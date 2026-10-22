Ο πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος, και ακόμη πέντε πρόσωπα του ελληνικού μπάσκετ έφτασαν λίγο μετά τις 10:00 το πρωί στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων από τη ΓΑΔΑ, όπου κρατούνταν, μία ημέρα μετά τη σύλληψή τους για το σκάνδαλο των στημένων αγώνων.

Οι κατηγορούμενοι οδηγούνται αρχικά στον εισαγγελέα για την εκτέλεση των ενταλμάτων και αμέσως μετά στον ανακριτή, από τον οποίο αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία για να προετοιμάσουν την υπεράσπισή τους.

Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκονται περίπου 50 αγώνες, από την Α’ κατηγορία μέχρι σχολικά πρωταθλήματα.

Συγκεκριμένα, χθες συνελήφθησαν ο πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος, τρεις πρώην και νυν διαιτητές, ένας αρχιδιαιτητής-ειδικός σύμβουλος διαιτησίας κι ένας επιχειρηματίας-πρώην αθλητής.

Στη δικογραφία για την υπόθεση περιλαμβάνονται και μηνύματα που φέρεται να αποτυπώνουν συνεννοήσεις για την εξέλιξη αγώνων. Ένα από τα μηνύματα αποδίδεται σε εμπλεκόμενο πρόσωπο, το οποίο εμφανίζεται να ρωτάει παράγοντα ομάδας πριν από αγώνα: «Ποιους θέλεις να αποβάλω με πέντε φάουλ;».

Το περιεχόμενο του μηνύματος αποτελεί ένα από τα στοιχεία που εξετάζονται στο πλαίσιο της έρευνας, η οποία αφορά καταγγελλόμενες παρεμβάσεις στη διεξαγωγή αγώνων σε διαφορετικές κατηγορίες του αθλήματος, σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας «Καθημερινή».

Σημειώνεται πως δύο από τους μάρτυρες που εξετάστηκαν στο πλαίσιο της εισαγγελικής έρευνας φέρονται να «ξεκλείδωσαν» την υπόθεση, το κουβάρι της οποίας άρχισε να ξετυλίγεται με αφορμή καταγγελία της ΚΑΕ Αμαρουσίου τον Απρίλιο του 2026, η οποία αφορούσε τη λειτουργία της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ).

«Δεμένη υπόθεση»

Ο πληρεξούσιος δικηγόρος της ΚΑΕ Αμαρουσίου, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, εκτίμησε ότι η υπόθεση «είναι δεμένη».

«Η υπόθεση που ξέσπασε στο ελληνικό μπάσκετ και η ποινική πλέον δικογραφία, αφορά βαριά κακουργήματα, τα στοιχεία είναι πολύ βαριά, καθώς προβλέπεται κάθειρξη μέχρι 10 χρόνια, και μπορεί να προστεθούν και άλλα αδικήματα», επισήμανε ο δικηγόρος.

«Να ξέρετε ότι ο ανακριτής μπορεί να επεκτείνει τις κατηγορίες και σε άλλα πρόσωπα, όπως να προσθέσει και αδικήματα που δεν υπάρχουν στην αρχική ποινική δίωξη. Εμείς, τον Απρίλιο του 2026, δώσαμε μια συνέντευξη μαζί με τον κύριο (Ηλία) Παπαθεοδώρου (προπονητής του Αμαρουσίου και άλλοτε στενός συνεργάτης του κ. Λιόλιου στον Προμηθέα Πατρών), ήταν ο άνθρωπος ο οποίος μας έδωσε πολύτιμο αποδεικτικό υλικό», σημείωσε ακόμη.

«Μάς έδωσε λοιπόν υλικό με μηνύματα, και εδώ θα πρέπει να πω το εξής, να το ξέρει όλος ο κόσμος που μας ακούει: οι καταθέσεις δεν είναι προϊόν ‘’άκουσα, μου είπαν κουτσομπολιά και ο λόγος μου απέναντι στον λόγο σου’’… Είναι δεμένη η υπόθεση, Είναι ισχυρά τα αποδεικτικά στοιχεία» ξεκαθάρισε ο κ. Δημητρακόπουλος.

