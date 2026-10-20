Τι θα γινόταν αν μια τεχνητή νοημοσύνη μπορούσε να καταλάβει τη μοναξιά, την αγάπη και την απώλεια καλύτερα από τους ανθρώπους; Αυτό είναι ένα από τα ερωτήματα που βρίσκονται στο επίκεντρο της νέας ταινίας «Κλάρα και ο Ήλιος», του βραβευμένου με Όσκαρ Τάικα Γουαϊτίτι, η οποία κάνει πρεμιέρα στη μεγάλη οθόνη στις 22 Οκτωβρίου.

Η ταινία βασίζεται στο ομότιτλο best seller του Καζούο Ισιγκούρο, συγγραφέα που τιμήθηκε με το Νόμπελ Λογοτεχνίας, και μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη μια ιστορία που κινείται ανάμεσα στην επιστημονική φαντασία και το οικογενειακό δράμα.

Μια τεχνητή φίλη αναζητά τη θέση της στον πραγματικό κόσμο

Στο επίκεντρο βρίσκεται η Κλάρα, την οποία υποδύεται η Τζένα Ορτέγκα, και είναι μια «Τεχνητή Φίλη», σχεδιασμένη για να προσφέρει συντροφιά και να βοηθά τους ανθρώπους να αντιμετωπίζουν τη μοναξιά. Η μεγαλύτερη επιθυμία της είναι να βρει το ιδανικό σπίτι.

Η ζωή της αλλάζει όταν γνωρίζει την Τζόσι, μια νεαρή κοπέλα που ζει με τη μητέρα της, σε μια οικογένεια που έχει πληγεί από μια μεγάλη απώλεια. Ανάμεσα στις δύο δημιουργείται γρήγορα ένας ιδιαίτερος δεσμός. Η Κλάρα, με την αθωότητα και την απόλυτη αφοσίωσή της, προσπαθεί να βοηθήσει την Τζόσι και την οικογένειά της να ξαναβρούν το φως τους.

Στην ταινία πρωταγωνιστούν, επίσης, η Έιμι Άνταμς, η Μία Θάρια και ο Άραν Μέρφι, ενώ συμμετέχουν ακόμη οι Στιβ Μπουσέμι και Νατάσα Λιόν. Το σενάριο υπογράφουν ο Τάικα Γουαϊτίτι και η Ντάβι Γουόλερ, βασισμένοι στο μυθιστόρημα του Ισιγκούρο.

Η «Κλάρα και ο Ήλιος» δεν αντιμετωπίζει την τεχνολογία μόνο ως απειλή, καθώς μέσα από τη σχέση ενός τεχνητού όντος με μια ανθρώπινη οικογένεια, εξετάζει την ανάγκη για συντροφικότητα, την απώλεια και το τι σημαίνει τελικά να είσαι άνθρωπος.