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Η τακτική απέναντι στον Σαμαρά

Καλημέρα σας. Σήμερα θα ξεκινήσω με την τακτική της κυβέρνησης και της ΝΔ απέναντι στον Αντώνη Σαμαρά που όλο και αλλάζει. Αυτή τη φορά, από το κυβερνητικό στρατόπεδο φαίνεται να προτιμούν τους χαμηλούς τόνους, αποφεύγοντας μια νέα δημόσια σύγκρουση με τον πρώην πρωθυπουργό. Η εμπειρία της προηγούμενης αντιπαράθεσης φαίνεται πως μέτρησε στις αποφάσεις τους. Το ερώτημα, βεβαίως, παραμένει. Πόσο μπορεί να κρατήσει αυτή η ισορροπία, όταν οι παρεμβάσεις του Σαμαρά αγγίζουν τόσο την οικονομία όσο και την εξωτερική πολιτική και πλέον είναι πολύ συχνές;

Τις εξελίξεις στη Λιβύη περίμενε η κυβέρνηση

Να πάω όμως στην νέα παρέμβαση του Σαμαρά που αφορούσε το τουρκολιβυκό μνημόνιο. Στην κυβέρνηση ήταν προετοιμασμένοι όπως έμαθα και δεν πιάστηκαν στον ύπνο και αυτό το επιβεβαίωσε με τον τρόπο του χθες ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης που είπε ότι τέσσερις φορές υπεγράφη το 2019, στη συνέντευξή του στο Mega News Radio 104,6. Εκείνο, όμως, που ξεχώρισε ήταν η παραδοχή του ότι η Ελλάδα έδινε επί χρόνια «μάχες οπισθοφυλακής», ενώ οι τελευταίες εξελίξεις στη Λιβύη «δεν ήταν απροσδόκητες». Εύλογα, λοιπόν, επανέρχονται τα ερωτήματα για τις επαφές με τη Βεγγάζη και τις προσκλήσεις προς τον Χαφτάρ.

Η κόντρα Σαμαρά – Γεραπετρίτη

Πάντως ο Αντώνης Σαμαράς όπου σταθεί και όπου βρεθεί, και δεν αναφέρομαι στις δημόσιες τοποθετήσεις του, είναι πολύ αρνητικός για τον Γιώργο Γεραπετρίτη και προχθές ζήτησε και πάλι, μια ακόμη φορά, την αποπομπή του υπουργού Εξωτερικών, μιλώντας για δραματικές εξελίξεις στα εθνικά θέματα. Το θέμα είναι όμως ότι αν και στο Μέγαρο Μαξίμου έχουν επιλέξει χαμηλούς τόνους όπως σας ανέφερα στην αρχή, εντούτοις ο υπουργός Εξωτερικών μαθαίνω ότι θέλει να υπερασπίζεται τον εαυτό του. Γι’ αυτό και χθες απάντησε σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους, χαρακτηρίζοντας τον πρώην πρωθυπουργό «βαθύτατα μισαλλόδοξο».

Το unfair του Λαζαρίδη

Ξαναχτύπησε για ακόμη μία φορά ο βουλευτής Καβάλας, Μακάριος Λαζαρίδης. Κατά τη διάρκεια ζωντανής τηλεοπτικής εκπομπής στον ΑΝΤ1, η αντιπαράθεση με τη βουλευτή του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νάντια Γιαννακοπούλου, ξέφυγε από τα πολιτικά όρια με βαριές εκφράσεις εκατέρωθεν. Βέβαια το unfair του βουλευτή να δημοσιοποιήσει στον αέρα το τι έχει ειπωθεί ανάμεσα τους σε πηγαδάκι στη Βουλή για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν περιποιεί τιμή – αν και είναι και κάτι που έχει ξανακάνει στην ΕΡΤ με άλλον πολιτικό του αντίπαλο. Μετά το πέρας της εκπομπής γνωρίζω ότι δεν ειπώθηκε τίποτα αναμεταξύ τους. Με δήλωσή του αργότερα, ζήτησε συγγνώμη από τη βουλευτή του ΠΑΣΟΚ. Θα έλεγα και από τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας θα έπρεπε να ζητήσει γιατί τέτοιου είδους συμπεριφορές μόνο αμηχανία φέρνουν στην κυβέρνηση.

