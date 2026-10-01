Ο Οκτώβριος κάνει το καλύτερο ποδαρικό, φέρνοντας αυτή την εβδομάδα, στις κινηματογραφικές αίθουσες δυνατές πρεμιέρες. Πρώτη και καλύτερη, το «Ντίγκερ», η νέα ταινία του Αλεχάντρο Γκ. Ινιάριτου με τον Τομ Κρουζ… ηλικιωμένο! Η απίστευτη μεταμόρφωση του ηθοποιού έχει γίνει ήδη viral και η στιγμή που περιμέναμε να τον δούμε σε αυτόν τον ρόλο-πρόκληση στη μεγάλη οθόνη, ήρθε.

Όπως ήρθε η στιγμή να δούμε και μια δυνατή και πολυαναμενόμενη γυναικεία συνεργασία: αυτή της Αν Χάθαγουεϊ με τη Ντακότα Τζόνσον. Το «Ημερολόγιο της Βέριτι» είναι βασισμένο στο best-seller μυθιστόρημα της Colleen Hoover και οι δύο ηθοποιοί, μαζί με τον Τζος Χάρτνερ αποτελούν μια τριάδα-«φωτιά».

Στην Ελλάδα έρχεται και το Naza των Γιουβάλ Αβραχάμ και Ρέιτσελ Σορ (Καμιά άλλη γη) που απέσπασε το Ειδικό Βραβείο της Επιτροπής στη Βενετία και το ιστορικό 25λεπτο όρθιο χειροκρότημα, ενώ προκάλεσε οργή στο Ισραήλ. Στη χώρα μας το ντοκιμαντέρ θα προβληθεί απόψε, πρώτα στις Νύχτες Πρεμιέρας και κατόπιν θα πάρει τον δρόμο για τις αίθουσες. Το Naza φέρνει στο προσκήνιο μαρτυρίες Ισραηλινών στρατιωτικών και στελεχών των υπηρεσιών πληροφοριών για τον τρόπο επιλογής στόχων στη Γάζα, και τον υπολογισμό των αναμενόμενων απωλειών μεταξύ αυτών και άμαχου πληθυσμού.

Το Ημερολόγιο της Βέριτι

Σκηνοθεσία: Μάικλ Σόουαλτερ

Σενάριο: Νικ Αντόσκα

Μουσική: Φόλκερ Μπέρτελμαν

Πρωταγωνιστούν: Αν Χάθαγουεϊ, Ντακότα Τζόνσον, Τζος Χάρτνετ, Ισμαέλ Κρουζ Κόρντοβα, Μπρέιντι Γουάγκνερ

ΗΠΑ, 2026

Διανομή: Feelgood Entertainment

Η υπόθεση

Μία ανερχόμενη συγγραφέας μετακομίζει στην απομονωμένη έπαυλη της διάσημης Verity Crawford για να αναλάβει ως συγγραφέας-φάντασμα το έργο της ανήμπορης πια δημιουργού. Αφού ανακαλύψει τις ανατριχιαστικές αυτοβιογραφικές σημειώσεις της Verity, έρχεται αντιμέτωπη με τις διεστραμμένες εξομολογήσεις της σχετικά με τον σύζυγό της και δυσκολεύεται πια να ξεχωρίσει τη μυθοπλασία από την πραγματικότητα, τη χειραγώγηση από την έλξη και την ευκαιρία από την εμμονή.

Ντίγκερ

Σκηνοθεσία: Αλεχάντρο Γκ. Ινιάριτου

Σενάριο: Αλεχάντρο Γκονζάλες Ινιάριτου, Αλεξάντερ Ντινελάρις, Νικολάς Τζιακομπόνε, Σαμπίνα Μπέρμαν

Μουσική: Κόσμο Σέλντεϊκ

Πρωταγωνιστούν: Τομ Κρουζ, Ριζ Άχμεντ, Τζον Γκούντμαν, Σάντρα Χίλερ, Μάικλ Στούλμπαργκ, Τζέσι Πλέμονς

Διάρκεια: 129 λεπτά

ΗΠΑ, 2026

Διανομή: Tanweer

Η υπόθεση

Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας… πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα.

