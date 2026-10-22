Την αναστάτωση που επικράτησε στον Κολωνό, αμέσως μετά την έκρηξη αυτοσχέδιου μηχανισμού που ήταν μέσα σε μία σακούλα, δείχνει βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας.

Στα πλάνα από κάμερα ασφαλείας φαίνεται να υψώνονται καπνός και σκόνη μετά την έκρηξη, καθώς και ένα άτομο να βγαίνει από την πολυκατοικία.

Από την έκρηξη τραυματίστηκε πιο σοβαρά ένας ανθυπαστυνόμος, ενώ ελαφρύτερα τραύματα προκλήθηκαν σε μια γυναίκα αστυνομικό και δύο πολίτες. Σημειώνεται πως ανάμεσα στους τραυματίες είναι και ο άνθρωπος που ενημέρωσε την Αστυνομία για την επίμαχη σακούλα, μέσα στην οποία διαπιστώθηκε ότι βρίσκονταν ναρκωτικά και ο εκρηκτικός μηχανισμός.

Οι έρευνες για την υπόθεση, την οποία χειρίζονται από κοινού το Τμήμα Ανθρωποκτονιών και η Δίωξη Ναρκωτικών της ΔΑΟΕ, είναι σε εξέλιξη.

Όπως δήλωσε σήμερα το πρωί στον ΑΝΤ1 ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, δεν είναι τρομοκρατική ενέργεια, αλλά πρόκειται για υπόθεση του κοινού ποινικού δικαίου.

«Πιστεύω ότι σύντομα θα υπάρξουν απαντήσεις», δήλωσε ο υπουργός και πρόσθεσε: «Πολύ σύντομα θα βρεθούν όλοι αυτοί. Η υπόθεση διερευνάται και θα συλληφθούν. Οι αρχές κάνουν τη δουλειά τους»

Όσον αφορά τι κρύβεται πίσω από την έκρηξη ο κ. Χρυσοχοΐδης ανέφερε: «Μόλις το είδα είπα δεν είναι τρομοκρατική ενέργεια γιατί τα πρώτα δείγματα ήταν ότι αφορά εγκληματική ενέργεια με τη λογική του κοινού ποινικού. Είναι υπόθεση που αφορά ναρκωτικά και στη συνέχεια αφορά έναν εκρηκτικό μηχανισμό πολύ μικρής ισχύος- μπορεί να είναι και τα δύο το προϊόν του εγκλήματος, αλλά αυτά θα τα διερευνήσει η αστυνομία».

Ένα από τα σενάρια, που εξετάζουν οι αρμόδιοι αξιωματικοί, είναι αυτός που άφησε τη σακούλα με τα ναρκωτικά και τον εκρηκτικό μηχανισμό στο ισόγειο της πολυκατοικίας, κάτω από το κλιμακοστάσιο, να είχε σκοπό να τον πάρει αργότερα και να τον παραδώσει σε κάποιον άλλον.

Το δεύτερο σενάριο, το οποίο ερευνάται, είναι να υπήρξε κάποιο πρόσωπο, το οποίο ήθελε να ξεφορτωθεί τη σακούλα με τα εκρηκτικά, να τα άφησε στο σημείο και στη συνέχεια να εξαφανίστηκε.

Όπως ανέφερε στο ΕΡΤNews η εκπρόσωπος Τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, «αναζητούμε εμπλεκόμενους από τον ποινικό χώρο και για αυτόν τον λόγο συνδράμει το τμήμα Ανθρωποκτονιών και η Δίωξη ναρκωτικών», ενώ συμπλήρωσε ότι φαινόταν σαν έτοιμο δέμα προς παράδοση.

Υπενθυμίζεται ότι η σακούλα περιείχε ναρκωτικά χάπια, «φιξάκια» με ναρκωτικές ουσίες, πιθανόν ηρωίνη, ζυγαριά ακριβείας και μικρά βαζάκια με άσπρη σκόνη, ένα από τα οποία πιθανότατα ήταν συνδεδεμένο με το σύστημα πυροδότησης του εκρηκτικού μηχανισμού. Οι πυροτεχνουργοί βρήκαν στο σημείο υπολείμματα ηλεκτρικού πυροκροτητή, μπαταρίες, ένα τηλεχειριστήριο για την από απόσταση πυροδότηση της βόμβας και χαμηλής ισχύος εκρηκτική ύλη.

Οι αστυνομικοί που ασχολούνται με την υπόθεση ερευνούν άτομα από την περιοχή και αναζητούν υλικό για την διαδρομή του ανθρώπου που άφησε στο σημείο την σακούλα.

Η κατάσταση των τραυματιών

Ο ανθυπαστυνόμος, που τραυματίστηκε σοβαρά από την έκρηξη στο πρόσωπο, τα χέρια και τα πόδια, όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, χειρουργήθηκε χθες στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο και όπως είπαν οι γιατροί κατάφεραν να σώσουν το μάτι του και το αυτί που είχαν υποστεί βλάβη.

Οι δύο πολίτες δεν έχουν κάτι σοβαρό, ενώ η ειδική φρουρός έχει ένα πρόβλημα στο αυτί και σήμερα αναμένεται να υπάρχουν νεότερα για τον τραυματισμό της.