Υποψήφιος με την ΕΛΑΣ -μάλλον στην Ανατολική Αττική- ο Θανάσης Πάτρας

Η πολιτική στην Ελλάδα, όπως και σε όλο τον κόσμο, θέλει πρόσωπα αναγνωρίσιμα – ασχέτως αν δεν είναι πολιτικοποιημένα ή δεν έχουν εκφράσει κατά καιρούς την πολιτική τους άποψη. Θα γνωρίζετε ότι το καλό «φαίνεσθαι» είναι διαχρονικά η καλύτερη είσοδος για να μπεις σε αυτή τη μάχη. Καλλιτέχνες, δημοσιογράφοι και αναγνωρίσιμα δημόσια πρόσωπα αποτελούν τις πρώτες επιλογές των κομματικών αρχηγών για τα ψηφοδέλτια, καθώς η αναγνωρισιμότητα μεταφράζεται εύκολα σε ψήφους στην κάλπη. Βέβαια, η τηλεοπτική άνεση δεν εγγυάται πολιτική εμπειρία, αφού η πραγματική πολιτική αρένα απαιτεί γερό στομάχι και όχι απλώς ένα καλό τηλεοπτικό προφίλ. Και θα σας πω γιατί κάνω όλο αυτό τον πρόλογο. Πολλοί γνωρίζουν τον Θανάση Πάτρα από τη μακρά του πορεία στα media, αλλά λίγοι ξέρουν ότι είναι ένας από τους 301 ιδρυτικούς υπογράφοντες του καταστατικού του νέου κόμματος ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα. Σχεδόν κανείς όμως δεν ξέρει ότι ο γνωστός δημοσιογράφος και παρουσιαστής ετοιμάζεται να κάνει το επίσημο ντεμπούτο του στην κεντρική πολιτική σκηνή, κατεβαίνοντας ως υποψήφιος στις ερχόμενες εθνικές εκλογές. Οι πληροφορίες της στήλης τον θέλουν να «κλειδώνει» είτε στην περιφέρεια της Ανατολικής Αττικής, είτε της Δυτικής. Αν με ρωτούσατε όμως που θα πόνταρα θα σας έλεγα στην πρώτη περιφέρεια όπου αναμένεται να δώσει μια ενδιαφέρουσα εκλογική μάχη, ερχόμενος αντιμέτωπος με έναν άλλο έμπειρο άνθρωπο των μέσων ενημέρωσης, τον Γιώργο Καραμέρο.

Στήριξη της εκκλησίας στον Βισκαδουράκη

Και μιας και έπιασα το καλλιτεχνικό στερέωμα είπα να δω πώς τα πάει στην Α’ Αθήνας ο ηθοποιός Θάνος Βισκαδουράκης, ο οποίος και αυτός θα δώσει τη δική του μάχη με τα χρώματα της Νέας Δημοκρατίας στην Α’ Αθήνας. Από το πανεπιστήμιο του δρόμου στο Μέγαρο Μαξίμου, ο ίδιος άλλωστε δεν κρύβει τον ενθουσιασμό του για την προοπτική αυτή, δηλώνοντας έτοιμος να μεταφέρει την εμπειρία ζωής του στα έδρανα του Κοινοβουλίου. Αξιόπιστη πηγή μου είπε ότι ο Θεός έχει βάλει το χέρι του, η για να είμαι πιο ακριβής η Εκκλησία της Ελλάδος προσπαθεί να τον στηρίξει στον προεκλογικό του αγώνα. Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, Ιερώνυμος, ήταν ο άνθρωπος που τον μεγάλωσε κατά τη θητεία του στη Μητρόπολη Θηβών και Λεβαδείας και ο ηθοποιός μιλάει συνέχεια γι’ αυτόν με τεράστια ευγνωμοσύνη. Αν και για να είμαι δίκαιος η Εκκλησία της Ελλάδος αποφεύγει θεσμικά να παίρνει επίσημη θέση ή να στηρίζει δημόσια υποψηφίους σε προεκλογικούς αγώνες, τηρώντας πάντα μια στάση πολιτικής ουδετερότητας. Βέβαια μία τέτοια στήριξη, αν ισχύει για τον ίδιο, θα ήταν «θείο δώρο».

