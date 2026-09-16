Ο Τομ Κρουζ μίλησε για την καριέρα του, την ένταση με την οποία αντιμετωπίζει τη δουλειά του και το πάθος του για τον κινηματογράφο, σε μια νέα συνέντευξη στο περιοδικό GQ.

Ο διάσημος ηθοποιός πόζαρε για το εξώφυλλο του περιοδικού σε μια εντυπωσιακή φωτογράφιση, εμφανιζόμενος με ανοιχτό μαύρο πουκάμισο και τζιν, διατηρώντας την εικόνα του σταρ που εδώ και δεκαετίες πρωταγωνιστεί στο Χόλιγουντ.

Ο Τομ Κρουζ, γνωστός για το γεγονός ότι πραγματοποιεί ο ίδιος πολλές από τις επικίνδυνες σκηνές στις ταινίες του, μίλησε για τον τρόπο με τον οποίο εργάζεται και για τις υψηλές απαιτήσεις που έχει από τον εαυτό του και τους συνεργάτες του.

«Είμαι έντονος άνθρωπος και το ξέρω»

Ο ηθοποιός, όπως αναφέρει η Daily Mail, παραδέχτηκε πως η φήμη που τον συνοδεύει ως έναν ιδιαίτερα απαιτητικό και αφοσιωμένο επαγγελματία έχει βάση. «Δουλεύω σκληρά και οι άνθρωποι που δουλεύουν μαζί μου το γνωρίζουν. Περιμένω πολλά και είμαι ξεκάθαρος γι’ αυτό», ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας πως από μικρός άκουγε ότι έχει μια έντονη προσωπικότητα.

Όπως είπε, όταν ενδιαφέρεται για κάτι θέλει να το κατανοήσει σε βάθος, να μάθει κάθε λεπτομέρεια και να ξεπεράσει τα εμπόδια μέχρι να κατακτήσει αυτό που επιδιώκει. «Όταν με ενδιαφέρει κάτι, θέλω να το μάθω. Θέλω να το καταλάβω», σημείωσε, περιγράφοντας τη νοοτροπία που τον έχει οδηγήσει σε μια από τις πιο επιτυχημένες καριέρες στην ιστορία του κινηματογράφου.

Ο κινηματογράφος ως τρόπος ζωής

Μιλώντας για τη σχέση του με το σινεμά, ο Τομ Κρουζ έκανε μια δήλωση που αποτυπώνει τη βαθιά σύνδεσή του με την υποκριτική. «Το να φτιάχνω ταινίες δεν είναι αυτό που κάνω. Είναι αυτό που είμαι», είπε, εξηγώντας πως ο κινηματογράφος δεν αποτελεί απλώς επάγγελμα για εκείνον, αλλά κομμάτι της ταυτότητάς του.

Ο ηθοποιός συνεχίζει να πρωταγωνιστεί σε μεγάλες παραγωγές και η επόμενη ταινία του είναι το «Digger» του Μεξικανού σκηνοθέτη Αλεχάντρο Γκονσάλες Ινιάριτου, όπου υποδύεται έναν πάμπλουτο μεγιστάνα πετρελαίου που προσπαθεί να αντιμετωπίσει μια παγκόσμια περιβαλλοντική καταστροφή.

Παρά τη μεγάλη δημοσιότητα γύρω από την καριέρα του, ο Τομ Κρουζ απέφυγε να μιλήσει στη συνέντευξη για την προσωπική του ζωή και τις γνωστές σχέσεις του με πρόσωπα όπως η Νικόλ Κίντμαν και η Κέιτι Χολμς.

Τα τελευταία χρόνια έχει απασχολήσει επίσης η σχέση του με την κόρη του Σούρι, η οποία σύμφωνα με δημοσιεύματα άλλαξε νομικά το επώνυμό της, χρησιμοποιώντας το «Νόελ», που προέρχεται από το μεσαίο όνομα της μητέρας της. Η Σούρι, που σπουδάζει στο πανεπιστήμιο Carnegie Mellon, εμφανίζεται πλέον δημόσια με διαφορετικό όνομα, ενώ οι σχέσεις της με τον πατέρα της έχουν αποτελέσει αντικείμενο πολλών δημοσιευμάτων.