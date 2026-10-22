Προθεσμία για να απολογηθεί αύριο, Παρασκευή, πήρε ο 21χρονος, ο οποίος χθες το πρωί εισέβαλε σε φαρμακείο στο Ατσαλένιο Ηρακλείου Κρήτης και με την απειλή κατσαβιδιού άρπαξε 300 ευρώ.

Κατά την προανακριτική του απολογία, όπως αναφέρει το cretalive.gr, ο νεαρός ομολόγησε την πράξη του και φέρεται να ζήτησε συγγνώμη, δηλώνοντας ότι βρισκόταν σε μεγάλη οικονομική ανάγκη και πως έχει μετανιώσει για όσα έκανε.

Μάλιστα, ο ίδιος, αμέσως μετά τη ληστεία, πήρε ταξί, γύρισε στο χωριό του, άλλαξε ρούχα και πήγε για καφέ στην πλατεία, σαν να μη συμβαίνει τίποτα.

Ωστόσο, οι αστυνομικοί τον εντόπισαν και τον συνέλαβαν, ενώ -όπως διαπιστώθηκε- ήταν γνωστός στις Αρχές για κλοπές.

Οι αστυνομικοί της ΔΙ.ΑΣ. του Τμήματος Άμεσης Δράσης Ηρακλείου έφτασαν στα ίχνη του, αφού εξέτασαν μάρτυρες, που τους υπέδειξαν την κατεύθυνση από την οποία διέφυγε ο 21χρονος ληστής. Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο νεαρός ζήτησε από γειτονικό περίπτερο να του καλέσει ταξί για τον Προφήτη Ηλία.

Τα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. πήραν στο κέντρο του ραδιοταξί, ζήτησαν να μάθουν ποιος οδηγός ταξί είχε μεταβεί νωρίτερα στο Ατσαλένιο κι αφού συνέλεξαν όλα τα απαραίτητα στοιχεία, μετέβησαν στον Προφήτη Ηλία, όπου εντόπισαν τον δράστη να πίνει καφέ.

Μόλις οι αστυνομικοί εμφανίστηκαν μπροστά του, ο νεαρός αρνήθηκε την πράξη του, ωστόσο δεν γλίτωσε τις χειροπέδες.