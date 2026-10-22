Το τρέιλερ της ταινίας «Narnia: The Magician’s Nephew» σε σκηνοθεσία Γκρέτα Γκέργουιγκ σημείωσε 481,3 εκατομμύρια προβολές τις πρώτες επτά ημέρες της κυκλοφορίας του, σύμφωνα με την εταιρεία αναλύσεων WaveMetrix.

Η τεράστια ανταπόκριση του κοινού, ξεπέρασε τις επιδόσεις των αντίστοιχων τρέιλερ των blockbuster «Barbie» (240 εκατ. προβολές), «Wonka» (237,2 εκατ.) και «The Super Mario Galaxy Movie» (281,6 εκατ.).

Το βίντεο σκαρφάλωσε στην κορυφή των τάσεων στο X ενώ συνεχίζει να φιγουράρει στο No. 1 των δημοφιλέστερων τρέιλερ στο YouTube. Παράλληλα, η επίσημη ιστοσελίδα NarniaFilm.com «έπεσε» για λίγο λόγω της τεράστιας επισκεψιμότητας. Η φιλόδοξη παραγωγή του Netflix βασίζεται στο ομώνυμο βιβλίο του Κ. Σ. Λιούις το οποίο κυκλοφόρησε το 1955.

Η πλοκή ακολουθεί δύο παιδιά από το Λονδίνο της δεκαετίας του 1950, τον Digory τον οποίο υποδύεται ο Ντέιβιντ ΜακΚένα και την Polly (Μπεατρίς Κάμπελ) που ανακαλύπτουν τυχαία το «Wood Between the Worlds» ένα μυστικό πέρασμα που οδηγεί στη Νάρνια.

Υπό τους ήχους του «Stairway to Heaven» των Led Zeppelin, το τρέιλερ ξεκινά με τον Ντάνιελ Κρεγκ στον ρόλο του εκκεντρικού μάγου Andrew Ketterley να δηλώνει πως «μερικές φορές, μία ιστορία είναι η αρχή όλων των άλλων», πριν παραδώσει στα παιδιά τα μαγικά δαχτυλίδια που θα τα οδηγήσουν στις πιο γοητευτικές περιπέτειές τους.

Το τρέιλερ έγραψε επίσης ιστορία, καθώς πρόκειται για την πρώτη φορά που οι Led Zeppelin επέτρεψαν τη χρήση του εμβληματικού τραγουδιού που κυκλοφόρησαν το 1971, σύμφωνα με το Deadline. Το συγκρότημα κοινοποίησε το βίντεο στο Instagram, με τον Τζίμι Πέιτζ να εκφράζει τον θαυμασμό του για τη Γκέργουιγκ, αποκαλώντας την «δύναμη στο κόσμο του κινηματογράφου».

Το εντυπωσιακό καστ της ταινίας συμπληρώνουν οι Μέριλ Στριπ, Κάρεϊ Μάλιγκαν, Έμα Μάκι, Ντενίζ Γκοφ, Κόμπνα Χόλντμπρουκ-Σμιθ, Σίαραν Χιντς και Σούζαν Γουοκόμα. Την παραγωγή συνυπογράφουν οι Έιμι Πασκάλ, Μαρκ Γκόρντον, Βίνσεντ Σίμπερ και Γκέργουιγκ η οποία έκανε και τη διασκευή του σεναρίου.

Το «Narnia: The Magician’s Nephew» αναμένεται στις ελληνικές αίθουσες στις 11 Φεβρουαρίου 2027 από τη Feelgood, πριν γίνει διαθέσιμο στο Netflix στις αρχές Απριλίου.