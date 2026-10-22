Το ΝΑΤΟ θα επιτρέψει την Ουκρανία ν’ αγοράσει όπλα, πυρομαχικά και αμυντικό εξοπλισμό, μέσω του κεντρικού οργανισμού προμηθειών του, ειδικότερα, επιτρέποντας την ταχύτερη πρόσβαση του Κιέβου σε αμυντικές προμήθειες και σε πιο φθηνές τιμές, σύμφωνα με ένα σημερινό δημοσίευμα της εφημερίδας Financial Times.

“Παρέχει στην Ουκρανία τη δυνατότητα να έχει ένα πιο δομημένο πλαίσιο μόχλευσης σε μία ευρεία γκάμα ικανοτήτων που προσφέρουμε: εμπειρία στις προμήθειες, υπηρεσίες υποστήριξης, αλλά και πρόσβαση σε μία εγκατεστημένη βιομηχανική βάση”, δήλωσε στην εφημερίδα, η Ζακλίν Μπόρσμπομ, διευθύντρια της Υπηρεσίας Υποστήριξης και Προμηθειών του ΝΑΤΟ (NSPA)