BEAST

Ο Χρυσομάλλης που δεν έλαμπε και το δείπνο με τον Στυλιανίδη

Καλημέρα σας. Η Μεσσηνία και δη η Καλαμάτα είναι ένας προνομιακός χώρος για τον Αντώνη Σαμαρά. Ο πρώην πρωθυπουργός είναι πιο πολύ στην Μεσσηνιακή πρωτεύουσα παρά στην Αθήνα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποφάσισε να παίξει στα ίσια τον πρώην πρωθυπουργό στην έδρα του και οι κάλπες θα δείξουν αν κατάφερε να βάλει γκολ. Αυτό που είδαν όμως όσοι βρίσκονταν από το πρωί σε εκείνους που ακολουθούσαν τον πρωθυπουργό σε όλες του τις στάσεις ήταν μια πολύ καλά χορογραφημένη επίσκεψη από τον μετρ του είδους, Θανάση Νέζη ο οποίος έλκει την καταγωγή του από την Μεσσηνία. Τι παρατήρησαν ακόμα με έκπληξη; Είδαν έναν από τους υπαρχηγούς του Σαμαρά τον Μίλτο Χρυσομάλλη να βρίσκεται στο πλευρό του πρωθυπουργού. Πολλά είναι τα σενάρια γιατί το έκανε, πάντως σημασία έχει ότι οι φωτογραφίες βγήκαν. Αυτό βέβαια που παρατήρησαν ήταν ότι ο Μ. Χρυσομάλλης δεν έλαμπε και από χαρά. Και όπως μου μετέφεραν το βράδυ πήγε σε μια από τις υπέροχες ταβέρνες της Καλαμάτας να τα πει με τον καραμανλικό Ευριπίδη Στυλιανίδη. Τι περιείχε το μενού δεν ξέρουμε ακόμα αλλά το μόνο σίγουρο είναι ότι οι παρεμβάσεις Σαμαρά – Καραμανλή ήταν στο κυρίως πιάτο.

Οι συμβολισμοί των περιφερειακών επισκέψεων του Μητσοτάκη

Η παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη χθες στη Μεσσηνία έχει τη δική της πολιτική ανάγνωση. Η περιοχή συνδέεται με ισχυρούς πολιτικούς συμβολισμούς για τη Νέα Δημοκρατία, ενώ στο κομματικό παρασκήνιο συζητείται ήδη η επόμενη στάση στις Σέρρες σε λίγα εικοσιτετράωρα. Οι περιφερειακές επισκέψεις δεν είναι απλώς ευκαιρίες για φωτογραφίες και συναντήσεις με τοπικούς φορείς. Αποτελούν και τρόπο επανασύνδεσης με τις τοπικές κοινωνίες. Το ζητούμενο για το Μέγαρο Μαξίμου είναι οι κυβερνητικές εξαγγελίες να αποκτούν συγκεκριμένο περιεχόμενο σε κάθε περιοχή. Οι τοπικές ισορροπίες, άλλωστε, έχουν πάντοτε τη δική τους σημασία.

Η ατάκα Αβραμόπουλου στον Μητσοτάκη

Κατά την είσοδο του χθες στο συνέδριο της ΚΕΔΕ στην Καλαμάτα, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε τετ α τετ με τον Δήμαρχο Μετεώρων Λευτέρη Αβραμόπουλο. Ο νεαρός αυτοδιοικητικός την πέταξε την ατάκα στον πρωθυπουργό λέγοντας του ότι πλέον με Ε-65 η Καλαμπάκα με την Καλαμάτα είναι λιγότερο από 5 ώρες. Και ο πρωθυπουργός πιάνοντας το νόημα του είπε «πες τα ρε δήμαρχε». Και στην τελική αυτή είναι και η μεγάλη εικόνα της πολιτικής καθώς στα μεγάλα οδικά έργα η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει καταφέρει να βάλει τη σφραγίδα του.

Η ονομαστική ψηφοφορία του Πιερρακάκη

Το νομοσχέδιο για την προστασία των δανειοληπτών πέρασε από τη Βουλή, όμως η συζήτηση άφησε αρκετό πολιτικό υλικό για την επόμενη μέρα. Ο Κυριάκος Πιερρακάκης επέλεξε την ονομαστική ψηφοφορία σε σειρά διατάξεων, μεταφέροντας την πίεση στην αντιπολίτευση που επιχείρησε να παίξει τα ρέστα της, αλλά μαθαίνω ότι υπάρχει ικανοποίηση στο Μέγαρο Μαξίμου.

Ο Πιερρακάκης και η δύσκολη εξίσωση

Η κοινοβουλευτική συζήτηση για το ιδιωτικό χρέος ανέδειξε μια ενδιαφέρουσα πολιτική παράμετρο. Η κυβέρνηση θέλει να εμφανίσει τις ρυθμίσεις της ως συγκεκριμένη απάντηση σε ένα μεγάλο κοινωνικό πρόβλημα, ενώ η αντιπολίτευση επιμένει ότι χρειάζονται περισσότερες εγγυήσεις. Ο Κυριάκος Πιερρακάκης βρέθηκε στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης με τον Νίκο Ανδρουλάκη, αλλά υψηλόβαθαμα κυβερνητικά στελέχη μου έλεγαν ότι πήγε πάρα πολύ καλά.

Η αυτοδιοίκηση μπαίνει στο πολιτικό κάδρο

Ο Νίκος Ανδρουλάκης άνοιξε νέο μέτωπο πολιτικής αντιπαράθεσης με αφορμή την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Στην παρέμβασή του στην ΚΕΔΕ χθες στην Καλαμάτα, παρουσίασε πέντε δεσμεύσεις του ΠΑΣΟΚ, δίνοντας έμφαση στη χρηματοδότηση, στις αρμοδιότητες και στο εκλογικό σύστημα. Το μήνυμα έχει τη δική του σημασία. Η Χαριλάου Τρικούπη επιχειρεί να μεταφέρει τη συζήτηση από την κεντρική πολιτική αντιπαράθεση στην καθημερινότητα των δήμων, καθώς όπως μου λένε διατηρεί σημαντικές δυνάμεις στην αυτοδιοίκηση.

Η ενδεκάδα της ΝΔ

Η ανακοίνωση χθες 11 νέων υποψηφίων βουλευτών από τη Νέα Δημοκρατία για τις εκλογές του 2027 αποτελεί μια κίνηση με σαφή οργανωτική διάσταση. Το κυβερνών κόμμα δείχνει ότι δεν περιμένει την προεκλογική περίοδο για να ασχοληθεί με τη στελέχωση των ψηφοδελτίων του. Τα νέα πρόσωπα προέρχονται από διαφορετικούς επαγγελματικούς και κοινωνικούς χώρους, ενώ η επιλογή τους δίνει αφορμή για συζητήσεις στις αντίστοιχες εκλογικές περιφέρειες. Το ενδιαφέρον δεν περιορίζεται στα βιογραφικά. Αφορά και το πώς θα συνυπάρξουν οι νέοι υποψήφιοι με τα ήδη ενεργά κομματικά στελέχη.