Τη Δευτέρα ανεξαρτητοποιείται ο Ζαμπάρας

Να σας μεταφέρω και λίγο στους ανεξάρτητους βουλευτές, από τους οποίους περιμένουμε για το πού θα κινηθούν πολιτικά. Για αρκετούς ο δρόμος της παραίτησης είναι κοντά, όπως και ο δρόμος που τους οδηγεί στην ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα. Ο Χάρης Μαμουλάκης έκανε τη δευτέρα το βήμα και περιμέναμε όλοι ότι μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα τον ακολουθήσει και ο βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας, Μίλτος Ζαμπάρας. Όλα έδειχναν ότι μέχρι την Πέμπτη θα περνούσε από τη Βουλή και από τον Νικήτα Κακλαμάνη για να υποβάλει την παραίτηση του από το αξίωμα του βουλευτή. Και αυτό γνωρίζαμε όλοι. Σύμφωνα όμως με πληροφορίες της στήλης η παραίτησή του, μετατίθεται για την Δευτέρα που μας έρχεται και μετά θα ακολουθήσει τον Τσίπρα στο νέο του εγχείρημα. Και όλα αυτά είναι σε γνώση της Αμαλίας.

Σε τροχιά προγραμματικού συνεδρίου η ΕΛΑΣ

Σε αντίστροφη μέτρηση βρίσκεται η ΕΛΑΣ για το προγραμματικό της συνέδριο, το οποίο έχει προγραμματιστεί για το τέλος Ιανουαρίου. Κεντρικός στόχος είναι η διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου προγράμματος, που θα αποτελέσει την κυβερνητική πρόταση του κόμματος για την πολιτική αλλαγή στη χώρα. Ο προσυνεδριακός διάλογος έχει ήδη ξεκινήσει μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας myelas, δίνοντας τη δυνατότητα στα μέλη του κόμματος να συμμετέχουν ενεργά στη διαβούλευση και στη διαμόρφωση των θέσεων, των προτάσεων και των αποφάσεών του. Βασικό στοιχείο της διαδικασίας αποτελεί ο ανοιχτός χαρακτήρας της. Η συζήτηση για το πρόγραμμα της ΕΛΑΣ.

Μία ακόμη προσθήκη στο ΠΑΣΟΚ

Η προσχώρηση της Μυρτώς Κοροβέση χθες στο ΠΑΣΟΚ, μετά την συνάντησή της με τον Νίκο Ανδρουλάκη, ανεβάζει στους 36 τους βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος. Η μετακίνηση έχει και τη δική της διαδρομή, καθώς η βουλευτής είχε περάσει από διαφορετικούς πολιτικούς σταθμούς μετά τις εκλογές του 2023. Στη Χαριλάου Τρικούπη καταγράφεται, έτσι, μία ακόμη κοινοβουλευτική προσθήκη και περιμένουν και σύντομα τη Νίνα Κασιμάτη, αλλά και άλλο παλαιό βουλευτή στην Αιτωλοακαρνανία και θα σας εξηγήσω ποιον.

Η καραμπόλα στην Αιτωλοακαρνανία

Στο επίκεντρο βρίσκεται και ο Θάνος Μωραΐτης, με τις πληροφορίες να τον θέλουν να κοιτάζει προς το ΠΑΣΟΚ. Το αν θα βρει ανοιχτή πόρτα στη γεμάτη υποψηφίους Αιτωλοακαρνανία είναι άλλη ιστορία, αλλά έχει ενδιαφέρον πως θα πάρει ίσως την έδρα για κάποιους μήνες. Ο Μίλτος Ζαμπάρας που ανεξαρτητοποιήθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ ετοιμάζεται, την ερχόμενη Δευτέρα όπως σας είπα, να παραδώσει την έδρα και να πάει στην ΕΛΑΣ. Ο επιλαχών είναι ο Γρηγόρης Θεοδωράκης που είναι στο επιτελείο του Τσίπρα και τομεάρχης της ΕΛΑΣ, ενώ και ο δημοσιογράφος Γιώργος Βαρεμένος δεν θέλει να πάρει την έδρα όπως λένε και άρα μένει ο Θ. Μωραϊτη.

