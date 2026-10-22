Το Πεντάγωνο επιδιώκει τη δημιουργία ενός πιο ισχυρού προγράμματος κατασκοπείας υπό πλήρη κάλυψη για τη διεξαγωγή οικονομικού πολέμου κατά της Κίνας και άλλων ανταγωνιστών των ΗΠΑ, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν την πρωτοβουλία.



Αυτό το νέο πρόγραμμα κατασκοπείας επόμενης γενιάς —στο οποίο Αμερικανοί πράκτορες θα δρουν undercover ως επιχειρηματίες ή στελέχη του ιδιωτικού τομέα, χωρίς καμία φανερή σύνδεση με την αμερικανική κυβέρνηση— προορίζεται να αποτελέσει τον μυστικό βραχίονα της ευρύτερης εκστρατείας οικονομικού πολέμου του Πενταγώνου, δήλωσαν οι ίδιες πηγές στην Washington Post.

Το νέο πρόγραμμα κατασκόπων «μη υπηρεσιακής κάλυψης» (NOCs) τελεί υπό την επίβλεψη του Τομ Ρακούσαν, βετεράνου της CIA με 39 χρόνια υπηρεσίας και νυν ανώτερου συμβούλου του υφυπουργού Άμυνας Στιβ Φάινμπεργκ. Ο Ρακούσαν, που αποσύρθηκε από τη CIA το 2021, ανήλθε στη θέση του αναπληρωτή διευθυντή επιχειρήσεων —του κορυφαίου επικεφαλής κατασκοπείας της υπηρεσίας— το 2017. Αργότερα ηγήθηκε της απάντησης της CIA στην ρωσική εκστρατεία εμπλοκής στις προεδρικές εκλογές του 2016.



Μετά την αποχώρησή του, ο Ρακούσαν εντάχθηκε στην Cerberus Capital Management, την εταιρεία ιδιωτικών κεφαλαίων που συνίδρυσε ο Φάινμπεργκ, και ακολούθησε τον δισεκατομμυριούχο στο Πεντάγωνο το 2025. Ειδικοί από τους κλάδους του Πενταγώνου, το Γραφείο του υφυπουργού Πολέμου για τις Πληροφορίες και την Ασφάλεια, καθώς και συνταξιοδοτημένοι αξιωματούχοι της CIA, έχουν επιστρατευτεί για το νέο αυτό δίκτυο.

Exclusive: The Pentagon is looking to build a more robust deep-cover spying program to conduct economic warfare against China and other U.S. competitors, according to people familiar with the initiative. https://t.co/t4aLnUsZA9 — The Washington Post (@washingtonpost) October 21, 2026

Το πρόγραμμα βρίσκεται σε στάδιο σχεδιασμού και δεν είναι επιχειρησιακά ενεργό, ανέφεραν οι πηγές.

Το πού ακριβώς θα στεγαστεί εντός του Πενταγώνου παραμένει ασαφές. Η προσπάθεια ενδέχεται να λειτουργήσει ως νέα αυτόνομη μονάδα ή ως επέκταση των υπαρχουσών δυνατοτήτων συλλογής πληροφοριών.



Το υπουργείο Άμυνας, απαντώντας σε ερωτήματα της Washington Post, αρνήθηκε την ύπαρξη της πρωτοβουλίας. «Αυτό το ερώτημα φαίνεται να βασίζεται σε πληροφορίες που απλά δεν είναι αληθείς», δήλωσε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου του Πενταγώνου, Τζέικομπ Μπλις. «Όποιος σας τροφοδοτεί με αυτούς τους ισχυρισμούς είναι είτε σοβαρά παραπληροφορημένος είτε σας παραπλανά εσκεμμένα για να πουλήσει τις φαντασιώσεις του».



Η CIA αρνήθηκε να σχολιάσει. Ο Ρακούσαν δεν ανταποκρίθηκε σε αίτημα για σχολιασμό, ενώ οι επιτροπές του Κογκρέσου δεν φαίνεται να έχουν ενημερωθεί.

