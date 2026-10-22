Προθεσμίες για να απολογηθούν τις επόμενες ημέρες ζήτησαν και έλαβαν οι έξι κατηγορούμενοι στην υπόθεση των στημένων αγώνων μπάσκετ, μεταξύ των οποίων και ο πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος.

Οι κατηγορούμενοι, κατά περίπτωση, για δωροδοκία και δωροληψία στο πλαίσιο των αυστηρότερων διατάξεων του αθλητικού νόμου, οδηγήθηκαν το πρωί ενώπιον της δικαιοσύνης προκειμένου να εκτελεστούν τα εντάλματα που εκδόθηκαν σε βάρος τους.

Η αυλαία των απολογιών ενώπιον του 9ου ανακριτή ανοίγει την Παρασκευή και κλείνει τη Δευτέρα, με τον Βαγγέλη Λιόλιο να δίνει εξηγήσεις την Κυριακή.

Ο Βαγγέλης Λιόλιος, αλλά και οι συγκατηγορούμενοί του, μεταξύ αυτών πρώην και εν ενεργεία διαιτητές, θα ενημερωθούν για το περιεχόμενο της δικογραφίας προκειμένου να απολογηθούν.

Πληροφορίες αναφέρουν πως το κεντρικό πρόσωπο στην υπόθεση και πρόεδρος της ΕΟΚ, Ευάγγελος Λιόλιος, αρνείται τις κατηγορίες που του αποδίδονται. Ο κατηγορούμενος φέρεται να ισχυρίζεται πως δεν έχει καμία σχέση με όσα αναφέρονται στο κατηγορητήριο σε βάρος του και αμφισβητεί την αξιοπιστία του μάρτυρα που εμφανίζεται με τη μαρτυρία του να «ξεκλείδωσε» την υπόθεση.

Μάλιστα, άνθρωποι από το περιβάλλον του κάνουν λόγο για σκευωρία, σημειώνοντας ότι ο κ. Λιόλιος έχει υποβάλει μήνυση ήδη από το 2022 σε βάρος τεσσάρων προσώπων που φέρονται να σχετίζονται με το άθλημα για σειρά κακουργηματικών πράξεων, ανάμεσά τους και ο συγκεκριμένος μάρτυρας.

Πρόσωπα «κλειδιά» στην υπόθεση θεωρούνται ένας εν ενεργεία διαιτητής και ένας επιχειρηματίας οι οποίοι φέρονται με τις μαρτυρίες τους να άνοιξαν τον ασκό του Αιόλου, οδηγώντας τον εισαγγελέα στην άσκηση ποινικών διώξεων, καθώς εμφανίζονται να έδωσαν στοιχεία για συγκεκριμένα πρόσωπα και γεγονότα.

Σχετικά με μήνυμα, το οποίο συμπεριλαμβάνεται στα στοιχεία και φέρεται ο κ. Λιόλιος να ενημερώνει για τα ονόματα των διαιτητών που έχουν κληρωθεί, φέρεται να προβάλλει τον ισχυρισμό ότι δεν αποδεικνύει εμπλοκή του, καθώς πρόκειται για πληροφορία που θα κοινοποιούνταν τις επόμενες ημέρες.

Η πλευρά του κατηγορούμενου πρώην διαιτητή που θα απολογηθεί αύριο Παρασκευή αρνείται κατηγορηματικά όσα του αποδίδονται, υποστηρίζοντας πως έχει στη διάθεσή του τα απαραίτητα παραστατικά από επαγγελματικές δραστηριότητες και θα τα προσκομίσει στην ανάκριση για να δικαιολογήσει τα 820.000 ευρώ που φέρονται να βρέθηκαν κατόπιν κατ’ οίκον έρευνας στο σπίτι του.

Στο πλαίσιο της πολύμηνης εισαγγελικής έρευνας, σύμφωνα με πληροφορίες, αποκαλύφθηκαν σημαντικά στοιχεία για στημένους αγώνες μπάσκετ, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται μηνύματα και υλικό που αφορούν την τελευταία δεκαετία. Στο «μικροσκόπιο» βρίσκονται περίπου 50 αγώνες από όλες τις κατηγορίες, από εφηβικά και σχολικά πρωταθλήματα μέχρι την Α1, που ελέγχονται ως «ύποπτοι».