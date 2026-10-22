Νέα πυραυλικά πλήγματα δέχθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες το Κίεβο από τις ρωσικές δυνάμεις, όπως αναφέρει το Reuters, επικαλούμενο αυτόπτες μάρτυρες. Πρόκειται για τη δεύτερη επίθεση εναντίον της ουκρανικής πρωτεύουσας μέσα σε λίγες ώρες, καθώς είχε προηγηθεί βομβαρδισμός που άφησε πίσω του έξι τραυματίες, ενώ προκάλεσε καταστροφές σε κατοικίες, σε πρατήριο καυσίμων και σε εγκαταστάσεις επισκευής οχημάτων.

Την ίδια ώρα, επιδρομή μη επανδρωμένων αεροσκαφών σημειώθηκε στη ρωσική πόλη Λίπετσκ, περίπου 400 χιλιόμετρα νοτίως της Μόσχας, όπου λειτουργεί μεγάλη μονάδα παραγωγής χάλυβα. Σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Ίγκορ Αρταμόνοφ, ο οποίος ενημέρωσε μέσω Telegram, ένας άνδρας τραυματίστηκε, ενώ από τα πλήγματα επηρεάστηκαν πολυκατοικίες και μία κλινική.

Οι νέες επιθέσεις καταγράφονται στον απόηχο των συνομιλιών που είχε ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, με την ηγεσία της Ουκρανίας και της Ρωσίας. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε την Τετάρτη ότι ο τερματισμός της πολεμικής σύγκρουσης δεν βρισκόταν «ποτέ τόσο κοντά».