«Από ό,τι πληροφορούμαι κι εγώ, με καταθέσεις οι οποίες συνοδεύονται από γραπτά μηνύματα που αντάλλασσαν μεταξύ τους παράγοντες του χώρου του μπάσκετ, διαιτητές εν ενεργεία, πρώην διαιτητές , και μέσα από όλα αυτά τα μηνύματα βγαίνει μια πολύ ζοφερή κατάσταση, όπου βλέπουμε να φτάνουν στο σημείο να αλλοιώνονται αποτελέσματα και σε σχολικά πρωταθλήματα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο νομικός.

Όπως διευκρίνισε, «εμείς κάναμε μια καταγγελία τον Απρίλιο του 2026 που αφορούσε τον κύριο Λιόλιο, ότι είναι ο πραγματικός ιδιοκτήτης του Προμηθέα, δικαιωθήκανε και σε αυτό, τουλάχιστον σε επίπεδο της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, και επίσης είδαμε ότι είχε μια πληροφόρηση από τα θεσμικά όργανα της Διαιτησίας, απόρρητη. Όλα αυτά ήταν το έναυσμα, και από εκεί και πέρα η καταγγελία μας διαβιβάστηκε από την Εθνική Πλατφόρμα Αθλητικής Ακεραιότητας και Τμήματος του Υπουργείου Αθλητισμού, και εδώ θα πρέπει να εξάρω τον κύριο Βρούτση, ο οποίος είπε “όλα στη δικαιοσύνη”. Αυτός έστειλε τη δικογραφία και την καταγγελία μας στην εισαγγελία, και η εισαγγελία από εκεί και πέρα ξεκίνησε να- προφανώς να καλεί μάρτυρες, και οι οποίοι κατέθεσαν ό,τι κατέθεσαν, και πρέπει να είναι δεμένη, επαναλαμβάνω, αυτοί η δικογραφία, αυτή η δίωξη, αλλιώς ο κανόνας δεν είναι να καλούν έναν κατηγορούμενο με ένταλμα σύλληψης. Το ένταλμα σύλληψης είναι το έσχατο, το πιο αυστηρό, αν θέλετε, μέτρο».

Στόχος μας δεν ήταν να βοηθήσουμε κάποια ομάδα, υπογράμμισε ο κ. Δημητρακόπουλος. «Για εμάς, ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ, ο Άρης, θέλουμε να είναι πρωταθλητές, επειδή είναι οι καλύτεροι στα γήπεδα, και όχι από την εύνοια των διαιτητών».

«Εμείς πρέπει να πούμε ότι δεν έχουμε καταγγείλει ούτε παράγοντες άλλης ομάδας, δεν υπάρχει από εμάς, από το Μαρούσι, από ό,τι έχω ακούσει από τα μέσα ενημέρωσης, δεν φαίνεται να υπάρχουν καταγγελίες κατά πολιτικών προσώπων και κατά παραγόντων άλλων ομάδων. Όλα περιορίζονται στον χώρο της Ομοσπονδίας του μπάσκετ, που αυτή είναι θεσμικά ο θεματοφύλακας της αξιοπιστίας του αθλητισμού».

Όπως εξήγησε ο κ. Δημητρακόπουλος, ο ανακριτής έχει τη δυνατότητα να επιβάλει περιοριστικούς όρους, μεταξύ των οποίων είναι να απαγορευτεί σε όσους εμπλεκόμενους παράγοντες να μην εμπλέκονται με αθλητικά θέματα της αρμοδιότητάς του μέχρι να τελειώσει και να ολοκληρωθεί αυτή η υπόθεση.

Στη 1μμ ο πληρεξούσιος δικηγόρος της ΚΑΕ Αμαρουσίου, θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου σχετικά με τις ραγδαίες εξελίξεις στον χώρο του μπάσκετ.