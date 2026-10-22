Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση του ελληνικού FBI από τις πρωινές ώρες σήμερα, 22/10/2026, για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να μην έχει αποδώσει στο κράτος ΦΠΑ τουλάχιστον 25 εκατ. ευρώ, από το 2022, μέσω μεγάλης αλυσίδας πιτσαρίας με δίκτυο 100 καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα.

Όπως αναφέρουν οι μέχρι στιγμής πληροφορίες, οι έρευνες διενεργούνται σε καταστήματα και σπίτια από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, σε συνεργασία με την ΑΑΔΕ και τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 9 φερόμενα μέλη του πυρήνα της οργάνωσης και έχουν κατασχεθεί πάνω από 500.000 ευρώ, πολυτελή Ι.Χ., κοσμήματα και πλήθος αποδεικτικών στοιχείων.

Οι έρευνες των Αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη.