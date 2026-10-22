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Οδηγός αυτοκινήτου φέρεται να επιτέθηκε με μεταλλικό λοστό εναντίον ποδηλάτη, έπειτα από μεταξύ τους διαπληκτισμό στη μέση του δρόμου. Το επεισόδιο έγινε χθες το απόγευμα στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, ενώ η ένταση φέρεται να προκλήθηκε με αφορμή διαφωνία τους για την κίνηση στον δρόμο.

Όπως καταγγέλθηκε, ο 65χρονος οδηγός του αυτοκινήτου χτύπησε τον 45χρονο ποδηλάτη με λοστό στο κράνος που φορούσε. Στη διάρκεια του ίδιου επεισοδίου, ο πρώτος γλίστρησε κι έπεσε στο έδαφος, με αποτέλεσμα να χτυπήσει στο κεφάλι, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Αστυνομίας.

Ο 65χρονος μεταφέρθηκε για ιατρικές εξετάσεις σε νοσοκομείο, ενώ συνελήφθη από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Κορδελιού – Ευόσμου.

Ο ποδηλάτης δεν φέρεται να υπέστη τραύματα.