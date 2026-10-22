Τη δική του απάντηση στις αντιδράσεις που προκάλεσε η δήλωση της Καίτης Γαρμπή για τον Αντώνη Ρέμο έδωσε ο Διονύσης Σχοινάς, εκφράζοντας την απορία του για το πώς μια αυθόρμητη φιλοφρόνηση της συζύγου του συνδέθηκε με τον Γιώργο Μαζωνάκη. Ο τραγουδιστής μίλησε στις τηλεοπτικές κάμερες το βράδυ της Τετάρτης 21 Οκτωβρίου, λίγο πριν από την πρεμιέρα του στο νυχτερινό κέντρο «Αυτοκίνηση», όπου θα εμφανίζεται φέτος μαζί με τον Γιώργο Τσαλίκη.

«Ποιος λογικός άνθρωπος, κάθομαι και σκέφτομαι, θα κάνει τον συνειρμό ότι η Καίτη εκείνο το βράδυ είπε αυτό που είπε για τον Αντώνη, για να την πει σε έναν άνθρωπο που έχει φύγει δύο μέρες πριν. Με ποια λογική μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα;», είπε ο Διονύσης Σχοινάς.

#dionisissxoinas #kaitigarmpi #giorgosmazonakis #antonisremos ♬ πρωτότυπος ήχος – tlifegr @tlifegr ✨🎙️Δηλώσεις στις τηλεοπτικές κάμερες παραχώρησε ο Διονύσης Σχοινάς το βράδυ της Τετάρτης 21 Οκτωβρίου, δύο ημέρες πριν από την πρεμιέρα του στο νυχτερινό κέντρο «Αυτοκίνηση», όπου φέτος θα εμφανίζεται μαζί με τον Γιώργο Τσαλίκη. Μεταξύ άλλων, ο γνωστός τραγουδιστής ρωτήθηκε για τη δικαστική διαμάχη που είναι σε εξέλιξη με τον επιχειρηματία, Γιάννη Τσακουμάκο, ενώ απάντησε και για την κριτική που δέχτηκε η Καίτη Γαρμπή για την εμφάνισή της στην επετειακή συναυλία του Αντώνη Ρέμου. 🔗 Περισσότερα στο TLIFE.gr #tlife

Η συζήτηση είχε ξεκινήσει όταν η Καίτη Γαρμπή, ανεβαίνοντας στη σκηνή της επετειακής συναυλίας του Αντώνη Ρέμου στη Θεσσαλονίκη, τον είχε χαρακτηρίσει «το καλύτερο παιδί και της μέρας και της νύχτας». Η συγκεκριμένη φράση, που ειπώθηκε λίγο μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, προκάλεσε αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς ορισμένοι θεώρησαν ότι περιείχε έμμεση αναφορά στον εκλιπόντα καλλιτέχνη.

Η Καίτη Γαρμπή είχε ήδη διευκρινίσει ότι τα λόγια της αποτελούσαν μια αυθόρμητη έκφραση αγάπης προς τον Αντώνη Ρέμο, απορρίπτοντας κάθε άλλη ερμηνεία.

«Χτες στη συναυλία του Αντώνη Ρέμου, μέσα στο πένθος για την απώλεια του συναδέλφου μας και το δέος μπροστά σε 300.000 ανθρώπους, η μουσική έγινε η γέφυρα ανάμεσα σε δύο πολύ δυνατά συναισθήματα. Μπορείς να θλίβεσαι βαθιά για έναν άνθρωπο που έφυγε και ταυτόχρονα να χαίρεσαι και να νιώθεις περηφάνια για έναν άνθρωπο που είναι δίπλα σου. Το ένα δεν ακυρώνει το άλλο. Αυτές τις μέρες έγιναν δεκάδες συναυλίες, τα νυχτερινά κέντρα άνοιξαν και η μουσική συνέχισε να ακούγεται. Η χθεσινή συναυλία ήταν μια δωρεάν συναυλία για το κοινό και για τους καλλιτέχνες χωρίς κερδοσκοπικό χαρακτήρα.

Κι όμως, μια αυθόρμητη φράση αγάπης προς τον Αντώνη έφτασε να μεταφραστεί ως “προδοσία” στη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη. Ο σεβασμός, η αγάπη και η θλίψη μου για τον Γιώργο δεν μπαίνουν σε ζυγαριά με την αγάπη και την εκτίμησή μου για τον Αντώνη. Η αγάπη δεν λειτουργεί έτσι. Το να αναζητάμε κακία και εχθρότητα ακόμη και μέσα στο πένθος δεν είναι σεβασμός στη μνήμη ενός ανθρώπου. Είναι νοσηρή ανθρωποφαγία. Χτες, η βαθιά συλλογική συγκίνηση και η κοινή μνήμη μέσα από το τραγούδι έγιναν μια ζωντανή, ουσιαστική μορφή αποχαιρετισμού. Γιατί ένας καλλιτέχνης που έζησε μέσα στη μουσική και αγαπήθηκε τόσο μέσα από αυτήν δεν τιμάται μόνο με τη σιωπηρή ακύρωση. Τιμάται και όταν χιλιάδες άνθρωποι τραγουδούν μαζί για εκείνον», έγραψε η Καίτη Γαρμπή στο προφίλ της στο Instagram.