Κάποτε δεν τους ήθελε κανένας, τώρα…

Στο ΠΑΣΟΚ πνέει άνεμος αισιοδοξίας. Κάτι οι δημοσκοπήσεις που όλο και τσιμπάνε κάτι οι μεταγραφές, και το κλίμα είναι πολύ θετικό στη Χαριλάου Τρικούπη. Κορυφαίο στέλεχος μάλιστα του ΠΑΣΟΚ έλεγε φωναχτά «είμαστε πολύ καλά ψυχολογικά». Αυτό είχε να ακουστεί πολύ καιρό στους διαδρόμους του κόμματος. Όσο για τις μεταγραφές έλεγαν «κάποτε δεν μας ήθελε κανένας. Ήμασταν αποσυνάγωγοι! Μας έβλεπαν και έστριβαν δια του αρραβώνος. Τώρα όμως έχουμε γίνει δημοφιλείς και έρχονται και θέλουν και άλλοι να περάσουν το κατώφλι μας». Να προσέχουν βέβαια λίγο εκεί στην Χαριλάου Τρικούπη.

Βαθιές ανάσες στο Μαξίμου

Και να πάμε στις χθεσινές κινητοποιήσεις σε όλη την χώρα όπου είχαν δυναμισμό και συμμετοχή και ήταν ένα από τα τεστ για την κυβέρνηση για το κατά πόσο θα ήταν ειρηνικές. Στην Αθήνα ήταν περίπου 10.000 μαθητές, φοιτητές και εκπαιδευτικοί που διαδήλωσαν ειρηνικά στο κέντρο, ζητώντας καλύτερες σχολικές συνθήκες, περισσότερη χρηματοδότηση και αυξήσεις στους μισθούς των εκπαιδευτικών. Πάντως έμαθα ότι στο Μέγαρο Μαξίμου ανακουφίστηκαν με την ηρεμία που επικράτησε και ήταν μια θετική εξέλιξη όπως είπαν.

Οι αναποφάσιστοι στο προσκήνιο

Να πάω τώρα στην δημοσκόπηση της GPO, όπου οι αναποφάσιστοι καταγράφονται στο 12,8% και μου το επεσήμαναν χθες τουλάχιστον δυο υπουργοί που μίλησα. Είναι ένα μέγεθος που υπενθυμίζει ότι η σημερινή εικόνα δεν περιλαμβάνει ακόμη όλες τις τελικές επιλογές των ψηφοφόρων και θα έχει ενδιαφέρον όπως μου τόνιζαν για το εάν τα κόμματα μπορούν να αξιοποιήσουν τα ευρήματα για να εντοπίσουν αδυναμίες και να προσαρμόσουν τις δημόσιες θέσεις τους. Το ενδιαφέρον βρίσκεται επίσης, στο τι θα ακούσουν αυτοί οι πολίτες το επόμενο διάστημα, δηλαδή συγκεκριμένες δεσμεύσεις για την οικονομία και τις υπηρεσίες ή ακόμη μία επανάληψη των γνωστών αντιπαραθέσεων.

Εξεταστική για το ιδιωτικό χρέος

Πρόταση για σύσταση εξεταστικής επιτροπής σχετικά με το ιδιωτικό χρέος κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ, αξιοποιώντας το δικαίωμα της κοινοβουλευτικής μειοψηφίας. Στο στόχαστρο μπαίνουν οι τιτλοποιήσεις, τα funds και οι servicers, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και οι κρατικές εγγυήσεις του προγράμματος «Ηρακλής». Η πρωτοβουλία βασίζεται σε τεκμηριωμένη πρόταση της συλλογικότητας πολιτών «Η Δικαίωση». Πέρα από την εξεταστική ήταν και μέρα υποδοχής, καθώς η επικεφαλής της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ Ρένα Δούρου υποδέχθηκε με αγκαλιά και φιλιά τον Σωκράτη Βαρδάκη που αναλαμβάνει την έδρα του παραιτηθέντος Χάρη Μαμουλάκη που πάει για ΕΛΑΣ. Και εκεί που ο ΣΥΡΙΖΑ επί Σωκράτη Φάμελλου κατέρρεε τουλάχιστον κοινοβουλευτικά κάτι γίνεται καθώς φτάνει έτσι τους 11 βουλευτές.