Ντε Γκωλ: Η Ώρα της Αντίστασης

Σκηνοθεσία: Αντονέν Μποντρί

Σενάριο: Αντονέν Μποντρί, Μπερενίς Βιλά

Μουσική: Φόλκερ Μπερτελμάν

Πρωταγωνιστούν: Σιμόν Αμπκαριάν, Σάιμον Ράσελ Μπιλ, Φλοριάν Λεσιέρ, Μπενουά Μαζιμέλ, Ματιέ Κασοβίτς, Λουάικ Κορμπερί, Αναμαρία Βαρτολομέι, Νιλς Σνάιντερ, Φελίξ Κιζίλ, Καρίμ Λεκλού, Τομ Μίσον, Κασέι Μοτέ Κλάιν

Διάρκεια: 160 λεπτά

Γλώσσα: Γαλλικά

Γαλλία, 2026

Διανομή: TFG

Η υπόθεση

Ιούνιος 1940. Η Γαλλία καταρρέει και υπογράφει την ανακωχή. Μέσα στο χάος, ένας άνθρωπος αρνείται να παραδοθεί. Μόνος απέναντι στις αντιξοότητες, αυτός ο άγνωστος στρατηγός διαφεύγει στο Λονδίνο για να σώσει ό,τι έχει απομείνει από την ελευθερία. Χωρίς στρατό, χωρίς υποστήριξη, χωρίς ελπίδα. Όμως με μία παράλογη πεποίθηση – ότι η Γαλλία, η δική του Γαλλία, δεν έχει καταθέσει τα όπλα. Η πραγματικότητα, όμως, είναι αμείλικτη και μοιάζει αποφασισμένη να τον διαψεύσει. Κι όμως, σιγά σιγά, μαχητές της αντίστασης, εξεγερμένοι φοιτητές και αποφασισμένοι στρατιώτες ξεσηκώνονται στη Βρετανία, τη Γαλλία και την Αφρική, παίρνοντας θέση στον αγώνα. Η πίστη τους, το θάρρος τους και η ακόρεστη δίψα τους για ελευθερία αψηφούν όλα όσα η ιστορία έμοιαζε να έχει ήδη προδιαγράψει.

Naza

Σκηνοθεσία: Γιουβάλ Αβραχάμ, Ρέιτσελ Σορ

Σενάριο: Γιουβάλ Αβραχάμ, Ρέιτσελ Σορ

Πρωταγωνιστούν: Γιουβάλ Αβραχάμ

Διάρκεια: 80 λεπτά

Γλώσσα: Εβραϊκά, Αγγλικά

Μ. Βρετανία, 2026

Διανομή: Film Trade

Η υπόθεση

Σε μυστικές νυχτερινές συνομιλίες στις ταράτσες του Τελ Αβίβ, τα συστήματα πίσω από την οργανωμένη μαζική εξόντωση Παλαιστινίων αμάχων στη Γάζα από το Ισραήλ έρχονται στο φως από τις φωνές των ίδιων ανθρώπων που τα σχεδίασαν και χρησιμοποίησαν.

Η Εξέγερση

Σκηνοθεσία: Πολ Γκρίνγκρας

Σενάριο: Πολ Γκρίνγκρας

Μουσική: Φόλκερ Μπερτελμάν

Πρωταγωνιστούν: Άντριου Γκάρφιλντ, Τζέιμι Μπελ, Στίβεν Ντιλέιν, Τομ Χόλαντερ, Κόσμο Τζάρβις, Τόμασιν ΜακΚένζι, Τζόνι Λι Μίλερ, Γούντι Νόρμαν, Κάθριν Γουότερστον, Στάνλεϊ Τάουνσεντ, Σκάι Γιανγκ, Τζέραλντ Τάιλερ, Σάιμον Κουντς

Διάρκεια: 128 λεπτά

Μ. Βρετανία, 2026

Διανομή: Spentzos Films

Η υπόθεση

Στην Αγγλία του 14ου αιώνα, που μαστίζεται από την πανώλη, ένας χωρικός πυροδοτεί μια εξέγερση εναντίον του βασιλιά Ριχάρδου Β’ και άθελά του γίνεται θρύλος της αντίστασης.

