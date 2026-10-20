Ο Μάικλ Ντάγκλας μπήκε στο κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel για να δοκιμάσει κάτι διαφορετικό. Όταν, όμως, θέλησε να αποχωρήσει, ανακάλυψε ότι η έξοδος δεν ήταν τόσο εύκολη: ζήτησε να πεθάνει ο χαρακτήρας του, ο Δρ. Χανκ Πιμ, αλλά το στούντιο είχε άλλα σχέδια.

Μιλώντας στο podcast «Happy Sad Confused» με τον Τζος Χόροβιτς, ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός αποκάλυψε ότι επιθυμούσε να ολοκληρώσει την παρουσία του μετά τις δύο πρώτες ταινίες «Ant-Man».

«Θα με είχαν σκοτώσει μετά τη δεύτερη ταινία, αλλά δεν με άφησαν», είπε χαριτολογώντας. «Κάναμε το “Ant-Man”, ο Πολ Ραντ ήταν υπέροχος, όλη η ομάδα ήταν εξαιρετική, αλλά μετά δεν μπορείς να ξεφύγεις».

Ήθελε να δοκιμάσει την πράσινη οθόνη

Η επιθυμία να συμμετάσχει σε μια τέτοια παραγωγή γεννήθηκε αφού ξεπέρασε την περιπέτειά του με τον καρκίνο. Ο Ντάγκλας άρχισε τότε να σκέφτεται ποιες εμπειρίες τού έλειπαν ακόμη από την καριέρα του. Ανάμεσά τους ήταν και τα γυρίσματα με green screen, την πράσινη οθόνη που επιτρέπει την προσθήκη ψηφιακών σκηνικών και εφέ.

«Είπα στους μάνατζέρ μου ότι ήθελα να κάνω μία από αυτές τις ταινίες για να δω πώς είναι. Είναι εντυπωσιακό. Δεν υπάρχει τίποτα γύρω σου, παρά μόνο μια πράσινη οθόνη, και σου δείχνουν εικόνες για το πώς θα μοιάζει το τελικό αποτέλεσμα», εξήγησε.

Η εμπειρία, ωστόσο, είχε και τις δυσκολίες της. Όπως παραδέχθηκε, «η υποκριτική σε τέτοιες συνθήκες είναι πραγματικά δύσκολη».

Ο Χανκ Πιμ συνέχισε τις εμφανίσεις του

Παρά την επιθυμία του να αποχαιρετήσει τον ρόλο, η συνεργασία με τη Marvel συνεχίστηκε. Σύμφωνα με το Deadline, μετά τα «Ant-Man» του 2015 και «Ant-Man and the Wasp» του 2018, ο Ντάγκλας επέστρεψε ως Χανκ Πιμ στα «Avengers: Endgame» το 2019 και «Ant-Man and the Wasp: Quantumania» το 2023.

Δάνεισε επίσης τη φωνή του στον χαρακτήρα για τη σειρά κινουμένων σχεδίων «What If…?» του Disney+, την περίοδο 2021–2023.