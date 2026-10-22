Λίγο μετά την κύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου από τη βουλή της Βεγγάζης, η Ελλάδα ανακοίνωσε ότι ξεκινά συνομιλίες με την Αίγυπτο για την επέκταση της οριοθέτησης της ΑΟΖ.

Η έναρξη των συνομιλιών αποφασίστηκε μετά από τηλεφωνική επικοινωνία του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη με τον Αιγύπτιο ομόλογό του Μπαντρ Αμπντελάτι.

Επιπλέον, έγινε αναφορά στη στρατηγική εταιρική σχέση Ελλάδας – Αιγύπτου και στις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο.

Το υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε στην πλατφόρμα Χ:

«Η Ελλάδα συμφώνησε να συνεχίσει τις διαβουλεύσεις με σκοπό την επέκταση του γεωγραφικού πεδίου εφαρμογής της Συμφωνίας οριοθέτησης της ΑΟΖ του 2020, σε πλήρη συμμόρφωση με το διεθνές δίκαιο και τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS)».

🇬🇷🇪🇬 agreed to continue consultations with a view to extending the geographical scope of their 2020 EEZ delimitation Agreement, in full accordance with international law and UNCLOS. @MfaEgypt @EgyptForeignMin — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) October 22, 2026

Επίσης, ο Αιγύπτιος υπουργός Εξωτερικών Μπαντρ Αμπντελάτι έγραψε σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ:

«Συζήτησα με τον υπουργό Εξωτερικών της Ελλάδας τις στρατηγικές σχέσεις και τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την Ανατολική Μεσόγειο, και συμφωνήσαμε να συνεχίσουμε τις διαβουλεύσεις σχετικά με τον καθορισμό των θαλάσσιων συνόρων σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας».