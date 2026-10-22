Σε μια ιδιότυπη περίοδο πολιτικών ανακατατάξεων έχει εισέλθει το Κοινοβούλιο, καθώς αυτή την περίοδο δεκάδες ανεξάρτητοι βουλευτές καλούνται να αποφασίσουν με ποιον πολιτικό σχηματισμό θα συνεχίσουν την πορεία τους ενόψει των επόμενων εθνικών εκλογών. Στο επίκεντρο των διεργασιών βρίσκεται η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ) του Αλέξη Τσίπρα, η οποία προσελκύει το ενδιαφέρον αρκετών πρώην στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς, με τις συζητήσεις για νέες προσχωρήσεις να πυκνώνουν.

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον όχι μόνο στα πρόσωπα που ενδέχεται να ακολουθήσουν τον πρώην πρωθυπουργό και, κυρίως, στον χρόνο κατά τον οποίο θα επισημοποιήσουν αυτές τις αποφάσεις τους. Θυμίζουμε πάντως ότι για τις όποιες «μεταγραφικές» κινήσεις υπάρχει μια ουσιαστική προϋπόθεση: ο Αλέξης Τσίπρας έχει ξεκαθαρίσει ότι όσοι είναι σήμερα βουλευτές άλλων κομμάτων δεν μπορούν να ενταχθούν στην ΕΛΑΣ διατηρώντας την κοινοβουλευτική τους έδρα. Επομένως, για αρκετούς από τους ενδιαφερόμενους, η πολιτική μετακίνηση προϋποθέτει προηγουμένως την παραίτησή τους από το βουλευτικό αξίωμα.

Τα ονόματα που βρίσκονται στο επίκεντρο των συζητήσεων

Μεταξύ των προσώπων που εμφανίζονται να βρίσκονται πιο κοντά στην ΕΛΑΣ αυτή τη στιγμή είναι η πρώην υπουργός, Όλγα Γεροβασίλη, η οποία έχει ήδη αποχωρήσει από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και παραμένει ανεξάρτητη βουλευτής, χωρίς να παραδώσει την έδρα όπως της ζήτησε η Κουμουνδούρου. Ως πιθανοί συνοδοιπόροι του Αλέξη Τσίπρα αναφέρονται επίσης οι Μίλτος Ζαμπάρας, Διονύσης Καλαματιανός, Κώστας Μπάρκας, Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, Γιώργος Ψυχογιός και Γιάννης Σαρακιώτης.

Αντίστοιχα προς τη Λεωφόρο Αμαλίας (που βρίσκεται το γραφείο του κ. Τσίπρα) λοξοκοιτά και ο τέως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, Σωκράτης Φάμελλος, αλλά είναι αμφίβολο εάν θα γίνει δεκτός στην ΕΛΑΣ. Στα ονόματα που απασχολούν τις σχετικές διεργασίες συγκαταλέγονται ακόμη η Πόπη Τσαπανίδου, η Καλλιόπη Βέττα, η Μαρίνα Κοντοτόλη και ο Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος. Πρόκειται για πολιτικά πρόσωπα με διαφορετικές διαδρομές και επιμέρους προτεραιότητες, γεγονός που σημαίνει ότι δεν θεωρείται δεδομένο πως όλοι τους θα κινηθούν με την ίδια ταχύτητα ή θα καταλήξουν στην ίδια επιλογή.

Ξεχωριστή θέση στους σχεδιασμούς για την ενίσχυση της ΕΛΑΣ καταλαμβάνουν πάντως οι πρώην βουλευτές της Νέας Αριστεράς που έχουν ήδη αποστασιοποιηθεί από το συγκεκριμένο πολιτικό εγχείρημα. Ανάμεσά τους βρίσκονται ο πρώην πρόεδρός της Αλέξης Χαρίτσης, ο Νάσος Ηλιόπουλος και η Μερόπη Τζούφη, πρόσωπα που συνδέονται πολιτικά με τον χώρο από τον οποίο προέρχεται και ο Αλέξης Τσίπρας. Παράλληλα, ο Γιάννης Δραγασάκης, που επέστρεψε στα κοινοβουλευτικά έδρανα μετά την παραίτηση της Έφης Αχτσιόγλου, εξακολουθεί με τις δημόσιες τοποθετήσεις του να υποστηρίζει την ανάγκη συνεννόησης και συνεργασίας μεταξύ των προοδευτικών δυνάμεων, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχει αποφασίσει να προσχωρήσει στην ΕΛΑΣ.

Η πρόσφατη παραίτηση του Χάρη Μαμουλάκη από το βουλευτικό αξίωμα θεωρείται μία από τις πλέον χαρακτηριστικές κινήσεις στο πλαίσιο των ανακατατάξεων. Ο πρώην βουλευτής Ηρακλείου, ο οποίος είχε αποχωρήσει από τον ΣΥΡΙΖΑ και συνέχιζε ως ανεξάρτητος, αποφάσισε να παραδώσει την έδρα του, ανοίγοντας τον δρόμο για την πολιτική του συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα. Τη θέση του καταλαμβάνει ο Σωκράτης Βαρδάκης, ο οποίος έχει ξεκαθαρίσει ότι θα παραμείνει στον ΣΥΡΙΖΑ. Με τον τρόπο αυτόν, η Κουμουνδούρου ενισχύει την Κοινοβουλευτική της Ομάδα στους 11 βουλευτές, αριθμό που απέχει βέβαια σημαντικά από τις 47 έδρες που είχε κατακτήσει στις εκλογές του Ιουνίου του 2023.

Από την πλευρά του ο βουλευτής Αργολίδος, Γιώργος Γαβρήλος, έχει εκφραστεί θετικά για την ΕΛΑΣ, αλλά έχει ξεκαθαρίσει ότι, τουλάχιστον προς το παρόν, δεν προτίθεται να εγκαταλείψει τη Βουλή. Η στάση του αναδεικνύει και μία από τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει το εγχείρημα Τσίπρα, καθώς η προσχώρηση στο νέο κόμμα συνεπάγεται για τους εν ενεργεία βουλευτές την απώλεια της κοινοβουλευτικής τους ιδιότητας που προαναφέραμε.

Το ΠΑΣΟΚ διεκδικεί τους ίδιους πολιτικούς χώρους

Την ίδια ώρα, ο Νίκος Ανδρουλάκης επιχειρεί να αξιοποιήσει τις ανακατατάξεις στον χώρο της Κεντροαριστεράς, συνεχίζοντας την πολιτική διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ. Η πιο πρόσφατη προσθήκη είναι η Μυρτώ Κοροβέση, η οποία εντάχθηκε την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος, ανεβάζοντας τη δύναμή του στους 36 βουλευτές – από 32 που είχε εκλέξει το 2023. Η πολιτική διαδρομή της νέας προσθήκης είναι ενδεικτική της κινητικότητας που επικρατεί. Η νεαρή Μυρτώ Κοροβέση είχε βρεθεί στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ στην Ανατολική Αττική, ενώ στη συνέχεια συνδέθηκε με τον Στέφανο Κασσελάκη, αναλαμβάνοντας και τη θέση της αντιπροέδρου στους «Δημοκράτες», προτού αποχωρήσει από το κόμμα το περασμένο καλοκαίρι.

Είχαν προηγηθεί αντίστοιχες μετακινήσεις προς το ΠΑΣΟΚ των Πέτρου Παππά, Ράνιας Θρασκιά, Αλέξανδρου Αυλωνίτη και Ευάγγελου Αποστολάκη, που επίσης προέρχονταν από τον ΣΥΡΙΖΑ. Στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος έχει ενταχθεί και ο Μιχάλης Χουρδάκης, που είχε εκλεγεί με την Πλεύση Ελευθερίας, ενώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αντίστοιχη κίνηση έχει πραγματοποιήσει ο Νικόλας Φαραντούρης. Η διαφορά ανάμεσα στις δύο πολιτικές στρατηγικές είναι εμφανής. Το ΠΑΣΟΚ ενισχύεται άμεσα κοινοβουλευτικά από τις προσχωρήσεις, ενώ η ΕΛΑΣ επιδιώκει να συγκροτήσει το δυναμικό της ενόψει των εκλογών, χωρίς να αποκτήσει Κοινοβουλευτική Ομάδα στην παρούσα Βουλή.