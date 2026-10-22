Υπάρχει και συνέχεια

Νέα ονόματα αναμένεται να έρθουν στο προσκήνιο τις επόμενες μέρες στο σκάνδαλο που ξέσπασε στο μπάσκετ. Η σύλληψη του Λιόλιου, συνεργατών του και διαιτητών έχει προκαλέσει… σεισμό και θα γίνει ακόμη πιο έντονος προσεχώς καθώς δεν θα κλείσει εδώ το θέμα. Ο Γιαννακόπουλος είναι σίγουρος ότι θα υπάρξουν και νέες εξελίξεις, νέες αποκαλύψεις, οι οποίες θα κάνουν ακόμη μεγαλύτερο τον θόρυβο που ήδη υπάρχει με αυτή την υπόθεση. Θα δούμε… Το σίγουρο είναι πως θα υπάρξουν εξελίξεις στην ομοσπονδία, όποια κι αν είναι η κατάληξη αυτής της ιστορίας. Υπάρχουν και αυτοί που πιστεύουν ότι πρόκειται για μια υπόθεση που μπορεί να «αγγίξει» ακόμη και τη Euroleague, περισσότερο όμως μοιάζει με σενάριο που κυκλοφορεί και δεν θα επιβεβαιωθεί.

Ρόμα για Πιρόλα

Άνθρωπος της Ρόμα θα βρίσκεται ξανά στο Καραϊσκάκη για το ματς του Ολυμπιακού με τη Σπάρτα Πράγας. Οι τζαλορόσι έχουν γίνει… θαμώνες του φαληρικού γηπέδου καθώς είχαν άνθρωπό τους και στο πρόσφατο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό αλλά και σε προηγούμενα παιχνίδια και λογικά θα έχουν και στα επόμενα. Ο λόγος; Το ενδιαφέρον για τον Πιρόλα που έχει ξεκινήσει εξαιρετικά τη φετινή σεζόν. Ο Ιταλός κεντρικός αμυντικός είναι από πέρυσι στη λίστα της Ρόμα και το γεγονός ότι φέτος είναι όλο και πιο συχνές οι επισκέψεις στο Καραϊσκάκη σημαίνει πως το ενδιαφέρον δεν θα παραμείνει φιλολογικό. Το συμβόλαιο του Πιρόλα με τους ερυθρόλευκους λήγει το 2028, άρα ή θα ανανεωθεί ή θα πρέπει να πωληθεί στο τέλος της σεζόν.

Ανανεώνει ο Μιχαηλίδης

Θέμα χρόνου είναι πλέον η ανανέωση του συμβολαίου του Γιάννη Μιχαηλίδη με τον ΠΑΟΚ. Μπορεί ανάμεσα στις δύο πλευρές να υπήρξε απόσταση όταν άρχισαν οι συζητήσεις για την ανανέωση της συνεργασίας τους, ήταν κοινή επιθυμία όμως να τα βρουν και απέχουν ελάχιστα πλέον από το να δώσουν τα χέρια και να συνεχίσουν μαζί. Στο συμβόλαιο του Μιχαηλίδη υπάρχει οψιόν που δίνει το δικαίωμα στους ασπρόμαυρους να ανανεώσουν μονομερώς το συμβόλαιό του για ακόμη ένα χρόνο, δεν ήθελαν όμως να κρατήσουν έτσι τον διεθνή αμυντικό αλλά να υπάρξει συμφωνία για περισσότερα χρόνια. Και αυτό θα γίνει, με τον Μιχαηλίδη να ετοιμάζεται να ανανεώσει ως το 2030, με αναπροσαρμογή των ετήσιων αποδοχών του. Αυτή η υπόθεση θα έχει happy end για τον ΠΑΟΚ, το θέμα πλέον είναι τι θα γίνει με τον Ζίβκοβιτς.

Η Αρμάνι Μιλάνο, ο Ντόρσεϊ και ο Γκούντουριτς

Η Αρμάνι Μιλάνο θα μπορούσε να είναι η ομάδα που θα έλυνε τα χέρια του Ολυμπιακού στην υπόθεση Ντόρσεϊ. Οι ερυθρόλευκοι δεν έχουν πάρει ακόμη την οριστική απόφασή τους για τον διεθνή γκαρντ που παραμένει εκτός ομάδας και φέρονται να είναι διατεθειμένοι να συζητήσουν ακόμη και για ανταλλαγή του. Στην Ιταλία υποστηρίζουν πως η Αρμάνι Μιλάνο θα μπορούσε, υπό προϋποθέσεις, να ενδιαφερθεί για τον Ντόρσεϊ, την ίδια ώρα που τα ρεπορτάζ θέλουν τον Γκούντουριτς να μην είναι ικανοποιημένος από την κατάσταση στην ομάδα. Αν, επομένως, στον Πειραιά είναι όντως ανοιχτοί στο ενδεχόμενο ανταλλαγής, οι Ιταλοί θα μπορούσαν να προτείνουν τράμπα του Ντόρσεϊ με τον Γκούντουριτς. Ιταλικό σενάριο.

Το μυαλό στο NBA Europe

Πολύ βαρύ είναι το κλίμα στη μπασκετική ΑΕΚ, με τον Μάκη Αγγελόπουλο να έχει αλλού το μυαλό του. Την ώρα που η ομάδα παραπαίει και οι οργανωμένοι οπαδοί απέχουν από τους αγώνες της, ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ έχει αφοσιωθεί στο NBA Europe και στο πώς η Ένωση θα εξασφαλίσει τη συμμετοχή της σε αυτό. Λογικό είναι ο Αγγελόπουλος να σκέφτεται την επόμενη μέρα σε μια εποχή που μπορεί να φέρει ιστορικές αλλαγές στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, καλό θα ήταν όμως να κοιτάξει και το σήμερα. Και το σήμερα λέει ότι έχει μια ομάδα που έχει μείνει πίσω από ΠΑΟΚ και Άρη, μια ομάδα με εμφανή προβλήματα στο ρόστερ και με τον κόσμο να μην τη στηρίζει όπως τα προηγούμενα χρόνια, λόγω της συμφωνίας με τον Ολυμπιακό για τη Sunel Arena. Να δούμε και τι στάση θα κρατήσει ο Αγγελόπουλος απέναντι σε όσα συμβαίνουν με το σκάνδαλο που ξέσπασε στο ελληνικό μπάσκετ για στημένα παιχνίδια.