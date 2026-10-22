Σοκ έχει προκαλέσει στην Κωνσταντινούπολη η δολοφονία ενός 63χρονου κρεοπώλη, ο οποίος δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι από άνδρα που φέρεται να είχε εξοργιστεί επειδή το θύμα εξακολουθούσε να προμηθεύει προϊόντα στο εστιατόριο της εν διαστάσει συζύγου του.

Το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε στις 20 Οκτωβρίου στην περιοχή Μπαϊράμπασα, με θύμα τον Φικρέτ Κορκμάζ, ο οποίος εργαζόταν ως κρεοπώλης και προμήθευε επιχειρήσεις εστίασης με κρέας και κοτόπουλο.

Σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, ο φερόμενος ως δράστης είχε χωρίσει από τη σύζυγό του περίπου πέντε μήνες νωρίτερα. Ωστόσο, φέρεται να ενοχλήθηκε από το γεγονός ότι ο 63χρονος συνέχιζε την επαγγελματική συνεργασία με την επιχείρηση της γυναίκας.

Τον σταμάτησε στον δρόμο και του επιτέθηκε με μαχαίρι

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο ύποπτος είχε προηγουμένως εκφράσει την αντίθεσή του στη συνέχιση της συνεργασίας, φτάνοντας στο σημείο να απειλήσει τον κρεοπώλη.

Την ημέρα της δολοφονίας, φέρεται να ακολούθησε τον 63χρονο και να τον πλησίασε στον δρόμο. Ανάμεσα στους δύο άνδρες ξέσπασε έντονη λογομαχία, η οποία εξελίχθηκε σε βίαιη συμπλοκή.

Eşine ürün satmasını istemediği kasabı önce tehdit etti, sonra öldürdü! İstanbul’da Recep P., boşanma aşamasındaki eşinin işlettiği restorana ürün satmasını istemediği 63 yaşındaki kasap Fikret Korkmaz’ı tehdit etti. Uyarılarına rağmen ürün satmaya devam eden kasabı takip eden şüpheli, sokak ortasında çıkan tartışmada Korkmaz’ı bıçakladı. Ağır yaralanan kasap, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaçan saldırgan polis tarafından yakalandı. #Bayrampaşa #kasap #cinayet #kıskançlıkcinayeti #showhaber — Show Ana Haber (@showanahaber) October 21, 2026

Στη διάρκεια του επεισοδίου, ο δράστης φέρεται να έβγαλε μαχαίρι και να τραυμάτισε σοβαρά τον Κορκμάζ.

Στο σημείο κλήθηκαν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και ο τραυματίας μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο 63χρονος υπέκυψε στα τραύματά του.

Συνελήφθη ο ύποπτος

Μετά την επίθεση, οι αστυνομικές αρχές ξεκίνησαν έρευνα για τον εντοπισμό του δράστη.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, ο ύποπτος είχε επίσης τραυματιστεί κατά τη διάρκεια του επεισοδίου και μετέβη σε νοσοκομείο για να λάβει ιατρική φροντίδα.

Οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον εντοπίσουν και προχώρησαν στη σύλληψή του, ενώ διερευνώνται οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η δολοφονία.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει ιδιαίτερη αίσθηση στην Τουρκία, καθώς, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, αφορμή για το φονικό αποτέλεσε η επαγγελματική σχέση του θύματος με την εν διαστάσει σύζυγο του υπόπτου.