας της Α1 στην Πάτρα.

Όπως υποστήριξε, η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού δικαίωσε την καταγγελία, κρίνοντας ότι ο Βαγγέλης Λιόλιος ήταν ο πραγματικός ιδιοκτήτης και ουσιαστικός διευθύνων σύμβουλος της ομάδας.

Παράλληλα, επικαλέστηκε μηνύματα τα οποία, κατά τον ίδιο, δείχνουν προνομιακή ενημέρωση του προέδρου της ΕΟΚ από στελέχη της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας για τους ορισμούς διαιτητών.

«Σε αυτή την υπόθεση η κατηγορία είναι δομημένη σε γραπτά μηνύματα τα οποία έχουν ανταλλαγεί ανάμεσα σε καταγγέλλοντες και κατηγορούμενους. Δεν έχουμε αποδείξεις που στηρίζονται απλώς στον λόγο ενός ανθρώπου απέναντι στον άλλον», ανέφερε.

Απαντώντας στις αιτιάσεις για παραβίαση προσωπικών δεδομένων, υποστήριξε ότι η νομολογία επιτρέπει, υπό προϋποθέσεις, την αποδεικτική αξιοποίηση τέτοιων μηνυμάτων.

«Ποιοι έκαναν τη σκευωρία;»

Ο δικηγόρος συνέδεσε την έκδοση ενταλμάτων σύλληψης με την ισχύ των στοιχείων που, όπως υποστήριξε, έχουν συγκεντρωθεί. Απέδωσε επίσης στις δικαστικές ενέργειες εκτίμηση κινδύνου φυγής ή τέλεσης νέων αδικημάτων.

Σε υψηλούς τόνους απάντησε και στους ισχυρισμούς περί κατασκευασμένης υπόθεσης:

«Ποιοι έκαναν τη σκευωρία; Ο δικαστής; Η ανακρίτρια που εξέδωσε το ένταλμα; Ή ο εισαγγελέας που άσκησε την κακουργηματική δίωξη;».

Η άσκηση δίωξης και η έκδοση ενταλμάτων δεν αποτελούν καταδικαστική απόφαση, ενώ οι κατηγορούμενοι διατηρούν το τεκμήριο αθωότητας.

Καταγγελίες και για σχολικά πρωταθλήματα

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Δημητρακόπουλος σε φερόμενη χειραγώγηση σχολικών αγώνων, συνδέοντας το κίνητρο με τα ευεργετήματα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση που προβλέπονται για αθλητικές διακρίσεις.

«Δεν μπορώ να ανεχθώ ότι υπάρχουν στημένα παιχνίδια μέχρι και στα σχολικά πρωταθλήματα», δήλωσε, υποστηρίζοντας ότι σχετικές εμπλοκές προκύπτουν από γραπτά μηνύματα.

Ο ίδιος ανέφερε ότι δεν ισχύουν οι φήμες περί εμπλοκής παραγόντων του Ολυμπιακού ή πολιτικών προσώπων. Αντίθετα, υποστήριξε ότι στη δικογραφία εμπλέκονται διαιτητές και ότι σε έναν από αυτούς βρέθηκαν πολλά χρήματα, χωρίς να προσδιορίσει το ποσό.

Εκτίμησε ακόμη ότι ο Παναθηναϊκός έχει λόγους να δηλώσει υποστήριξη της κατηγορίας, επικαλούμενος προηγούμενες καταγγελίες και μηνύσεις της ομάδας. Αναφέρθηκε επίσης σε παράπονα του ΠΑΟΚ, του Άρη και της ΑΕΚ για τους συγκεκριμένους διαιτητές.

Ζητά αλλαγές στη διοίκηση και συνεργασία με τις Αρχές

Ο συνήγορος της ΚΑΕ Αμαρουσίου υποστήριξε ότι ενδεχόμενη επιβολή περιοριστικών όρων ή προσωρινής κράτησης σε διοικητικά στελέχη θα θέσει ζήτημα για την ηγεσία της Ομοσπονδίας και τις αποφάσεις του αναπληρωτή υπουργού Αθλητισμού.

«Δεν μπορεί να είναι τα ίδια πρόσωπα στη διοίκηση της ΕΟΚ», τόνισε.

Κλείνοντας, κάλεσε διαιτητές και παράγοντες που γνωρίζουν στοιχεία να συνεργαστούν με την Αστυνομία και την ανακρίτρια, επικαλούμενος διατάξεις του αθλητικού νόμου που, όπως ανέφερε, παρέχουν δυνατότητα ευνοϊκής ποινικής μεταχείρισης σε όσους συμβάλουν τεκμηριωμένα στην αποκάλυψη της υπόθεσης.