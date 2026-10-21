Διεθνείς διαστάσεις έχει λάβει η υπόθεση των καταγγελιών για χειραγώγηση αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ, μετά τη σύλληψη του προέδρου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ), Βαγγέλη Λιόλιου, ενός συνεργάτη του και τεσσάρων διαιτητών.

Μεγάλα ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης, μεταξύ των οποίων η γαλλική L’Équipe, η ισπανική MARCA και η ιταλική Il Fatto Quotidiano, παρακολουθούν την πορεία της δικαστικής έρευνας, περιγράφοντας τις εξελίξεις ως σοβαρό πλήγμα για την εικόνα του ελληνικού μπάσκετ.

Στο επίκεντρο των δημοσιευμάτων βρίσκονται οι καταγγελίες για δωροδοκίες και αλλοίωση αποτελεσμάτων, καθώς και η παρουσία διαιτητών με εμπειρία από μεγάλες ευρωπαϊκές διοργανώσεις μεταξύ των ελεγχόμενων προσώπων. Ξεχωριστή αναφορά γίνεται στις πληροφορίες για την ανεύρεση 820.000 ευρώ σε μετρητά στην κατοικία διαιτητή, με τις αρμόδιες αρχές να εξετάζουν την προέλευσή τους.

Τα έξι εντάλματα σύλληψης αφορούν τον Βαγγέλη Λιόλιο, τον συνεργάτη του στην ΕΟΚ Γιώργο Μαυραγάνη και τους διαιτητές Βάσω Τσαρούχα, Πέτρο Παπαπέτρου, Ηλία Κορομηλά και Αναστάσιο Πηλοΐδη.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, οι συλλήψεις έχουν ολοκληρωθεί και οι εμπλεκόμενοι αναμένεται να βρεθούν την Πέμπτη ενώπιον των ανακριτικών αρχών.

L’Équipe: Στο μικροσκόπιο η διοίκηση της ΕΟΚ και η ελληνική διαιτησία

Η γαλλική αθλητική εφημερίδα L’Équipe καταγράφει τις εξελίξεις γύρω από τη σύλληψη του επικεφαλής της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, συνδέοντάς τες με την έρευνα για ενδεχόμενες παρεμβάσεις στην εξέλιξη αγώνων.

Το γαλλικό δημοσίευμα επικεντρώνεται τόσο στον Βαγγέλη Λιόλιο όσο και στα πρόσωπα που συνδέονται με τον χώρο της διαιτησίας, παρουσιάζοντας το εύρος της δικαστικής διερεύνησης.

Παράλληλα, αναδεικνύει τις πληροφορίες για τα χρηματικά ευρήματα των ερευνών, τα οποία αποτελούν αντικείμενο περαιτέρω εξέτασης από τις ελληνικές αρχές.

MARCA και Cadena SER: Στο προσκήνιο οι καταγγελίες για δωροδοκίες

Σημαντική δημοσιότητα έχει αποκτήσει η υπόθεση και στην Ισπανία, όπου η MARCA δημοσίευσε ρεπορτάζ με τίτλο «Escándalo en Grecia: el presidente de la Federación, detenido por presunto amaño de partidos», δηλαδή «Σκάνδαλο στην Ελλάδα: Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας συνελήφθη για φερόμενη χειραγώγηση αγώνων».

Escándalo en Grecia: el presidente de la Federación, detenido por presunto amaño de partidos. https://t.co/u3q6PuIWJp — MARCA Baloncesto (@MarcaBasket) October 21, 2026

Το θέμα προβλήθηκε επίσης μέσω του λογαριασμού MARCA Baloncesto στην πλατφόρμα Χ, φέρνοντας τις καταγγελίες στο επίκεντρο της ισπανικής μπασκετικής επικαιρότητας.

Η υπόθεση συγκεντρώνει ενδιαφέρον και λόγω της συμμετοχής ελληνικών συλλόγων και διαιτητών στις σημαντικότερες ευρωπαϊκές διοργανώσεις, γεγονός που προσδίδει στις εξελίξεις ευρύτερη αθλητική διάσταση.

Ανάλογη κάλυψη υπήρξε από το ισπανικό ραδιοφωνικό δίκτυο Cadena SER, το οποίο παρουσίασε την είδηση υπό τον τίτλο «Σκάνδαλο διαφθοράς στο ελληνικό μπάσκετ: Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας συνελήφθη για στημένους αγώνες και δωροδοκίες».

Στο ρεπορτάζ του γίνεται αναφορά στα πρόσωπα που περιλαμβάνονται στην έρευνα, αλλά και σε περίπου 50 αναμετρήσεις που φέρονται να εξετάζονται από τις δικαστικές αρχές.

