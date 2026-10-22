Καταιγιστικές εξακολουθούν να είναι οι εξελίξεις μετά την απόφαση της Βουλής της Λιβύης να κυρώσει το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο.

Πέρα από την προφανή αντίδραση της χώρας μας με κάθε μέσο απέναντι στην κίνηση αυτή, ήταν εντυπωσιακή η αμεσότητα με την οποία εξέφρασαν την καταδίκη τους όχι μόνο μεμονωμένες χώρες, αλλά και το σύνολο της Ε.Ε.

Πώς θα κινηθεί η κυβέρνηση

Τα όπλα που έχει στη φαρέτρα της η Ελλάδα, παρά τα αντιθέτως λεγόμενα από την αντιπολίτευση, είναι αρκετά.

Κατ’ αρχάς, μπορεί να δώσει τέλος στη χρηματοδότηση της Λιβύης από την Ε.Ε. για το μεταναστευτικό αλλά και για άλλες συμφωνίες που έχουν συναφθεί, κάτι το οποίο θα στερήσει από τη χώρα της Βόρειας Αφρικής «οικονομικό οξυγόνο».

Επίσης, όπως έχει διαμηνύσει και στο ανώτατο επίπεδο η κυβέρνηση, είναι στη διακριτική της ευχέρεια και όταν κρίνει ότι το απαιτούν οι συνθήκες και είναι προς τα συμφέροντα της χώρας να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια.

Την ώρα που η Άγκυρα προχωρά σε αυτή την κίνηση εντυπωσιασμού κυρίως προς το εσωτερικό της, καθώς υπάρχει πλέον απόσταση ή και «πάγος» από παραδοσιακούς της συμμάχους όπως οι ΗΠΑ και το Αζερμπαϊτζάν, η Ελλάδα έχει στο πλευρό της ισχυρούς παίκτες της περιοχής όπως το Ισραήλ και η Αίγυπτος.

Και μάλιστα πρόκειται για δύο χώρες στις οποίες έχει επίδραση η κύρωση της συμφωνίας του παράνομου τουρκολιβυκού μνημονίου.

Οι μόνοι που δεν έχουν τοποθετηθεί μέχρι αυτή τη στιγμή είναι οι ΗΠΑ και μάλιστα η αντίδρασή τους αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον από την Ελλάδα λόγω της ενεργειακής σχέσης που έχει αποκτήσει η Ουάσιγκτον με τη χώρα μας.

Με τον πιο επίσημο τρόπο, επίσης, σύσσωμη η Ε.Ε. – δηλαδή και οι 27 – καταδίκασαν το μνημόνιο Τουρκίας – Λιβύης τονίζοντας ότι:

παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών και δεν συνάδει με το Δίκαιο της Θάλασσας

είναι άκυρο και ανυπόστατο και,

δεν δύναται να επιφέρει έννομες συνέπειες για τρίτα κράτη.

Για να παρέμβουν στον Έβρο το 2020 και να στηρίξουν την Ελλάδα χρειάστηκαν κάποια 24ωρα, τώρα όμως η απάντησή τους ήταν ακαριαία σχολίαζαν κυβερνητικές πηγές υπογραμμίζοντας ότι δεν πρέπει να θεωρείται αμελητέα η απόλυτη υποστήριξη της χώρας μας, κάτι που θεωρείται σημαντική εξέλιξη.

Η Αθήνα δεν θα διστάσει να θέσει ξανά βέτο σε οποιαδήποτε απόφαση που έχει να κάνει με την ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας, όπως έπραξε με το πρόγραμμα SAFE.

Η διπλωματική κινητικότητα είναι χωρίς τέλος και εκτός από τα παραπάνω, η Ελλάδα, η οποία ασκεί την προεδρία στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, ενημέρωσε άμεσα το Σώμα.

Κατόπιν οδηγιών του υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη, η Μόνιμη Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στον ΟΗΕ, πρέσβης Αγλαΐα Μπαλτά, ενημέρωσε το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, στο πλαίσιο κλειστών διαβουλεύσεων και υπό το λήμμα «Λοιπά Θέματα» (AOB), για την πρόσφατη απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων της Λιβύης περί έγκρισης του παράνομου τουρκολιβυκού μνημονίου του 2019, επισημαίνοντας τους κινδύνους που ενέχει για την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο.

Σήμερα, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, υποδέχεται στο Μαξίμου τον Πρίγκιπα Διάδοχο του Άμπου Ντάμπι, Χάλεντ μπιν Μοχάμεντ μπιν Ζάγεντ αλ Ναχιάν, τον οποίο και θα ενημερώσει.