Οι εσωκομματικοί καυγάδες στον Δυτικό Τομέα

Όσο πλησιάζουν οι εθνικές εκλογές, τόσο πληθαίνουν τα ματσαρίσματα, όχι απέναντι σε αντιπάλους, αλλά μέσα στο ίδιο το ψηφοδέλτιο, δηλαδή ανάμεσα σε συνυποψήφιους που μοιράζονται την ίδια περιφέρεια. Την προηγούμενη εβδομάδα σας είχα αναφέρει για το beef ανάμεσα στην ΕΛΑΣ και την ΚΕΔΕ, ενώ σήμερα το σκηνικό μεταφέρεται στη Δυτική Αθήνα, με πρωταγωνιστές δύο βουλευτές, τον Γιάννη Λοβέρδο και τον Δημήτρη Καλογερόπουλο. Η αφορμή ήταν το περιβόητο «τον ήπιαμε» του Μήτσου Καλογερόπουλου, και όπως μαθαίνω ο υφυπουργός Εξωτερικών εμφανίστηκε στον ΣΚΑΪ και στον 9,84 και μίλησε για εκφράσεις που δείχνουν προχειρότητα και ελαφρότητα. Εμμέσως πλην σαφώς είπε ελαφρύ πολιτικά τον εσωκομματικό του αντίπαλο στα Δυτικά. Βέβαια οι παροικούντες την Ιερουσαλήμ, της Πειραιώς δηλαδή, γνωρίζουν από πρώτο χέρι ότι δεν είναι το μοναδικό beef στην συγκεκριμένη περιφέρεια. Ο Μήτσος Καλογερόπουλος ενημερώθηκε για το τι ειπώθηκε, με συνέπεια να τα πάρει στο κρανίο, όπως με ενημέρωσαν. Να είστε σίγουροι ότι στην συγκεκριμένη περιφέρεια οι κόντρες θα συνεχιστούν μέχρι τις ερχόμενες εθνικές εκλογές.

Στη μάχη της κάλπης στα νότια ο Γιάννης Σαλπέας της ΕΛΑΣ

Ανάμεσα στους επιχειρηματίες που έχουν ταχθεί στο πλευρό του Αλέξη Τσίπρα είναι και ο Γιάννης Σαλπέας. Το όνομα του είναι γνωστό κυρίως στους θαμώνες της αθηναϊκής νύχτας και της εστίασης, αφού έχει συνδεθεί με μαγαζιά όπως το Zourbaran, το Gorlomi και το Βουλκανιζατέρ. Παράλληλα, για όσους τον γνωρίζουν ξέρουν καλά ότι δραστηριοποιείται στο χώρο του real estate και σε εταιρεία συμβούλων μηχανικών. Δεν είναι απλά φίλος του κόμματος. Στην ΕΛΑΣ ανήκει στην ομάδα των νέων τεχνοκρατών και βρίσκεται στον τομέα Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής – ένας από τους τομείς με άμεση σχέση με την οικονομική δραστηριότητα. Αυτό που μαθαίνω είναι ότι ο Γιάννης Σαλπέας ετοιμάζεται να περάσει από το επιτελείο στην κάλπη. Ενώ ζει στο κέντρο των Αθηνών, θα δώσει τη μάχη του με τα χρώματα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης στον Νότιο Τομέα. Εκεί όπου τον δένει μία παλιά του αγάπη. Η υδατοσφαίριση. Έχει αγωνιστεί στον ΝΟ Βουλιαγμένης, έναν από τους πιο ιστορικούς συλλόγους του ελληνικού πόλο. Βέβαια η μάχη του σταυρού θα έλεγα ότι μοιάζει με αγώνα πόλο αφού δίνονται χτυπήματα κάτω από το νερό χωρίς να τα βλέπει κανείς.

Η παριζιάνικη εξόρμηση του Τσίπρα

Στο Παρίσι βρέθηκε το τελευταίο διήμερο ο Αλέξης Τσίπρας για συναντήσεις με τους επικεφαλής του Σοσιαλιστικού Κόμματος, των Οικολόγων και του Γαλλικού Κομμουνιστικού Κόμματος, τη συνιδρύτρια του L’Après, καθώς και με τη γενική γραμματέα της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργασίας (CGT), Sophie Binet. Οι επαφές πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της επίσκεψής του στη Γαλλία, με κεντρικό μήνυμα τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων απέναντι στην ακροδεξιά και τη στήριξη των εργαζομένων που κινητοποιούνται ενάντια στις νεοφιλελεύθερες πολιτικές λιτότητας. Ο Αλέξης Τσίπρας συναντήθηκε με τον πρώτο γραμματέα του Σοσιαλιστικού Κόμματος, Olivier Faure, την εθνική γραμματέα των Οικολόγων, Marine Tondelier, τον εθνικό γραμματέα του Γαλλικού Κομμουνιστικού Κόμματος, Fabien Roussel, και τη βουλευτή και συνιδρύτρια του L’Après, Clémentine Autain. Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκαν η ανάγκη συνεργασίας των δυνάμεων της ριζοσπαστικής Αριστεράς, της σοσιαλδημοκρατίας και της πολιτικής οικολογίας και η διαμόρφωση μιας αξιόπιστης προοδευτικής εναλλακτικής για την Ευρώπη, με κοινωνική δικαιοσύνη, ισχυρή δημοκρατία και ουσιαστικές απαντήσεις στις ανάγκες της κοινωνικής πλειοψηφίας. Επίσης, συναντήθηκε στην Εθνοσυνέλευση με τη Marietta Karamanli, βουλευτή της κοινοβουλευτικής ομάδας των Σοσιαλιστών και Συνεργαζόμενων και πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Φιλίας Γαλλίας – Ελλάδας, και τον Jean-Louis Roumégas, βουλευτή των Οικολόγων, μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας Οικολόγων και Κοινωνικής Αριστεράς και αντιπρόεδρο της Ομάδας Φιλίας. Στη συνάντηση συμμετείχε επίσης ο Alexis Corbière, βουλευτής του L’Après.