Ο Λιόλιος, το δικαστικό μέτωπο και τα Coffee Island

Μπορεί ο Βαγγέλης Λιόλιος να βρίσκεται στο επίκεντρο της επικαιρότητας λόγω των δικαστικών εξελίξεων που σχετίζονται με την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, ωστόσο στην Coffee Island το ενδιαφέρον στρέφεται και σε μια διαφορετική υπόθεση. Αυτή της αναδιοργάνωσης ενός δικτύου εκατοντάδων καταστημάτων, το οποίο βρίσκεται σε διαδικασία ξεκαθαρίσματος εδώ και περίπου δύο χρόνια. Ο Λιόλιος, παρά την ενασχόλησή του με το μπάσκετ, εξακολουθεί να διατηρεί τη μετοχική πλειοψηφία της Supply Unique, της εταιρείας πίσω από την Coffee Island, έχοντας παράλληλα τις ιδιότητες του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου. Στην καθημερινή επιχειρησιακή διαχείριση, πάντως, τον πρώτο λόγο έχουν οι αδελφοί Κωνσταντίνος και Πάνος Κωνσταντινόπουλος, με τον πρώτο να έχει αναλάβει τον ρόλο του CEO της αλυσίδας. Να σας πω εδώ ότι η Coffee Island έχει βάλει μπροστά ένα πρόγραμμα αναδιάταξης του δικτύου, που περιλαμβάνει κλείσιμο καταστημάτων και μετακινήσεις άλλων σε εμπορικά αποδοτικότερες θέσεις, με ορίζοντα ολοκλήρωσης το τέλος του 2026.

Τι συμβαίνει με το deal Ημιθέα

Έχει πολύ δρόμο ακόμη το deal Ημιθέα (Ερρίκος Ντυνάν, Euromedica κλπ) με Ιασώ. Όπως μου είπαν υπάρχουν αντιδράσεις από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών που έστειλε επιστολή προς τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη αναφέροντας μεταξύ άλλων: «Η συγκέντρωση και η λειτουργική διασύνδεση υπηρεσιών ιδιωτικής υγείας, ασφαλιστικής κάλυψης και χρηματοδότησης αποτελούν εξέλιξη που απαιτεί άμεση και συνολική θεσμική αξιολόγηση και παρέμβασή με γνώμονα τη δημόσια υγεία». Επίσης διαρροές που κυκλοφορούν ότι το deal έχει πάει στην επιτροπή ανταγωνισμού, αμφισβητούνται εντόνως αφού η επιτροπή μαθαίνω ότι δεν έχει προβεί ακόμη σε ερωτήματα προς τον Ανταγωνισμό.

Η εβραϊκή Fattal Group μπαίνει στη Ρόδο

Μαθαίνω ότι οσονούπω αλλάζει το management σε εμβληματικό ξενοδοχείο της Ρόδου καθώς ο ιδιοκτήτης κουράστηκε μετά την απώλεια εμπιστοσύνης σε στενούς του συνεργάτες. Επίσης οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι στο Νησί των Ιπποτών εισέρχεται η εβραϊκή Fattal Group με την εξαγορά resort ξενοδοχείου. Παράλληλα μάχη χαρακωμάτων δίδουν ουκ ολίγα funds για την απόκτηση και άλλων ξενοδοχείων.

Στο ΣτΕ η μάχη για τα 21 εκατ. ευρώ της Αριστοτέλους

Στα δικαστήρια πληροφορούμαι από πολύ έγκυρα χείλη ότι μεταφέρεται πλέον η μάχη για ένα από τα πιο εμβληματικά έργα ανάπλασης της Θεσσαλονίκης, καθώς ο διαγωνισμός για την πλατεία και τον άξονα της Αριστοτέλους, προϋπολογισμού 21 εκατ. ευρώ χωρίς ΦΠΑ, έχει αποκτήσει δικαστική συνέχεια. Να σας πω επίσης ότι για το έργο εμφανίστηκαν συνολικά 17 υποψήφιοι, με την Τεχνική Ανάπτυξη ΑΤΕΒΕ να καταλαμβάνει την πρώτη θέση στη μειοδοσία, την κοινοπραξία Τακούδης-Αφοί Σούρλα τη δεύτερη και την Alphadelta Constructions την τρίτη. Η τελευταία, ωστόσο, δεν έμεινε με σταυρωμένα χέρια. Προσέφυγε στην Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, αμφισβητώντας τη νομιμότητα συμμετοχής των δύο προπορευόμενων σχημάτων. Μεταξύ άλλων, έθεσε ζητήματα σχετικά με τον απαιτούμενο κύκλο εργασιών, την αιτιολόγηση ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών, το κόστος ασφαλιστικών εισφορών και την επίκληση της εμπειρίας τρίτων εταιρειών. Η Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων έκανε εν μέρει δεκτή την προσφυγή, χωρίς όμως να δικαιώσει το σύνολο των αιτιάσεων της Alphadelta. Έτσι, η υπόθεση έφτασε στο Συμβούλιο της Επικρατείας, όπου είναι προγραμματισμένη να συζητηθεί στις 10 Νοεμβρίου.

