Εξηγήσεις ενώπιον του 9ου τακτικού ανακριτή Αθηνών δίνουν στα δικαστήρια της Ευελπίδων ο πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος, και οι άλλοι πέντε κατηγορούμενοι για το σκάνδαλο των στημένων αγώνων στο μπάσκετ, που έχει προκαλέσει «σεισμό».

Ο πληρεξούσιος δικηγόρος της ΚΑΕ Αμαρουσίου, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, μιλώντας στην εκπομπή του ΣΚΑΪ «Οι Αταίριαστοι» εκτίμησε ότι η υπόθεση «είναι δεμένη».

Όπως επεσήμανε ο κ. Δημητρακόπουλος, η ποινική, πλέον, δικογραφία αφορά βαριά κακουργήματα, τα στοιχεία είναι πολύ βαριά, καθώς προβλέπεται κάθειρξη μέχρι 10 χρόνια, και μπορεί να προστεθούν και άλλα αδικήματα.

«Να ξέρετε ότι ο ανακριτής μπορεί να επεκτείνει τις κατηγορίες και σε άλλα πρόσωπα, όπως να προσθέσει και αδικήματα που δεν υπάρχουν στην αρχική ποινική δίωξη. Εμείς, τον Απρίλιο του 2026, δώσαμε μια συνέντευξη μαζί με τον κ. (Ηλία) Παπαθεοδώρου (προπονητής του Αμαρουσίου και άλλοτε στενός συνεργάτης του κ. Λιόλιου στον Προμηθέα Πατρών), ήταν ο άνθρωπος ο οποίος μας έδωσε πολύτιμο αποδεικτικό υλικό», σημείωσε ο ίδιος.

«Μάς έδωσε λοιπόν υλικό με μηνύματα, και εδώ θα πρέπει να πω το εξής, να το ξέρει όλος ο κόσμος που μας ακούει: οι καταθέσεις δεν είναι προϊόν “άκουσα, μου είπαν κουτσομπολιά και ο λόγος μου απέναντι στον λόγο σου”… Είναι δεμένη η υπόθεση, είναι ισχυρά τα αποδεικτικά στοιχεία» ξεκαθάρισε ο δικηγόρος.

«Από ό,τι πληροφορούμαι κι εγώ, με καταθέσεις οι οποίες συνοδεύονται από γραπτά μηνύματα που αντάλλασσαν μεταξύ τους παράγοντες του χώρου του μπάσκετ, διαιτητές εν ενεργεία, πρώην διαιτητές, και μέσα από όλα αυτά τα μηνύματα βγαίνει μια πολύ ζοφερή κατάσταση, όπου βλέπουμε να φτάνουν στο σημείο να αλλοιώνονται αποτελέσματα και σε σχολικά πρωταθλήματα» ανέφερε ακόμα ο πληρεξούσιος δικηγόρος της ΚΑΕ Αμαρουσίου.

Όπως διευκρίνισε, «εμείς κάναμε μια καταγγελία τον Απρίλιο του 2026, που αφορούσε τον κ. Λιόλιο, ότι είναι ο πραγματικός ιδιοκτήτης του Προμηθέα, δικαιωθήκαμε και σε αυτό, τουλάχιστον σε επίπεδο της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, και επίσης είδαμε ότι είχε μια πληροφόρηση από τα θεσμικά όργανα της διαιτησίας, απόρρητη. Όλα αυτά ήταν το έναυσμα, και από εκεί και πέρα η καταγγελία μας διαβιβάστηκε από την Εθνική Πλατφόρμα Αθλητικής Ακεραιότητας του Υπουργείου Αθλητισμού, και εδώ θα πρέπει να εξάρω τον κ. Βρούτση, ο οποίος είπε “όλα στη Δικαιοσύνη”. Αυτός έστειλε τη δικογραφία και την καταγγελία μας στην εισαγγελία, και η εισαγγελία από εκεί και πέρα ξεκίνησε προφανώς να καλεί μάρτυρες, και οι οποίοι κατέθεσαν ό,τι κατέθεσαν, και πρέπει να είναι δεμένη, επαναλαμβάνω, αυτή η δικογραφία, αυτή η δίωξη, αλλιώς ο κανόνας δεν είναι να καλούν έναν κατηγορούμενο με ένταλμα σύλληψης. Το ένταλμα σύλληψης είναι το έσχατο, το πιο αυστηρό, αν θέλετε, μέτρο. Τα στοιχεία είναι πολύ βαριά».

Στόχος μας δεν ήταν να βοηθήσουμε κάποια ομάδα, υπογράμμισε ο κ. Δημητρακόπουλος: «Για εμάς, ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ, ο Άρης, θέλουμε να είναι πρωταθλητές, επειδή είναι οι καλύτεροι στα γήπεδα, και όχι από την εύνοια των διαιτητών. Όπως, επίσης, δεν πρέπει να αλλοιώνονται αποτελέσματα, επειδή κάποιοι στοιχηματίζουν, γιατί απ’ ό,τι ακούω και από εσάς από το ρεπορτάζ, στήνανε και αγώνες από λεπτό σε λεπτό, από ημίχρονο σε ημίχρονο».

«Εμείς πρέπει να πούμε ότι δεν έχουμε καταγγείλει ούτε παράγοντες άλλης ομάδας, δεν υπάρχει από εμάς, από το Μαρούσι, από ό,τι έχω ακούσει από τα μέσα ενημέρωσης, δεν φαίνεται να υπάρχουν καταγγελίες κατά πολιτικών προσώπων και κατά παραγόντων άλλων ομάδων. Όλα περιορίζονται στον χώρο της Ομοσπονδίας του μπάσκετ, που αυτή είναι θεσμικά ο θεματοφύλακας της αξιοπιστίας του αθλητισμού».

Όπως εξήγησε, επίσης, ο ίδιος, ο ανακριτής έχει τη δυνατότητα να επιβάλει περιοριστικούς όρους, μεταξύ των οποίων είναι να απαγορευτεί σε όσους εμπλεκόμενους παράγοντες να μην εμπλέκονται με αθλητικά θέματα της αρμοδιότητάς τους μέχρι να τελειώσει και να ολοκληρωθεί αυτή η υπόθεση.