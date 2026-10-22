Ο Τομ Κρουζ θα είναι ο παραλήπτης του 52ου Βραβείου Συνολικής Προσφοράς του Αμερικανικού Ινστιτούτου Κινηματογράφου (AFI), όπως ανακοίνωσε το διοικητικό συμβούλιο του οργανισμού. Ο 64χρονος ηθοποιός και παραγωγός θα παραλάβει το βραβείο σε ειδική εκδήλωση το Σάββατο 24 Απριλίου 2027 στο ιστορικό θέατρο Dolby, στο Λος Άντζελες.

Σημειώνεται ότι η σπουδαιότερη διάκριση του AFI, θεσπίστηκε το 1973 και απονέμεται κάθε χρόνο σε μία προσωπικότητα της οποίας το έργο έχει συμβάλει καθοριστικά στην εξέλιξη της κινηματογραφικής τέχνης αφήνοντας ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στο χρόνο.

Ο τρεις φορές υποψήφιος για Όσκαρ ηθοποιός προστίθεται σε μια λίστα τιμώμενων της τελευταίας δεκαετίας η οποία περιλαμβάνει τους Φράνσις Φορντ Κόπολα, Στιβ Μάρτιν, Τζον Γουίλιαμς, Νταϊάν Κίτον, Τζορτζ Κλούνεϊ, Ντένζελ Ουάσινγκτον, Τζούλι Άντριους, Νικόλ Κίντμαν και Έντι Μέρφι ο οποίος έλαβε το 51ο Βραβείο.

Σύμφωνα με το ΑP, τα έσοδα της εκδήλωσης θα ενισχύσουν τις πρωτοβουλίες του AFI στους τομείς της εκπαίδευσης και των τεχνών. «Ο Τομ Κρουζ είναι ένα παγκόσμιο είδωλο», ανέφερε σε δήλωσή της η Κάθλιν Κένεντι , πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του AFI.

AFI is proud to name Tom Cruise as the 52nd recipient of the AFI Life Achievement Award. Join us on April 24, 2027, at the Dolby Theatre in Hollywood as we celebrate the global icon and his extraordinary contributions to the art of film. #AFILifeAchievementAward @TomCruise https://t.co/2Ovv7zkjAk — AFI (@AmericanFilm) October 21, 2026

«Ως ηθοποιός και παραγωγός επιδεικνύει εξαιρετική αφοσίωση σε ό,τι κάνει. Αυτό που θαυμάζω ιδιαίτερα είναι η βαθιά του πίστη στις ταινίες και στη δύναμή τους να φέρνουν τους ανθρώπους κοντά. Αυτό το πάθος τον έχει αναδείξει σε έναν εξαιρετικό πρεσβευτή του αμερικανικού κινηματογράφου σε όλο τον κόσμο», συμπλήρωσε.

Ο σταρ έχει διαγράψει μια πορεία που εκτείνεται σε περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες. Οι ταινίες του, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, έχουν συγκεντρώσει σχεδόν 13 δισεκατομμύρια δολάρια στο παγκόσμιο box office.