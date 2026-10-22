Μια ιδιαίτερα συγκινητική πτυχή της προσωπικής ζωής του Μάθιου Πέρι αποκάλυψε η αδελφή του, Μία Πέρι Μπόουικ, εξηγώντας γιατί ο τηλεοπτικός γάμος του Τσάντλερ και της Μόνικα στη δημοφιλή σειρά «Τα Φιλαράκια» προκάλεσε ανάμεικτα συναισθήματα στην οικογένεια του ηθοποιού.

Παρότι η συγκεκριμένη σκηνή αποτέλεσε μία από τις πιο ευτυχισμένες στιγμές της σειράς, για τους συγγενείς του Πέρι συνοδευόταν από την αγωνία ότι ίσως δεν θα είχαν ποτέ την ευκαιρία να τον δουν να παντρεύεται στην πραγματικότητα.

Ο ηθοποιός, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 2023 σε ηλικία 54 ετών, αντιμετώπιζε επί δεκαετίες σοβαρά προβλήματα εξάρτησης. Παρά την επιθυμία του να δημιουργήσει οικογένεια, δεν παντρεύτηκε ποτέ και δεν απέκτησε παιδιά.

«Γνωρίζαμε ότι ήθελε σύντροφο και παιδιά»

Μιλώντας στο περιοδικό People, η Μία Πέρι Μπόουικ αναφέρθηκε στα συναισθήματα που βίωσε η οικογένεια παρακολουθώντας τον τηλεοπτικό γάμο του αδελφού της με τη Μόνικα, την οποία υποδυόταν η Κόρτνεϊ Κοξ.

«Όταν είδαμε εκείνον τον γάμο, ξέραμε όλοι ότι αυτό ήταν κάτι που επιθυμούσε στη ζωή του. Ήθελε μια σύντροφο και ήθελε παιδιά», δήλωσε.

Η ίδια εξήγησε ότι η οικογένεια γνώριζε πόσο σοβαρή ήταν η κατάσταση της υγείας του εξαιτίας της εξάρτησής του, γεγονός που δημιουργούσε αβεβαιότητα για το μέλλον του.

«Όλοι γνωρίζαμε πόσο σοβαρή ήταν η διαταραχή του, οπότε υπήρχε αυτή η αίσθηση του “ποιος ξέρει τι πρόκειται να συμβεί;“», πρόσθεσε.

Ο γάμος του Τσάντλερ Μπινγκ και της Μόνικα Γκέλερ προβλήθηκε στο φινάλε της έβδομης σεζόν των «Friends», το 2001, αποτελώντας μία από τις πλέον χαρακτηριστικές στιγμές της τηλεοπτικής σειράς.

Από τα γυρίσματα του γάμου επέστρεψε κατευθείαν σε κέντρο απεξάρτησης

Πίσω από τις κάμερες, ωστόσο, ο Μάθιου Πέρι περνούσε μία από τις δυσκολότερες περιόδους της ζωής του.

Στην αυτοβιογραφία του, «Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing», που κυκλοφόρησε το 2022, είχε αποκαλύψει ότι αμέσως μετά την ολοκλήρωση των γυρισμάτων της σκηνής του γάμου μεταφέρθηκε ξανά σε κέντρο θεραπείας.

Ο ηθοποιός είχε περιγράψει με λεπτομέρειες τον αγώνα του με το αλκοόλ και τα συνταγογραφούμενα παυσίπονα, εξηγώντας μάλιστα ότι οι αλλαγές στην εμφάνισή του κατά τη διάρκεια της σειράς αντανακλούσαν συχνά την κατάσταση στην οποία βρισκόταν.

«Όταν έχω παραπάνω κιλά, είναι το αλκοόλ. Όταν είμαι αδύνατος, είναι τα χάπια. Όταν έχω μουσάκι, είναι πολλά χάπια», είχε γράψει.

Σύμφωνα με όσα εξιστορούσε, προς το τέλος της τρίτης σεζόν προσπαθούσε να εξασφαλίζει καθημερινά 55 χάπια Vicodin, προκειμένου να αποφύγει τα έντονα συμπτώματα στέρησης.

Οι σχέσεις του και ο αρραβώνας που δεν οδήγησε σε γάμο

Στην προσωπική του ζωή, ο Μάθιου Πέρι είχε συνδεθεί με αρκετές γνωστές γυναίκες του Χόλιγουντ.

Κατά τη δεκαετία του 1990 είχε σχέσεις με την Γκουίνεθ Πάλτροου και την Τζούλια Ρόμπερτς, ενώ από το 2006 έως το 2012 διατηρούσε δεσμό με την ηθοποιό Λίζι Κάπλαν.

Τον Νοέμβριο του 2020 ανακοίνωσε τον αρραβώνα του με τη μάνατζερ λογοτεχνικών έργων Μόλι Χέργουιτς. Ωστόσο, η σχέση τους ολοκληρώθηκε περίπου έξι μήνες αργότερα.

«Μερικές φορές τα πράγματα απλώς δεν λειτουργούν, και αυτή είναι μία από αυτές τις περιπτώσεις. Εύχομαι στη Μόλι ό,τι καλύτερο», είχε δηλώσει τότε.

Στην αυτοβιογραφία του αποκάλυψε ότι βρισκόταν υπό την επήρεια ουσιών όταν της έκανε πρόταση γάμου και πως αργότερα δεν μπορούσε καν να θυμηθεί τη συγκεκριμένη στιγμή.

«Δεν το θυμόμουν – περιττό να πω ότι χωρίσαμε», είχε γράψει.

Το νέο ντοκιμαντέρ για τη ζωή και τον θάνατό του

Η Μία Πέρι Μπόουικ μιλά για πρώτη φορά δημόσια για τον θάνατο του αδελφού της στο νέο ντοκιμαντέρ του Netflix με τίτλο «The One About Matthew Perry», το οποίο αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις 27 Οκτωβρίου.

Η παραγωγή αποτελείται από τρία επεισόδια και περιλαμβάνει μαρτυρίες συγγενών και ανθρώπων που διατηρούσαν στενές σχέσεις με τον ηθοποιό. Η κυκλοφορία της συμπίπτει χρονικά με τη συμπλήρωση τριών ετών από τον θάνατό του.

Ο Μάθιου Πέρι εντοπίστηκε νεκρός στις 28 Οκτωβρίου 2023, στο τζακούζι της κατοικίας του στην Καλιφόρνια.

Η ιατροδικαστική εξέταση προσδιόρισε ως κύρια αιτία θανάτου τις οξείες επιδράσεις της κεταμίνης, ενώ ως επιβαρυντικοί παράγοντες καταγράφηκαν ο πνιγμός, η στεφανιαία νόσος και η επίδραση της βουπρενορφίνης.

Η έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του οδήγησε, τον Αύγουστο του 2024, στη σύλληψη πέντε ατόμων, μεταξύ των οποίων ο επί χρόνια βοηθός του, Κένεθ Ιουαμάσα, και η Τζασβίν Σάνγκα, γνωστή ως «βασίλισσα της κεταμίνης».

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Σάνγκα καταδικάστηκε σε κάθειρξη 15 ετών για τον ρόλο της στην υπόθεση, ενώ στον Ιουαμάσα επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης τριών ετών και πέντε μηνών.