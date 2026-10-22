Πόσο ασφαλής μπορεί να είναι η ζωή ενός influencer όταν κάθε στιγμή της καθημερινότητάς του γίνεται δημόσιο θέαμα; Η ταινία The Influencer Project μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη τους κινδύνους της διαδικτυακής φήμης, μέσα από μια ιστορία που ξεκινά ως ένα φιλόδοξο κινηματογραφικό εγχείρημα και εξελίσσεται σε μια τρομακτική εμπειρία.

Η ταινία ακολουθεί την influencer Chiara King, η οποία ταξιδεύει στην Κοπεγχάγη μαζί με ένα κινηματογραφικό συνεργείο, προκειμένου να γυρίσει ένα ντοκιμαντέρ για την καθημερινότητά της και τον κόσμο των δημιουργών περιεχομένου.

Καθώς οι κάμερες καταγράφουν τη ζωή της και η ίδια συνεχίζει να βρίσκεται στο επίκεντρο της προσοχής, ένας εμμονικός stalker αρχίζει να την παρακολουθεί, μετατρέποντας σταδιακά την παραγωγή σε μια επικίνδυνη περιπέτεια.

Αυτό που αρχικά μοιάζει με μια συνηθισμένη καταγραφή της ζωής μιας διαδικτυακής προσωπικότητας παίρνει απρόβλεπτη τροπή. Η αίσθηση ότι κάποιος παρακολουθεί κάθε κίνηση της πρωταγωνίστριας γίνεται όλο και πιο ασφυκτική, ενώ τα όρια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την εικόνα που προβάλλεται προς τα έξω αρχίζουν να θολώνουν.

Όταν η διαδικτυακή έκθεση μετατρέπεται σε εφιάλτη

Το The Influencer Project αξιοποιεί στοιχεία του κινηματογραφικού είδους found footage, με την αφήγηση να βασίζεται στην αίσθηση ότι τα γεγονότα καταγράφονται από κάμερες. Η συγκεκριμένη προσέγγιση ενισχύει την αμεσότητα και την ένταση, φέρνοντας τον θεατή πιο κοντά στην απειλή που αντιμετωπίζει η ηρωίδα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η συμμετοχή της Chiara King, η οποία πρωταγωνιστεί υποδυόμενη μια εκδοχή του εαυτού της. Η παρουσία μιας πραγματικής influencer σε μια ιστορία που περιστρέφεται γύρω από τη διαδικτυακή έκθεση δίνει στην ταινία μια επιπλέον διάσταση, σε μια εποχή κατά την οποία η προσωπική ζωή και η δημόσια εικόνα συχνά συγχέονται.

Στην παραγωγή συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, οι Eduardo Sanchez και Gregg Hale, γνωστοί από τη συμβολή τους στο The Blair Witch Project, μία από τις ταινίες που καθιέρωσαν το found footage ως ιδιαίτερα αναγνωρίσιμο είδος τρόμου.

Με επίκεντρο την εμμονή, την παρακολούθηση και την ανάγκη για διαρκή προβολή, η ταινία προσεγγίζει μια σύγχρονη πραγματικότητα μέσα από τη γλώσσα του θρίλερ τρόμου, θέτοντας ερωτήματα για το τίμημα της ψηφιακής αναγνωρισιμότητας.

Η ταινία κυκλοφορεί στους ελληνικούς κινηματογράφους στις 22 Οκτωβρίου 2026.