Ιταλικά ΜΜΕ: «Σεισμός» στο ελληνικό μπάσκετ με αναφορές στην EuroLeague

Εκτενή αναφορά στις συλλήψεις κάνει και η ιταλική Il Fatto Quotidiano, επιλέγοντας τον τίτλο «Terremoto nel basket greco: arrestato il presidente Liolios, nel mirino anche arbitri Euroleague», που αποδίδεται ως «Σεισμός στο ελληνικό μπάσκετ: Συνελήφθη ο πρόεδρος Λιόλιος, στο στόχαστρο και διαιτητές της EuroLeague».

Το ιταλικό μέσο δίνει έμφαση στις προεκτάσεις της υπόθεσης και στη σύνδεσή της με διαιτητές που έχουν παρουσία σε διεθνείς αγώνες.

Στο ίδιο θέμα αναφέρθηκε και το Sportando, με δημοσίευμα που φέρει τον τίτλο «Συνελήφθη ο Βαγγέλης Λιόλιος, πρόεδρος της ελληνικής Ομοσπονδίας: Έρευνα για φερόμενους στημένους αγώνες».

Το ρεπορτάζ παρουσιάζει την πορεία της εισαγγελικής διερεύνησης και τις διαδικασίες που οδήγησαν στην έκδοση των ενταλμάτων.

Από την πλευρά του, το Pianeta Basket εστιάζει κυρίως στους διαιτητές που κατονομάζονται, στις πληροφορίες για τα χρήματα που φέρονται να κατασχέθηκαν και στον αντίκτυπο των εξελίξεων στον ελληνικό αθλητισμό.

BasketNews: Τα 820.000 ευρώ και η απόφαση για τη Βάσω Τσαρούχα

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει δώσει στην υπόθεση το διεθνές μπασκετικό μέσο BasketNews, το οποίο επανήλθε με περισσότερα από ένα δημοσιεύματα για τις συλλήψεις και τις έρευνες.

Arrest warrants have reportedly been issued for Hellenic Basketball Federation president Vangelis Liolios and five other figures 😳🇬🇷 Alleged match-fixing and illegal betting?: https://t.co/QuGMjzii9H https://t.co/dlFBsdjpzd — BasketNews (@BasketNews_com) October 21, 2026

Σε ένα από τα ρεπορτάζ, με τίτλο «Πολλοί διαιτητές της EuroLeague κατονομάζονται στο ελληνικό σκάνδαλο – Φέρεται να βρέθηκαν 820.000 ευρώ», κατονομάζονται οι Ηλίας Κορομηλάς, Πέτρος Παπαπέτρου, Βάσω Τσαρούχα και Τάσος Πηλοΐδης.

Το BasketNews επικαλείται πληροφορίες από ελληνικά δημοσιεύματα, σύμφωνα με τις οποίες το ποσό των 820.000 ευρώ εντοπίστηκε μέσα σε χρηματοκιβώτιο στην κατοικία διαιτητή. Όπως επισημαίνεται, οι ερευνητές επιχειρούν να εξακριβώσουν από πού προέρχονται τα χρήματα.

Multiple referees with EuroLeague experience have been named in the Greek basketball investigation 👀 More on this: https://t.co/VuS0flQQYw https://t.co/rGVs4b1CWe — BasketNews (@BasketNews_com) October 21, 2026

Σε επόμενο άρθρο του, το μέσο ασχολείται με την απόφαση να τεθεί προσωρινά εκτός διοργανώσεων της EuroLeague η Βάσω Τσαρούχα, μέχρι να αποσαφηνιστούν τα δεδομένα της υπόθεσης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση που επικαλείται, η διαιτητής δεν θα λαμβάνει νέους ορισμούς έως ότου ολοκληρωθούν τόσο οι διαδικασίες των ελληνικών αρχών όσο και ο εσωτερικός έλεγχος της διοργανώτριας αρχής.

Reuters και Eurohoops: Η υπόθεση αποκτά παγκόσμια δημοσιότητα

Οι εξελίξεις μεταδόθηκαν και από το διεθνές πρακτορείο Reuters, το οποίο παρουσίασε την αρχική πληροφορία για την έκδοση έξι ενταλμάτων σύλληψης, μεταφέροντας την υπόθεση σε ένα ευρύτερο διεθνές ακροατήριο.

Αντίστοιχα, το αγγλόφωνο Eurohoops δημοσίευσε ρεπορτάζ με τίτλο «Ο πρόεδρος της ελληνικής Ομοσπονδίας Λιόλιος φέρεται να συνελήφθη στο πλαίσιο έρευνας για δωροδοκία».

Το δημοσίευμα αναφέρεται στην τρίμηνη εισαγγελική διερεύνηση, στον αριθμό των ενταλμάτων και στις καταγγελίες που εξετάζονται.

Η έκταση που έχει λάβει η υπόθεση στον ευρωπαϊκό και διεθνή Τύπο καταδεικνύει το ενδιαφέρον για την εξέλιξη των ερευνών, με τα επόμενα βήματα της Δικαιοσύνης να αναμένονται με ιδιαίτερη προσοχή.