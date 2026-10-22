Ανάσα για χιλιάδες εργαζόμενους στον τουρισμό, την εστίαση και τις υπηρεσίες διανομής φέρνει η νέα ρύθμιση για τα φιλοδωρήματα, η οποία ανεβάζει το αφορολόγητο όριο στα 6.000 ευρώ τον χρόνο από 300 ευρώ τον μήνα που ισχύει σήμερα. Με τη νέα διάταξη, οι εργαζόμενοι θα μπορούν να εισπράττουν μεγαλύτερα ποσά από φιλοδωρήματα χωρίς να επιβαρύνονται με φόρο εισοδήματος, ενώ ιδιαίτερα κερδισμένοι βγαίνουν όσοι απασχολούνται εποχικά και συγκεντρώνουν σημαντικά ποσά μέσα σε λίγους μήνες.

Η αλλαγή περιλαμβάνεται στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με τα φορολογικά μέτρα της ΔΕΘ και εφαρμόζεται αναδρομικά από τα εισοδήματα που αποκτώνται από την 1η Ιανουαρίου 2026.

Το κλειδί της νέας ρύθμισης βρίσκεται στη μετατροπή του μηνιαίου αφορολόγητου ορίου σε ετήσιο. Μέχρι σήμερα, η απαλλαγή περιορίζεται στα 300 ευρώ κάθε μήνα, δηλαδή σε 3.600 ευρώ σε ετήσια βάση για κάποιον που λαμβάνει φιλοδωρήματα σε όλη τη διάρκεια του έτους. Με το νέο καθεστώς, το αφορολόγητο ανεβαίνει στα 6.000 ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί μεσοσταθμικά σε 500 ευρώ τον μήνα, χωρίς όμως να τίθεται ξεχωριστό μηνιαίο πλαφόν.

Η διαφορά είναι σημαντική για εργαζόμενους σε ξενοδοχεία, εστιατόρια, καφέ και τουριστικές επιχειρήσεις, οι οποίοι μπορεί να απασχολούνται τέσσερις, πέντε ή έξι μήνες τον χρόνο και να εισπράττουν υψηλότερα φιλοδωρήματα κατά την τουριστική περίοδο.

Για παράδειγμα, εργαζόμενος σε εποχική τουριστική επιχείρηση που λαμβάνει φιλοδωρήματα 1.000 ευρώ τον μήνα για έξι μήνες θα συγκεντρώνει συνολικά 6.000 ευρώ, τα οποία, με τη νέα διάταξη, θα παραμένουν αφορολόγητα. Με το υφιστάμενο μηνιαίο όριο, η απαλλαγή για τους ίδιους έξι μήνες περιορίζεται στα 1.800 ευρώ.

Ποια φιλοδωρήματα απαλλάσσονται

Σύμφωνα με τη διάταξη, η απαλλαγή αφορά φιλοδωρήματα που καταβάλλονται προαιρετικά από πελάτες μιας επιχείρησης προς τους μισθωτούς για την εξυπηρέτηση που τους παρέχουν. Μάλιστα, δεν έχει σημασία εάν τα χρήματα δίνονται απευθείας στον εργαζόμενο ή εισπράττονται μέσω της επιχείρησης, για παράδειγμα με ηλεκτρονική πληρωμή.

Η απαλλαγή αυτή δεν καταλαμβάνει φιλοδωρήματα που καταβάλλονται στους εργαζόμενους ως συγκεκριμένο ποσοστό του μισθού ή ημερομισθίου, ή σταθερό ποσό με βάση όρο ατομικής συμφωνίας, σύμβασης εργασίας ή συλλογικής σύμβασης ή διαιτητικής απόφασης και εισπράττονται τακτικά, επαυξάνοντας τις αποδοχές τους.

Στο αφορολόγητο και οι διανομείς

Το αφορολόγητο των 6.000 ευρώ ετησίως εφαρμόζεται και για τα φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με ψηφιακές πλατφόρμες για τη διανομή ή μεταφορά προϊόντων και αντικειμένων. Πρόκειται για διανομείς που παρέχουν τις υπηρεσίες τους με συμβάσεις ανεξάρτητων υπηρεσιών ή έργου και λαμβάνουν προαιρετικά φιλοδωρήματα από πελάτες για συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω των πλατφορμών.