Ποιος είναι ο Έλληνας επιχειρηματίας που συνάντησε τον σεΐχη στο Ντουμπάι

Βλέποντας για έναν επιχειρηματία που έφυγε από την Ελλάδα για να πάει στα Εμιράτα και να συναντήσει τον σεΐχη, μου κίνησε την περιέργεια να τον ψάξω λίγο περισσότερο. Ο Ιωάννης Καμαρίκος, ή Giovanni Kamarikos όπως συστήνεται διεθνώς, βρέθηκε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος μετά τη συνάντησή του με τον σεΐχη Mohammed bin Rashid bin Mana Al Maktoum, μέλος της οικογένειας που κυβερνά το Ντουμπάι. Ο Καμαρίκος έγινε δεκτός στην κατοικία του σεΐχη, με αντικείμενο συζήτησης το μέλλον της ψηφιακής επικοινωνίας, την προστασία των προσωπικών δεδομένων και τις νέες τεχνολογίες κοινωνικής δικτύωσης. Ποιος είναι, όμως, ο Έλληνας που απέκτησε πρόσβαση σε έναν τέτοιο κύκλο επαφών στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα; Πρόκειται για τον ιδρυτή και διευθύνοντα σύμβουλο της Kamarrr Group Technology, ενός τεχνολογικού επιχειρηματικού σχήματος με έδρα το Ντουμπάι, το οποίο αναπτύσσει εφαρμογές λογισμικού και τεχνητής νοημοσύνης. Το περισσότερο προβεβλημένο εγχείρημά του είναι το BRRRO, μια εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων και κοινωνικής δικτύωσης. Το BRRRO έκανε αισθητή την παρουσία του το καλοκαίρι του 2026 και φέρεται να κατέκτησε την πρώτη θέση στην κατάταξη του Apple App Store σε Ελλάδα και Κύπρο.

Τι ταμείο κάνουν τα «μαστόρια» του Douleutaras

Δύο όψεις παρουσιάζει η οικονομική εικόνα του Douleutaras, της γνωστής πλατφόρμας υπηρεσιών για το σπίτι, που συνεχίζει να δοκιμάζει τις αντοχές της και εκτός ελληνικών συνόρων. Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις του 2024, η Douleutaras.com Limited, στη δραστηριότητα της οποίας περιλαμβάνεται και το ελληνικό υποκατάστημα, επέστρεψε στην κερδοφορία, καταγράφοντας καθαρά κέρδη 241.476 λιρών, από ζημιές 241.069 λιρών το 2023. Ο τζίρος αυξήθηκε κατά 18,6%, φτάνοντας τα 4,18 εκατ. λίρες, ενώ τα λειτουργικά κέρδη διαμορφώθηκαν στις 252.257 λίρες. Ωστόσο, η εικόνα είναι αρκετά διαφορετική στις αγορές όπου ο Douleutaras αναπτύσσεται μέσω θυγατρικών εταιρειών. Σε Ιρλανδία, Πορτογαλία και Κύπρο οι αθροιστικές ζημιές έφτασαν περίπου τα 1,58 εκατ. λίρες, με τις τρεις εταιρείες να εμφανίζουν αρνητικά ίδια κεφάλαια. Η μεγαλύτερη ζημιά καταγράφηκε στην Ιρλανδία, με 636.637 λίρες, ενώ ακολούθησαν η Πορτογαλία με 521.037 λίρες και η Κύπρος με 423.901 λίρες. Αξιοσημείωτο είναι ότι η ελληνική δραστηριότητα περιλαμβάνεται στα οικονομικά μεγέθη της βρετανικής εταιρείας, χωρίς να δημοσιοποιείται ξεχωριστά η συνεισφορά της σε πωλήσεις και κερδοφορία. Έτσι, το στοίχημα για τον Douleutaras παραμένει διπλό. Να διατηρήσει την κερδοφορία της εταιρείας που περιλαμβάνει την ελληνική αγορά και ταυτόχρονα να περιορίσει το κόστος της διεθνούς ανάπτυξης. Άλλωστε, οι ζημιές των θυγατρικών δείχνουν ότι η επέκταση σε νέες αγορές απαιτεί ακόμη σημαντικούς πόρους, προτού αποδώσει τα προσδοκώμενα οικονομικά αποτελέσματα.

