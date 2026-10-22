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Για τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο με το τραγούδι για τη ΔΑΠ από τη συνάντησή του με μέλη της ΟΝΝΕΔ στα Ιωάννινα μίλησε σήμερα ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

Ο υπουργός, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, σχολίασε σκωπτικά: «Ναι, έκανα έγκλημα, για το οποίο ζητώ γονυπετής συγγνώμη».

Όπως ανέφερε, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του εγκαινίασε μονάδες υγείας, επισκέφθηκε νοσοκομεία και συναντήθηκε με εκπροσώπους της τοπικής κοινωνίας, πριν καταλήξει στα κομματικά γραφεία, όπου τον περίμεναν μέλη της ΟΝΝΕΔ.

Εκεί, όπως τόνισε, συμμετείχε για λίγα δευτερόλεπτα σε σύνθημα που συνδέεται με τη ΔΑΠ-ΝΔΦΚ και το οποίο, όπως υποστήριξε, φώναζε και ο ίδιος στα νεανικά του χρόνια, ενώ χαρακτήρισε την αντίδρασή του «τιμητική και υποστηρικτική» προς τους νέους της ΟΝΝΕΔ.

Παράλληλα, άσκησε κριτική στον Αλέξη Τσίπρα, με αφορμή τις ειρωνικές αναφορές που, όπως είπε, δέχθηκε για το σύνθημα. «Θα μου κάνει εμένα μαθήματα ο Τσίπρας, ο Τσίπρας, των Μολότοφ;» διερωτήθηκε.

Η απάντηση στον Λάκη Λαζόπουλο

Ο Άδωνις Γεωργιάδης, επίσης απάντησε και στον Λάκη Λαζόπουλο, ο οποίος στην εκπομπή του, είπε πως ο υπουργός δεν προβάλλει αντίστοιχα βίντεο από τις επισκέψεις του σε ασθενείς και τις συνομιλίες μαζί τους.

«Είναι τελείως ψέμα», δήλωσε, υποστηρίζοντας ότι επισκέπτεται ασθενείς σε κάθε επίσκεψή του σε νοσοκομείο και ότι δημοσιεύει συχνά σχετικά βίντεο και αναρτήσεις, όταν υπάρχει η συγκατάθεσή τους, λόγω της προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

Όπως ανέφερε, στις αναρτήσεις του περιλαμβάνει τόσο θετικά όσο και αρνητικά σχόλια ασθενών για τις υπηρεσίες υγείας.