Σιωπηλή Φίλη

Σκηνοθεσία: Ίλντικο Ενιεντι

Σενάριο: Ίλντικο Ενιεντι

Μουσική: Κρίστοφ Κέλεμεν, Γκάμπορ Κερέστες

Πρωταγωνιστούν: Τόνι Λιούνγκ Τσίου-γουάι, Λέα Σεϊντού, Λούνα Βέντλερ, Έντσο Μπρουμ, Σίλβεστερ Γκροτ, Μάρτιν Βούτκε, Γιοχάνες Χέγκεμαν, Ράινερ Μποκ, Μάρλεν Μπούρο, Μπετίνα Στούκι, Πέτερ Μπενέντικτ

Διάρκεια: 147 λεπτά

Γλώσσα: Γερμανικά, Αγγλικά, Καντονεζικά

Γερμανία, Ουγγαρία, 2025

Διανομή: One from the Heart Films Distribution

Η υπόθεση

Στην καρδιά ενός βοτανικού κήπου, σε μια πανεπιστημιούπολη της Γερμανίας, ορθώνεται ένα επιβλητικό θηλυκό δέντρο γκίνγκο μπιλόμπα. Αυτή η σιωπηλή μάρτυρας έχει παρακολουθήσει, για περισσότερο από έναν αιώνα, τους ήσυχους ρυθμούς μεταμόρφωσης που διατρέχουν τρεις ανθρώπινες ζωές.

Ο Tad και το Μαγικό Λυχνάρι

Σκηνοθεσία: Ενρίκε Γκάτο

Σενάριο: Μανουέλ Μπουρκέ, Ζοσέπ Γκατέλ

Μουσική: Ζακαρίας Μ. ντε λα Ρίβα

Πρωταγωνιστούν: Όσκαρ Μπαρμπεράν, Μισέλ Τζένερ, Λουίς Ποσάδα, Άνα Εσθέρ Αλμπόργκ, Κάρλος Λατρέ, Πέτρα Μαρτίνεθ

Με τις φωνές των: Ανδρέας Τσέλεπος, Άρης Κυπριανού, Νίκη Δραγούμη, Ιωάννα Παπαμιχαλοπούλου, Μάριαν Κυπριανού, Γιώργος Λίζος, Μιχάλης Καζάκας, Μυρσίνη Χριστοδούλου, Νικόλας Κουρουζίδης, Πέτρος Κονόμου, Θανάσης Δρακόπουλος, Ορφέας Σολωμού.

Διάρκεια: 94 λεπτά

Γλώσσα: Ισπανικά

Υπότιτλοι: Ελληνικά

Ισπανία, 2026

Διανομή: Feelgood Entertainment

Η υπόθεση

Η Όλι, η ατρόμητη δίχρονη κόρη της Σάρα και του Ταντ, τον έχει μεταμορφώσει σε υπερπροστατευτικό πατέρα, ενώ ο Μούμια αισθάνεται παραμελημένος λόγω της προσοχής που λαμβάνει η κόρη. Όταν βρίσκουν το μαγικό λυχνάρι από τις Χίλιες και Μία Νύχτες στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ, ο Μούμια τού ζητά να ταξιδέψουν πίσω στο χρόνο στο Παϊτίτι του Περού, το 1502, τότε που ήταν νέος και όλοι τον αγαπούσαν. Ο Ταντ, η Σάρα και όλη η ομάδα θα πρέπει να ακολουθήσουν τον Μούμια στο παρελθόν, πριν αυτός αλλάξει την πορεία της ιστορίας… Το ταξίδι τους θα τους οδηγήσει πέρα από τον Ατλαντικό Ωκεανό, από το Περού στην Ελλάδα, και από εκεί βαθιά στη Μέση Ανατολή, μέχρι τη σπηλιά του Αλί Μπαμπά και των Σαράντα Κλεφτών.