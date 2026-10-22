Μια φωτογραφία από το νοσοκομείο δημοσίευσε η Σάσα Μπάστα το πρωί της Πέμπτης (22/10), μόλις δύο ημέρες αφότου ανακοίνωσε ότι είναι έγκυος στο δεύτερο παιδί της με τον σύζυγό της, Δημήτρη Κουσαθανά.

Η τραγουδίστρια ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα στιγμιότυπο στο οποίο διακρίνεται το βραχιολάκι νοσοκομείου με τα στοιχεία της. Πάνω σε αυτό αναγραφόταν το ονοματεπώνυμό της, «Μπάστα Κουσαθανά Μαρία Αναστασία», καθώς και πληροφορίες σχετικά με την εισαγωγή της.

Η ίδια συνόδευσε τη φωτογραφία με τη φράση «Το μάτι σας», προσθέτοντας ένα emoji με μάτι.

Η Σάσα Μπάστα δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για τον λόγο που χρειάστηκε να βρεθεί στο νοσοκομείο, ούτε διευκρίνισε εάν η επίσκεψή της σχετίζεται με την εγκυμοσύνη της.

Η ανακοίνωση για το δεύτερο παιδί της

Μόλις την περασμένη Τρίτη (20/10), η Σάσα Μπάστα είχε μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους ότι η οικογένειά της πρόκειται να μεγαλώσει.

Η τραγουδίστρια, η οποία έχει αποκτήσει ήδη ένα παιδί με τον σύζυγό της, Δημήτρη Κουσαθανά, επέλεξε να γνωστοποιήσει τη δεύτερη εγκυμοσύνη της μέσα από φωτογραφίες που ανάρτησε στο Instagram.

Χωρίς να ανακοινώσει ευθέως την είδηση στη λεζάντα, άφησε να εννοηθεί ότι στις εικόνες υπήρχε κάτι περισσότερο από αυτό που μπορούσαν να διακρίνουν οι ακόλουθοί της.

«Μια εμφάνιση με διπλή σημασία… Κάποιες όμορφες στιγμές κρύβουν περισσότερα απ’ όσα δείχνουν… Η πιο όμορφη παρουσία δεν φαίνεται πάντα στις φωτογραφίες», έγραψε χαρακτηριστικά.

Κάτω από την ανάρτηση ακολούθησαν πολλά συγχαρητήρια και ευχές για το μωρό που περιμένει, με τη Σάσα Μπάστα να απαντά σε ορισμένα από τα μηνύματα που δέχθηκε.