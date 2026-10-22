Αιχμές κατά του Τάκη Ζαχαράτου άφησε ο Γιώργος Τσαλίκης, αμφισβητώντας τη στάση του απέναντι στον Γιώργο Μαζωνάκη και εκφράζοντας την ενόχλησή του για το γεγονός ότι ο γνωστός μίμος εμφανίστηκε συντετριμμένος από τον θάνατο του τραγουδιστή, ενώ, όπως υποστήριξε, επί χρόνια τον σατίριζε με τρόπο που ο ίδιος ο Μαζωνάκης είχε δηλώσει ότι δεν του άρεσε.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους το απόγευμα της Τετάρτης 21 Οκτωβρίου, στη συνέντευξη Τύπου για τις εμφανίσεις του με τον Διονύση Σχοινά, ο τραγουδιστής αναφέρθηκε επίσης στα προσβλητικά σχόλια που δέχτηκε μετά την επίσκεψή του στο μνήμα του Γιώργου Μαζωνάκη, κάνοντας λόγο για διαφορετική αντιμετώπιση προσώπων από τον χώρο του θεάματος. «Εγώ πήγα στο μνήμα του Γιώργου μετά την Αυστραλία μόνος μου. Υπήρχαν εκεί τέσσερα άτομα. Με τράβηξαν βίντεο εν αγνοία μου και μετά άκουγα “ξεφτιλισμένε, ελεεινέ που παίζεις θέατρο”. Τι να πεις; Στενοχωρήθηκα, με πείραξε», είπε αρχικά ο Γιώργος Τσαλίκης.

«Με πειράζει η υπεροβολή, με πειράζει που κάποιοι άνθρωποι στοχοποιούνται και κάποιοι είναι στο απυρόβλητο. Εγώ τον Τάκη Ζαχαράτο τον λατρεύω, τον θεωρώ από τους πιο σημαντικούς καλλιτέχνες της χώρας και το ξέρει. Πειράχτηκα όμως γιατί σκέφτηκα πώς είναι δυνατόν όταν συμπάσχεις για την οικογένειά του και τους ξέρεις, να σατιρίζεις έναν άνθρωπο και να τον παρουσιάζεις σαν τελειωμένο τόσα χρόνια και μετά να βγαίνεις συντετριμμένος; Ο ίδιος ο Γιώργος στην τελευταία του συνέντευξη είχε δηλώσει ότι δεν του αρέσει η σάτιρα του Τάκη και αυτός ο ευαίσθητος άνθρωπος, ο Τάκης, που βγήκε συντετριμμένος. Με ενοχλεί που στοχοποιούνται άνθρωποι και άλλοι είναι στο απυρόβλητο», συμπλήρωσε ο τραγουδιστής.