Τα βιντεάκια του Κουτσούμπα

Μια μεγάλη έκπληξη είναι τελικά ο γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας που εκπλήσσει με τα βιντεάκια του κόμματος στο TikTok και με τη σκηνοθετική επιμέλεια του Περισσού. Ο γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ επιμένει και στο νέο βίντεο που είδα χθες στην ανάγκη απόσυρσης του νομοσχεδίου για το ιδιωτικό χρέος, διατηρώντας τη σταθερή θέση του ΚΚΕ απέναντι στο πλαίσιο των πλειστηριασμών. Η παρέμβασή του εντάσσεται στη διαχρονική πολιτική γραμμή του κόμματος για την προστασία των υπερχρεωμένων νοικοκυριών. Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η προαναγγελία επανακατάθεσης της πρότασης νόμου του ΚΚΕ. Με αυτόν τον τρόπο, ο Περισσός επιδιώκει να κρατήσει το ζήτημα στην πολιτική ατζέντα και να παρουσιάσει τη δική του εναλλακτική.

Η κυβέρνηση και το στοίχημα της θεσμικής αξιοπιστίας

Η θεσμική αξιοπιστία παραμένει ένα από τα ζητήματα που διαμορφώνουν την καθημερινή πολιτική αντιπαράθεση. Οι συζητήσεις για τη λειτουργία των ελεγκτικών μηχανισμών, τη διαφάνεια και τη λογοδοσία επανέρχονται διαρκώς στο προσκήνιο. Για το Μέγαρο Μαξίμου, η πρόκληση είναι να απαντά με σαφήνεια στα ερωτήματα που τίθενται, χωρίς να αφήνει περιθώρια για διαφορετικές ερμηνείες. Για την αντιπολίτευση, αντίστοιχα, η πρόκληση είναι να μετατρέπει τις παρεμβάσεις της σε συγκεκριμένες προτάσεις. Το πολιτικό ενδιαφέρον βρίσκεται ακριβώς σε αυτή την αναμέτρηση επιχειρημάτων, όπου η αξιοπιστία κρίνεται και από τις πράξεις.

Ο Ψάλτης ανεβάζει τον πήχη στην Alpha Bank

Ψηλά βάζει τον πήχη ο Βασίλης Ψάλτης στην Alpha Bank, με το νέο στρατηγικό σχέδιο Alpha Accelerated που παρουσίασε στους επενδυτές στο Investor Day. Και δεν μιλάω για μικρές φιλοδοξίες, καθώς ο επικεφαλής της τράπεζας βάζει στο τραπέζι προσαρμοσμένα κέρδη άνω των 1,4 δισ. ευρώ έως το 2030, με την απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων να ανεβαίνει από περίπου 12% το 2026 στο 16%. Εκείνο όμως που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι ο στόχος για κέρδη ανά μετοχή περίπου 0,63 ευρώ, χωρίς μάλιστα να υπολογίζονται τα πιθανά οφέλη από επαναγορές ιδίων μετοχών. Κάτι που αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο πρόσθετης ενίσχυσης της απόδοσης για τους μετόχους. Ουσιαστικά, ο Ψάλτης επιχειρεί να πείσει την επενδυτική κοινότητα ότι η Alpha Bank μπορεί να περάσει σε μια νέα περίοδο υψηλότερης και διατηρήσιμης κερδοφορίας. Το στοίχημα, βεβαίως, δεν βρίσκεται μόνο στους αριθμούς που παρουσιάστηκαν, αλλά στο κατά πόσο η τράπεζα θα καταφέρει να τους μετατρέψει σε πραγματικά αποτελέσματα μέσα στην επόμενη τετραετία. Και εκεί θα κριθεί τελικά το Alpha Accelerated και η στρατηγική του Ψάλτη.