Νέα στρατηγική οικονομικού πολέμου

Η διοίκηση Τραμπ έχει υιοθετήσει τον οικονομικό πόλεμο ως βασικό εργαλείο άσκησης πολιτικής, επιβάλλοντας δασμούς, ελέγχους εξαγωγών και επενδύοντας σε κρίσιμες τεχνολογίες. Σε ομιλία του τον Σεπτέμβριο, ο υποδιευθυντής της CIA Μάικλ Έλις δήλωσε ότι οι ΗΠΑ διευρύνουν την κατασκοπεία κατά της Κίνας, στοχεύοντας κινεζικές εταιρείες στην τεχνητή νοημοσύνη, τη βιοτεχνολογία και τους ημιαγωγούς.



Ο προκάτοχός του, Ντέιβιντ Σ. Κόεν, υποστήριξε πρόσφατα ότι οι αμερικανικές υπηρεσίες πρέπει να μοιράζονται οικονομικά μυστικά με εγχώριες εταιρείες τεχνολογίας. «Συλλέγουμε οικονομικά ευαίσθητες πληροφορίες για χρόνια», δήλωσε ο Κόεν. «Δεν πρέπει να κολλάμε στο αν θα παρέχουμε εμπορικό πλεονέκτημα στις αμερικανικές εταιρείες».



Παράλληλα, ο Φάινμπεργκ ανακοίνωσε φέτος τη σύσταση μιας Μονάδας Οικονομικής Άμυνας (EDU), στο πλαίσιο μιας προσπάθειας που αποσκοπεί στην «αποτροπή, την άρνηση, τη διατάραξη και τη συμβολή στην ήττα των αντιπάλων μέσω οικονομικών μέσων».

Ο Γιώργος Κολλιτίδης, επικεφαλής της Μονάδας Οικονομικής Άμυνας (EDU)

Ο Γιώργος Κολλιτίδης ανέλαβε επικεφαλής της EDU τον Φεβρουάριο, ανακοινώνοντας δημόσιες επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων, όπως η συμφωνία 750 εκατομμυρίων δολαρίων για σπάνιες γαίες στη Βραζιλία.



Αρχικά, η EDU θεωρήθηκε η πιθανή στέγη του νέου προγράμματος, αλλά η αυξημένη δημοσιότητα οδήγησε στην εγκατάλειψη της ιδέας.

Πόλεμος επικράτειας στις μυστικές υπηρεσίες

Ορισμένοι πρώην συνάδελφοι του Ρακούσαν δεν ενθουσιάστηκαν με την είδηση. «Ο Ρακούσαν θέλει να φτιάξει τη δική του CIA μέσα στο Πεντάγωνο», δήλωσε πρώην ανώτερο στέλεχος της CIA. Ο Ρακούσαν περιγράφεται ως επιχειρησιακά επιθετικός.



«Ήταν ένας αδίστακτος μαχητής», θυμάται αξιωματούχος του Λευκού Οίκου από την πρώτη θητεία Τραμπ.

Το κτίριο των αρχηγείων της Κεντρικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (CIA) στο Λάνγκλεϊ

Η αντίδραση στα κεντρικά της Κεντρικής Υπηρεσίας Πληροφοριών στο Λάνγκλεϊ είναι ψυχρή, καθώς η CIA παραδοσιακά ανθίσταται στην εμπλοκή άλλων υπηρεσιών στα χωράφια της. Η ενίσχυση του Πενταγώνου έρχεται καθώς το πρόγραμμα NOC της CIA έχει εξασθενήσει, με το 75% των στελεχών να είναι έτοιμοι για συνταξιοδότηση.



Ο διευθυντής της CIA Τζον Ράτκλιφ έχει υποσχεθεί πιο επιθετική προσέγγιση, αλλά το Πεντάγωνο δείχνει διατεθειμένο να αναλάβει μεγαλύτερα ρίσκα.



Το Πεντάγωνο «έχει πολλά χρήματα, πολλές εξουσίες και πολλές δυνατότητες», δήλωσε πρώην στέλεχος της CIA.



«Και ο Θεός μαζί τους», συμπλήρωσε, σύμφωνα με άρθρο της Washington Post.