«Έξυπνη επιλογή», είπε ο Τομ Κρουζ για την απόφαση του πρίγκιπα Ουίλιαμ να παντρευτεί την Κέιτ Μίντλετον, σχολιάζοντας με χιούμορ τη γνωριμία του με το πριγκιπικό ζεύγος στην πρεμιέρα της ταινίας «Digger» στο Λονδίνο. Ο ηθοποιός μίλησε ακόμη για το χιούμορ, την προσωπικότητα και την εμφάνιση της πριγκίπισσας της Ουαλίας.

Η συνάντηση του 64χρονου σταρ με τον Ουίλιαμ και την Κέιτ έγινε στην παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας, όπου οι τρεις τους περπάτησαν μαζί στο κόκκινο χαλί και στη συνέχεια κάθισαν δίπλα-δίπλα για την προβολή της νέας ταινίας του Αλεχάντρο Γκονσάλες Ινιάριτου.

Μιλώντας μετά την εκδήλωση, ο Κρουζ αναφέρθηκε στη συγκεκριμένη εμπειρία και στη σχέση που έχει αναπτύξει με το ζευγάρι μέσα από τις προηγούμενες συναντήσεις τους.

«Ήταν πολύ διασκεδαστικό να κάθομαι εκεί και να τους βλέπω να παρακολουθούν την ταινία και να είναι μέρος όλης αυτής της εμπειρίας», δήλωσε ο ηθοποιός στο Extra.

Στη συνέχεια μίλησε για την εκτίμησή του προς τον πρίγκιπα και την πριγκίπισσα της Ουαλίας: «Τους σέβομαι πάρα πολύ. Είναι καταπληκτικοί άνθρωποι, τόσο αφοσιωμένοι στη χώρα τους αλλά και σε όσα προσφέρουν στον κόσμο».

Ο Κρουζ πρόσθεσε πως οι δύο τους είχαν ιδιαίτερα ευχάριστη διάθεση κατά τη διάρκεια της βραδιάς. «Είναι υπέροχοι άνθρωποι και πολύ διασκεδαστικοί, πραγματικά αστείοι», είπε.

Ο Τομ Κρουζ για την Κέιτ Μίντλετον: «Έχει εξαιρετική αίσθηση του χιούμορ»

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην Κέιτ Μίντλετον, σχολιάζοντας τόσο τον χαρακτήρα της όσο και την εμφάνισή της στην πρεμιέρα.

«Έχει εξαιρετική αίσθηση του χιούμορ, πραγματικά απίστευτη. Προφανώς είναι πολύ έξυπνη και πολύ ευχάριστη. Είναι και οι δύο τόσο χαρισματικοί και κομψοί. Και εκείνο το φόρεμα που φορούσε; Εκπληκτικό, απολύτως εκπληκτικό», είπε ο Τομ Κρουζ.

Η Κέιτ, Πριγκίπισσα της Ουαλίας, ο Τομ Κρουζ, ο Πρίγκιπας Ουίλιαμ, Πρίγκιπας της Ουαλίας και ο Αλεχάντρο Γκονσάλες Ινιάριτου παρευρίσκονται στη φιλανθρωπική προβολή και παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας «Digger» στο Cineworld Leicester Square στο Λονδίνο, Αγγλία. Ηνωμένο Βασίλειο. Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2026

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Ακολούθησε το σχόλιο που έκανε ειδικά για τον πρίγκιπα Ουίλιαμ, όταν ρωτήθηκε για τον γάμο του με την Κέιτ Μίντλετον.

«Ο Ουίλιαμ τα κατάφερε καλά. Μπράβο του, έξυπνη επιλογή. Ναι, πρέπει να του το αναγνωρίσω. Μπράβο, Ουίλιαμ. Έξυπνη επιλογή», ανέφερε ο ηθοποιός.

Ο Κρουζ αποκάλυψε επίσης ότι το ζευγάρι είχε ιδιαίτερη αντίδραση μετά την παρακολούθηση της ταινίας. Στο «Digger», ο ίδιος υποδύεται «τον ισχυρότερο άνθρωπο στον κόσμο» σε «μια κωμωδία καταστροφικών διαστάσεων».

«Ήταν σοκαρισμένοι και έκπληκτοι και μου έγραψαν αργότερα: “Δεν μπορούμε να σταματήσουμε να σκεφτόμαστε την ταινία”», αποκάλυψε ο ηθοποιός. «Ήταν πραγματικά πολύ όμορφο».

Η προηγούμενη συνάντηση στην πρεμιέρα του «Top Gun: Maverick»

Η εμφάνιση του Τομ Κρουζ με τον Ουίλιαμ και την Κέιτ δεν ήταν η πρώτη τους κοινή παρουσία σε κινηματογραφική πρεμιέρα. Τον Μάιο του 2022, το πριγκιπικό ζεύγος είχε παρακολουθήσει στο Λονδίνο την πρεμιέρα του «Top Gun: Maverick», όπου είχε συναντήσει ξανά τον ηθοποιό.

Τότε ο Κρουζ είχε μιλήσει και για τα κοινά ενδιαφέροντα που είχε με τον πρίγκιπα Ουίλιαμ, αναφερόμενος στην αγάπη τους για την Αγγλία και την αεροπορία.

«Έχουμε πολλά κοινά. Αγαπάμε και οι δύο την Αγγλία και είμαστε και οι δύο αεροπόροι· αγαπάμε και οι δύο τις πτήσεις», είχε πει τότε ο ηθοποιός.