Η Φράγκου πατάει γκάζι με επενδύσεις 3,1 δισ. δολαρίων

Δεν δείχνει καμία διάθεση όπως διαπιστώνω, να κατεβάσει ταχύτητα η Αγγελική Φράγκου, η οποία συνεχίζει να ενισχύει τον στόλο της Navios Maritime Partners με νέες παραγγελίες πλοίων, την ώρα που έχει ήδη εξασφαλίσει συμβασιοποιημένα έσοδα 5 δισ. δολαρίων από μακροχρόνιες ναυλώσεις. Να σας πω εδώ ότι μόνο οι τελευταίες κινήσεις της ξεπερνούν τα 700 εκατ. δολάρια. Συγκεκριμένα, η Navios προχωρά στην κατασκευή τεσσάρων containerships χωρητικότητας 10.100 TEU, με συνολικό τίμημα 488 εκατ. δολαρίων, τα οποία έχουν ήδη εξασφαλίσει ναυλώσεις διάρκειας 5,6 ετών με μέσο ημερήσιο καθαρό ναύλο 48.263 δολάρια. Παράλληλα, προσθέτει ένα ακόμη δεξαμενόπλοιο VLCC, αξίας 124 εκατ. δολαρίων, και δύο δεξαμενόπλοια MR, συνολικού κόστους άνω των 91 εκατ. δολαρίων. Με τις νέες παραγγελίες, το ναυπηγικό πρόγραμμα της Navios φτάνει τα 34 πλοία, συνολικής επένδυσης 3,1 δισ. δολαρίων, με παραδόσεις που εκτείνονται έως το 2029.

Διαγωνισμός 17,7 εκατ. ευρώ από την ΕΕΤΑΑ για το Μεταναστευτικό

Σε αναζήτηση τουλάχιστον 305 στελεχών για την ενίσχυση των υπηρεσιών του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου άκουσα πριν λίγες ώρες ότι προχωρά η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης μέσω διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού με εκτιμώμενη αξία 17,7 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Το αντικείμενο του διαγωνισμού αφορά την παροχή διοικητικής υποστήριξης στις Υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των επτά Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, καθώς και στη Γενική Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής. Στόχος είναι η επιτάχυνση της διεκπεραίωσης διοικητικών διαδικασιών, σε ένα πεδίο όπου οι υπηρεσίες καλούνται να διαχειριστούν αυξημένο φόρτο εργασίας. Η σύμβαση θα έχει διάρκεια 24 μηνών από την υπογραφή της, με ανώτατο χρονικό όριο την 30ή Ιουνίου 2029. Η χρηματοδότηση θα καλυφθεί από το Πρόγραμμα «Μετανάστευση και Ένταξη 2021–2027», με πόρους του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης. Οι προσφορές υποβάλλονται έως τις 9 Δεκεμβρίου, ενώ η ηλεκτρονική αποσφράγιση των τεχνικών προσφορών έχει προγραμματιστεί για τις 11 Δεκεμβρίου.

