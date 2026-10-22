Για τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο με το τραγούδι για τη ΔΑΠ από τη συνάντησή του με μέλη της ΟΝΝΕΔ στα Ιωάννινα μίλησε σήμερα ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

Ο υπουργός, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, σχολίασε σκωπτικά: «Ναι, έκανα έγκλημα, για το οποίο ζητώ γονυπετής συγγνώμη».

Όπως ανέφερε, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του εγκαινίασε μονάδες υγείας, επισκέφθηκε νοσοκομεία και συναντήθηκε με εκπροσώπους της τοπικής κοινωνίας, πριν καταλήξει στα κομματικά γραφεία, όπου τον περίμεναν μέλη της ΟΝΝΕΔ.

Εκεί, όπως τόνισε, συμμετείχε για λίγα δευτερόλεπτα σε σύνθημα που συνδέεται με τη ΔΑΠ-ΝΔΦΚ και το οποίο, όπως υποστήριξε, φώναζε και ο ίδιος στα νεανικά του χρόνια, ενώ χαρακτήρισε την αντίδρασή του «τιμητική και υποστηρικτική» προς τους νέους της ΟΝΝΕΔ.

Προχθές η περιοδεία μου στα Ιωάννινα τελείωσε με την επίσκεψη και την ομιλία μου στα γραφεία της ΔΕΕΠ Ιωαννίνων. Εκεί μαζεύτηκε τελικά τόσος κόσμος που δεν χώραγαν ούτε μέσα, ούτε στον διάδρομο. Ό,τι και να λένε η συσπείρωση μας ανεβαίνει διαρκώς και ας είμαστε αρκετούς μήνες προ των εκλογών. Την ωραιότερη όμως υποδοχή, μου την επεφύλαξαν τα παιδιά της @ONNED πάμε γερά για την τρίτη αυτοδύναμη νίκη του @kmitsotakis — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) October 18, 2026

Παράλληλα, άσκησε κριτική στον Αλέξη Τσίπρα, με αφορμή τις ειρωνικές αναφορές που, όπως είπε, δέχθηκε για το σύνθημα. «Θα μου κάνει εμένα μαθήματα ο Τσίπρας, ο Τσίπρας, των Μολότοφ;» διερωτήθηκε.

Η απάντηση στον Λάκη Λαζόπουλο

Ο Άδωνις Γεωργιάδης, επίσης απάντησε και στον Λάκη Λαζόπουλο, ο οποίος στην εκπομπή του, είπε πως ο υπουργός δεν προβάλλει αντίστοιχα βίντεο από τις επισκέψεις του σε ασθενείς και τις συνομιλίες μαζί τους.

«Είναι τελείως ψέμα», δήλωσε, υποστηρίζοντας ότι επισκέπτεται ασθενείς σε κάθε επίσκεψή του σε νοσοκομείο και ότι δημοσιεύει συχνά σχετικά βίντεο και αναρτήσεις, όταν υπάρχει η συγκατάθεσή τους, λόγω της προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

Όπως ανέφερε, στις αναρτήσεις του περιλαμβάνει τόσο θετικά όσο και αρνητικά σχόλια ασθενών για τις υπηρεσίες υγείας.