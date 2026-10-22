Στο London School of Economics and Political Science (LSE) συνεχίζει τις σπουδές της η Βαλέρια Λάτσιου, κόρη της Ελένης Μενεγάκη και του Γιάννη Λάτσιου. Η ακαδημαϊκή της επιτυχία έγινε αφορμή για μια κοινή δημόσια κίνηση των γονιών της, οι οποίοι έσπευσαν να της δώσουν συγχαρητήρια.

Η Βαλέρια, που αποφοίτησε το 2026 από το St Catherine’s British School στην Αθήνα, συγκέντρωσε 43 βαθμούς στο Διεθνές Απολυτήριο (IB), επίδοση που της επέτρεψε να συνεχίσει την εκπαίδευσή της στο βρετανικό πανεπιστήμιο, όπου σπουδάζει Οικονομικά και Πολιτική.

Το σχολείο της επέλεξε να μοιραστεί την επιτυχία της μέσα από μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δημοσιεύοντας συγχαρητήριο μήνυμα για την πρώην μαθήτριά του.

Τα συγχαρητήρια της Μενεγάκη και του Λάτσιου

Κάτω από τη δημοσίευση του σχολείου, η Ελένη Μενεγάκη και ο Γιάννης Λάτσιος άφησαν τα δικά τους σχόλια, γράφοντας «συγχαρητήρια» και προσθέτοντας κόκκινες καρδιές.

Στην ίδια ανάρτηση σχολίασαν επίσης ο μεγαλύτερος αδελφός της Βαλέριας, Άγγελος Λάτσιος, και ο αδελφός της παρουσιάστριας, Θοδωρής Μισόκαλος, εκφράζοντας και εκείνοι τη χαρά τους για την επιτυχία της.

Η Ελένη Μενεγάκη και ο Γιάννης Λάτσιος έχουν αποκτήσει μαζί τρία παιδιά, τον Άγγελο, τη Λάουρα και τη Βαλέρια.

Η ανακοίνωση του σχολείου για τη Βαλέρια Λάτσιου

Στην ανάρτησή του, το St Catherine’s British School αναφέρθηκε τόσο στη βαθμολογία της Βαλέριας όσο και στην επιλογή της να σπουδάσει στο Λονδίνο.

«Ένα εξαιρετικό επίτευγμα και ένα συναρπαστικό ταξίδι μπροστά της η Βαλέρια Λ., τάξη του 2026, η οποία συγκέντρωσε εντυπωσιακούς 43 βαθμούς στο δίπλωμα IB!

Με έντονο ενδιαφέρον για την κατανόηση του κόσμου γύρω της, η Βαλέρια έκανε το επόμενο ακαδημαϊκό της βήμα στο έγκριτο London School of Economics and Political Science (LSE), όπου σπουδάζει Οικονομικά και Πολιτική.

Η επιτυχία της Βαλέριας αντανακλά υπέροχα την αφοσίωση, την περιέργεια και την αποφασιστικότητα που έχει επιδείξει καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών της στο St Catherine’s και αποτελεί πηγή έμπνευσης για τους φοιτητές που επιδιώκουν τις δικές τους φιλοδοξίες.

Συγχαρητήρια, Βαλέρια! Είμαστε απίστευτα περήφανοι για τα επιτεύγματά σου και σου ευχόμαστε κάθε επιτυχία καθώς εξερευνάς νέες ιδέες, αγκαλιάζεις νέες ευκαιρίες και διαμορφώνεις το δικό σου λαμπρό μέλλον».