Τα σχέδια της Hilton στην Ελλάδα

Ανεβάζει ρυθμούς η Hilton στην Ελλάδα. Όπως μου είπαν ετοιμάζονται να επεκταθούν με διαφορετικά Brands της αλυσίδας, ειδικότερα με νέα ξενοδοχεία σε Παλαιό Φάληρο και Καλλιθέα, δυο ξενοδοχεία στην Πάρο και ένα ακόμη -το εμβληματικότερο όλων- στην Ελούντα. Μιας και αναφέρθηκα στην Πάρο τον επόμενο χρόνο ανοίγει το πεντάστερο Kensho για το οποίο μαθαίνω ότι ερίζουν κορυφαίες αλυσίδες πολυτελείας. Τώρα στον Πειραιά μου λέει ο σμπίρος μου πωλείται το ιστορικό Cavo Doro. Στα Χανιά λένε οι κακές γλώσσες ότι καθυστερεί το γιγαντιαίο M Gallery, ενώ προχωρά ο όμιλος ξενοδοχείων Γιαννούλη για το πεντάστερο στην Κίσσαμο πλησίον του Ikos, όπου σε πρώτη φάση θα ανεγερθούν 180 δωμάτια και στη δεύτερη 150. Και για να ευλογώ τα γένια μου από τα τέλη Αυγούστου σας έγραψα για την εξαγορά του Out Of The Blue στην Αγία Πελαγία από την Ikos Resorts, ένα deal που ανακοινώθηκε την περασμένη εβδομάδα.

Γιατί καθυστερούν τα ξενοδοχεία στο Ελληνικό

Μπορεί το Ελληνικό να ανεβάζει κατασκευαστικούς ρυθμούς και η Lamda Development να προετοιμάζεται για τις πρώτες μεγάλες παραδόσεις του 2027, ωστόσο δεν λείπουν και οι εκκρεμότητες. Όπως είδα και άκουσα από την ενημέρωση των αναλυτών από τον CFO Χαράλαμπο Γκορίτσα και τον επικεφαλής επενδύσεων Απόστολο Ζαφόλια, το ξενοδοχειακό μέτωπο εξακολουθεί να έχει ανοιχτά ζητήματα. Για το Mandarin Oriental, η έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών μετατίθεται εντός των επόμενων έξι έως δώδεκα μηνών, καθώς έπρεπε προηγουμένως να μεταφερθούν αθλητικές εγκαταστάσεις. Ακόμη πιο αβέβαιο είναι το χρονοδιάγραμμα της δεύτερης ξενοδοχειακής ανάπτυξης κοντά στη Μαρίνα Αγίου Κοσμά, όπου απαιτούνται αλλαγές στον σχεδιασμό και προς το παρόν δεν υπάρχει συγκεκριμένη ημερομηνία έναρξης. Εκείνο όμως που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι ότι η Lamda αναμένει ακόμη εισπράξεις περίπου 700 εκατ. ευρώ από τις αναπτύξεις που έχουν ήδη διατεθεί στην αγορά, εκ των οποίων 500 εκατ. ευρώ είναι συμβασιοποιημένα. Πρόκειται για σημαντική δεξαμενή μελλοντικής ρευστότητας, την ώρα που οι επενδύσεις στις υποδομές αναμένεται να αυξηθούν περαιτέρω το 2027. Το μεγάλο στοίχημα πλέον δεν είναι μόνο να συνεχιστούν οι πωλήσεις, αλλά να μετατραπεί η κατασκευαστική πρόοδος σε έγκαιρες παραδόσεις και λειτουργικά έσοδα. Και κάπου εκεί θα φανεί πόσο γρήγορα μπορεί το Ελληνικό να περάσει από τις μακέτες στην πραγματική οικονομική του αξιοποίηση.