Νέα παραγγελία άνω των 230 εκατ. δολαρίων για την Άννα Αγγελικούση

Συνεχίζει να επενδύει δυναμικά στη ναυτιλία μεταφοράς αερίων η Άννα Αγγελικούση, με την Alpha Gas να προχωρά σε νέα παραγγελία δύο πλοίων μεταφοράς υγροποιημένης αμμωνίας, τύπου VLAC, στα κινεζικά ναυπηγεία Hengli Heavy Industry. Πρόκειται για επένδυση που ξεπερνά συνολικά τα 230 εκατ. δολάρια, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική της ελληνικής ναυτιλιακής να ενισχύσει την παρουσία της σε μια αγορά με σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης. Η συμφωνία, που πραγματοποιήθηκε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, εντάσσεται στο ευρύτερο κύμα ελληνικών ναυπηγήσεων στην Κίνα, όπου όπως σας έχω πει πολύ πρόσφατα, ολοένα περισσότεροι πλοιοκτήτες αναζητούν διαθέσιμες θέσεις κατασκευής για εξειδικευμένα πλοία υψηλής αξίας. Η επιλογή των VLAC έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς η αμμωνία συγκεντρώνει αυξανόμενο ενδιαφέρον τόσο ως πρώτη ύλη όσο και ως πιθανός φορέας μεταφοράς ενέργειας και μελλοντικό ναυτιλιακό καύσιμο.

Η Bic «ρίχνει» 14 εκατ. ευρώ στην Ελλάδα

Μπορεί οι πωλήσεις της BIC στην Ελλάδα να υποχώρησαν το 2025, ωστόσο η ελληνική θυγατρική του γαλλικού πολυεθνικού ομίλου αποδεικνύεται ιδιαίτερα κερδοφόρα, συνεχίζοντας παράλληλα να επενδύει στην παραγωγική της βάση στην Άνοιξη Αττικής. Πρέπει να σας πω ότι η επί ελληνικού εδάφους εταιρεία Bic Βιολέξ, που αποτελεί τη μεγαλύτερη παραγωγική μονάδα ξυριστικών προϊόντων του γαλλικού ομίλου στον κόσμο και έχει αναλάβει την έρευνα και ανάπτυξη νέων ξυριστικών, πραγματοποίησε επενδύσεις 14 εκατ. ευρώ το 2025, κυρίως σε μηχανολογικό εξοπλισμό, νέες τεχνολογίες και αύξηση παραγωγικής δυναμικότητας. Παρά την πτώση του τζίρου κατά 3,2%, στα 207,1 εκατ. ευρώ από 213,9 εκατ. ευρώ, τα προ φόρων κέρδη εκτινάχθηκαν κατά 56,4%, φτάνοντας τα 29,64 εκατ. ευρώ από 18,95 εκατ. ευρώ. Για να σας δώσω όμως όλη την εικόνα, οι πωλήσεις στην Ελλάδα μειώθηκαν κατά περίπου 15%, στα 31,34 εκατ. ευρώ, ενώ οι εξαγωγές διατηρήθηκαν σε υψηλά επίπεδα, στα 175,76 εκατ. ευρώ, αντιπροσωπεύοντας σχεδόν το 85% του συνολικού τζίρου. Αποτελώντας μία ισχυρά εξαγωγική επιχείρηση που τροφοδοτεί τις χώρες που έχει παρουσία η Bic με τα διάσημα ξυραφάκια και ξυριστικές μηχανές.