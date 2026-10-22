Την άμεση αποσυμφόρηση των μεταναστευτικών δομών στη Λέρο και την Κω, ενόψει της χειμερινής περιόδου, έθεσε ως προτεραιότητα ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, κατά την επίσκεψή του στα δύο νησιά των Δωδεκανήσων.

Ο υπουργός ανακοίνωσε την έναρξη πτήσεων charter για την επιστροφή μεταναστών των οποίων τα αιτήματα ασύλου έχουν απορριφθεί, ενώ αναφέρθηκε στη δυνατότητα οικειοθελούς επιστροφής με οικονομικά κίνητρα.

Παράλληλα, στο επίκεντρο των επαφών του βρέθηκαν η χρηματοδότηση έργων υποδομής, η αντιμετώπιση της λειψυδρίας στη Λέρο και η ενίσχυση των τοπικών κοινωνιών που έχουν επωμιστεί σημαντικό βάρος από τη διαχείριση του μεταναστευτικού.

Πλεύρης: Πάνω από 6.000 επιστροφές μεταναστών – Ξεκινούν πτήσεις charter

Κατά την επίσκεψή του, ο Θάνος Πλεύρης υπογράμμισε ότι βασικός στόχος του υπουργείου είναι η αποσυμφόρηση των δομών φιλοξενίας στη Λέρο και την Κω πριν από την έναρξη του χειμώνα.

Στο πλαίσιο αυτό, ανακοίνωσε ότι ξεκινούν πτήσεις charter για την επιστροφή όσων έχουν λάβει απορριπτικές αποφάσεις επί των αιτημάτων ασύλου τους.

Παράλληλα, προβλέπεται η δυνατότητα οικειοθελούς επιστροφής με οικονομικά κίνητρα, στο πλαίσιο της πολιτικής επιστροφών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο υπουργός, οι επιστροφές έχουν ήδη ξεπεράσει τις 6.000, με στόχο την περαιτέρω αύξησή τους.

Λέρος: Περιορίζεται το ωράριο εξόδου από την Κλειστή Ελεγχόμενη Δομή

Σημαντική παρέμβαση ανακοίνωσε ο υπουργός και κατά την επίσκεψή του στην Κλειστή Ελεγχόμενη Δομή της Λέρου.

Όπως γνωστοποίησε, θα περιοριστεί το χρονικό διάστημα κατά το οποίο οι διαμένοντες μπορούν να βρίσκονται εκτός της δομής, με υποχρέωση να επιστρέφουν νωρίτερα.

Η απόφαση, σύμφωνα με την ενημέρωση του υπουργείου, ανταποκρίνεται σε αίτημα της δημοτικής αρχής και αποσκοπεί στην ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας και στην ομαλή καθημερινότητα των κατοίκων.

Ο Θάνος Πλεύρης ανακοίνωσε επίσης την ανανέωση των συμβάσεων των εργαζομένων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, προκειμένου να διασφαλιστεί η στελέχωση και η εύρυθμη λειτουργία της δομής.

Κατά την παραμονή του στον χώρο, συνομίλησε με διαμένοντες μετανάστες και τους ενημέρωσε για το νέο νομικό πλαίσιο που βρίσκεται σε ισχύ.

Χρηματοδότηση 6 εκατ. ευρώ για δύο μονάδες αφαλάτωσης στη Λέρο

Κατά τη συνάντησή του με τον δήμαρχο Λέρου, Τιμόθεο Κωττάκη, ο υπουργός εξέτασε την πορεία των χρηματοδοτούμενων έργων και τις ανάγκες του νησιού.

Όπως ανέφερε, έχουν ήδη διατεθεί επιχορηγήσεις ύψους 18 εκατομμυρίων ευρώ, επιβεβαιώνοντας τη συνέχιση της οικονομικής υποστήριξης προς την τοπική κοινωνία.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην αντιμετώπιση της λειψυδρίας, ένα ζήτημα που απασχολεί το νησί.

Για τον σκοπό αυτό προβλέπεται επιχορήγηση περίπου 6 εκατομμυρίων ευρώ για την εγκατάσταση δύο σύγχρονων μονάδων αφαλάτωσης, οι οποίες θα συμβάλουν στην ενίσχυση της υδροδότησης.

Κως: Εγκαινιάστηκαν τρεις αθλητικοί θόλοι με χρηματοδότηση 1,7 εκατ. ευρώ

Στην Κω, ο Θάνος Πλεύρης εγκαινίασε τρεις νέους αθλητικούς θόλους, οι οποίοι κατασκευάστηκαν στην Κέφαλο, στο Ζηπάρι και στην πόλη της Κω.

Η συνολική χρηματοδότηση των εγκαταστάσεων ανέρχεται σε 1,7 εκατομμύρια ευρώ, με τους πόρους να προέρχονται από το Ταμείο Αλληλεγγύης.

Ο υπουργός υπογράμμισε τη σημασία των νέων αθλητικών υποδομών για τα παιδιά του νησιού, επισημαίνοντας ότι θα μπορούν να αθλούνται καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, ανεξάρτητα από τις καιρικές συνθήκες.

Όπως ανέφερε, στόχος είναι τα παιδιά των νησιωτικών περιοχών να έχουν πρόσβαση σε αθλητικές εγκαταστάσεις και ευκαιρίες αντίστοιχες με εκείνες που προσφέρονται στα μεγάλα αστικά κέντρα.

Πάνω από 10 εκατ. ευρώ για έργα στην Κω

Ο Θάνος Πλεύρης σημείωσε ότι στην Κω έχουν ήδη εγκριθεί έργα συνολικού ύψους άνω των 10 εκατομμυρίων ευρώ.

Οι χρηματοδοτήσεις αφορούν, μεταξύ άλλων, δημοτικά οχήματα, οδικές υποδομές, σχολικές εγκαταστάσεις και άλλες παρεμβάσεις που εξυπηρετούν τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας.

Ο υπουργός χαρακτήρισε τα ανταποδοτικά έργα αυτονόητη αναγνώριση της επιβάρυνσης που έχουν υποστεί διαχρονικά οι περιοχές που φιλοξενούν μεταναστευτικές δομές.

Δέσμευση για έργα στο Πυλί – Κάλεσμα στον δήμο να επιταχύνει τις μελέτες

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στην περιοχή του Πυλίου, για την οποία ο υπουργός δεσμεύτηκε ότι κάθε σχετική πρόταση έργου θα εξετάζεται κατά προτεραιότητα και θα εγκρίνεται στην πρώτη αρμόδια επιτροπή.

Παράλληλα, κάλεσε τη δημοτική αρχή να επιταχύνει την εκπόνηση και την υποβολή των απαραίτητων μελετών, ώστε να προχωρήσουν οι προβλεπόμενες χρηματοδοτήσεις.

Ποιοι συνόδευσαν τον υπουργό

Τον Θάνο Πλεύρη κατά την επίσκεψή του στη Λέρο και την Κω συνόδευαν ο γενικός γραμματέας Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο, Σπύρος Σταθούλης, ο διοικητής της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, Γιάννης Φραγκούλης, καθώς και ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας, Γιάννης Παππάς.

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το ΑΠΕ – ΜΠΕ η επίσκεψη ολοκληρώθηκε με έμφαση στη συνέχιση της χρηματοδότησης έργων, στην υποστήριξη των νησιωτικών κοινωνιών και στην εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής για τη διαχείριση του μεταναστευτικού.