Τα 42 εκατ. στο ταμείο του Μουστάκα και η επόμενη κίνηση με τη Lego

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά success stories του ελληνικού λιανεμπορίου γράφει ο Νίκος Μουστάκας, ο οποίος έχει καταφέρει κάτι που δεν συναντά κανείς συχνά στην αγορά. Να έχει μια επιχείρηση παιχνιδιών με τζίρο σχεδόν 100 εκατ. ευρώ, ταμειακά διαθέσιμα 42,4 εκατ. ευρώ και μηδενικό τραπεζικό δανεισμό. Και δεν είναι μικρό πράγμα ότι μέσα στο 2025 η αλυσίδα αποπλήρωσε δάνεια 13,66 εκατ. ευρώ, την ώρα που οι πωλήσεις της αυξήθηκαν κατά 13,8%, στα 98,27 εκατ. ευρώ, και τα καθαρά κέρδη έφτασαν τα 8,89 εκατ. ευρώ. Εκείνο όμως που έχει ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον είναι τι σκοπεύει να κάνει με αυτή την οικονομική δύναμη. Ήδη στις 18 Νοεμβρίου ετοιμάζεται να ανοίξει νέο Lego Certified Store στη Μητροπόλεως, σε μία από τις ακριβότερες εμπορικές πιάτσες της Αθήνας. Και εδώ υπάρχει μια ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια. Η δανέζικη Lego έχει προχωρήσει στη δημιουργία δικής της θυγατρικής στην Ελλάδα, χωρίς ωστόσο να διακόπτεται η συνεργασία της με τον Μουστάκα. Αντίθετα, το δίκτυο επεκτείνεται. Με 26 καταστήματα, αυξανόμενη κερδοφορία και ισχυρό ταμείο, η ελληνική αλυσίδα έχει πλέον την οικονομική δυνατότητα να χρηματοδοτεί την ανάπτυξή της χωρίς να εξαρτάται από τις τράπεζες. Και το ερώτημα είναι εάν ο Μουστάκας θα περιοριστεί στην οργανική ανάπτυξη ή εάν η συσσωρευμένη ρευστότητα θα ανοίξει τον δρόμο για κάποια μεγαλύτερη επιχειρηματική κίνηση. Προς το παρόν, πάντως, ένα πράγμα είναι βέβαιο. Ο Μουστάκας έχει χρήματα στο ταμείο και σημαντική ευχέρεια κινήσεων.

Τέλος εποχής για την οικογένεια Τσικνάκη στην Cosmos Sport

Και τυπικά τέλος στην παρουσία της οικογένειας Τσικνάκη στο μετοχικό κεφάλαιο της Cosmos Sport μπαίνει πλέον, μετά την πώληση και του τελευταίου ποσοστού 20% που διατηρούσε στην εταιρεία. Η συγκεκριμένη εξέλιξη που έγινα και τυπικά πράξη μόλις χθες ολοκληρώνει τη μεταβίβαση της κρητικής αλυσίδας αθλητικών ειδών στον βρετανικό όμιλο JD Sports, ο οποίος αποκτά πλέον τον απόλυτο μετοχικό έλεγχο της επιχείρησης. Πρόκειται για το οριστικό κλείσιμο ενός σημαντικού επιχειρηματικού κύκλου για την οικογένεια Τσικνάκη, που δημιούργησε και ανέπτυξε την Cosmos Sport από το Ηράκλειο της Κρήτης, μετατρέποντάς την σε έναν από τους σημαντικότερους παίκτες στην ελληνική αγορά αθλητικών ειδών. Η αλλαγή αποτυπώνεται και στο πρακτικό του διοικητικού συμβουλίου της 8ης Οκτωβρίου. Σύμφωνα με αυτήν, μοναδικός μέτοχος της Cosmos Sport είναι πλέον η JD Sports Fashion Europe Holdings Limited, με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο. Ως αποτέλεσμα, η εταιρεία μετονομάζεται σε «Κόσμος Σπορ Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εμπορική, Ξενοδοχειακή και Τουριστική Εταιρεία», διατηρώντας τον διακριτικό τίτλο Cosmos Sport. Η συγκεκριμένη μεταβολή έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς σηματοδοτεί την ολοκλήρωση της σταδιακής αποεπένδυσης της οικογένειας Τσικνάκη, η οποία είχε διατηρήσει μειοψηφική συμμετοχή 20% μετά την αρχική είσοδο της JD Sports στην ελληνική αλυσίδα. Με την απόκτηση και αυτού του ποσοστού, ο βρετανικός όμιλος αποκτά πλήρη ελευθερία στη μετοχική διαχείριση και στον στρατηγικό σχεδιασμό της Cosmos Sport, χωρίς την παρουσία των αρχικών ιδιοκτητών στο μετοχικό κεφάλαιο.