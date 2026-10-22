Ανοίγει για νέες πτήσεις ο ουρανός της Ελλάδας, δρομολόγια που ενισχύουν έτι περαιτέρω τη βεντάλια του ελληνικού τουρισμού. Περισσότερες θέσεις και νέες απευθείας συνδέσεις προς ελληνικούς προορισμούς προστίθενται στα αεροπορικά προγράμματα για το καλοκαίρι του 2027, με την Ελλάδα να ενισχύεται τόσο από ευρωπαϊκές αγορές όσο και από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στις τελευταίες πληροφορίες περιλαμβάνονται ο Άραξος, η Κρήτη, η Ρόδος, η Κως, η Θεσσαλονίκη, η Μυτιλήνη και η Αθήνα, μέσα από προγράμματα της TUI Suisse, της easyJet, της TUI Airline και της Delta Air Lines.

Νεότερη προσθήκη αποτελεί η απόφαση της TUI Suisse να διευρύνει το θερινό της πρόγραμμα από τη Βέρνη σε συνεργασία με τη Helvetic Airways, αυξάνοντας παράλληλα τη διαθέσιμη χωρητικότητα προς την Ελλάδα. Ο ελβετικός touroperator θα προσφέρει συνολικά επτά μεσογειακούς προορισμούς από το αεροδρόμιο της Βέρνης και, σύμφωνα με τον σχεδιασμό του, περισσότερες αεροπορικές θέσεις από ποτέ από τη συγκεκριμένη βάση.

Ο Άραξος στο πρόγραμμα της TUI Suisse

Η σημαντικότερη νέα προσθήκη για την ελληνική αγορά είναι η απευθείας σύνδεση Βέρνης–Αράξου, η οποία θα εκτελείται κάθε Παρασκευή σε δύο διαφορετικές περιόδους μέσα στη σεζόν. Οι πτήσεις θα πραγματοποιούνται από τις 2 Ιουλίου έως τις 6 Αυγούστου και στη συνέχεια από τις 17 Σεπτεμβρίου έως τις 15 Οκτωβρίου 2027.

Η ένταξη του Αράξου ανοίγει απευθείας πρόσβαση από την ελβετική αγορά προς τη Δυτική Πελοπόννησο. Το πρόγραμμα της TUI Suisse συνοδεύεται από ξενοδοχειακές επιλογές στην ευρύτερη περιοχή Κυλλήνης–Πάτρας, μεταξύ των οποίων το Robinson Kyllini Beach, τα Grecotel La Riviera & Oasis και το Mandola Rosa.

Στην παρουσίαση του προορισμού περιλαμβάνεται και η Αρχαία Ολυμπία, με τον tour operator να συνδυάζει το προϊόν παραθαλάσσιων διακοπών με τη δυνατότητα πολιτιστικών επισκέψεων.

Η Managing Director της TUI Suisse, Nicole Pfammatter, ανέφερε ότι η νέα σύνδεση προσφέρει στους ταξιδιώτες απευθείας πρόσβαση σε μία περιοχή με διαφορετικές τουριστικές επιλογές. Η εταιρεία επιδιώκει παράλληλα να ενισχύσει τη δραστηριότητά της στην περιοχή της Βέρνης και στη γαλλόφωνη Ελβετία.

Περισσότερη χωρητικότητα για Κρήτη, Ρόδο και Κω

Η επέκταση της TUI Suisse δεν περιορίζεται στον Άραξο. Για το καλοκαίρι του 2027 αυξάνονται και οι διαθέσιμες θέσεις προς τρεις από τους βασικούς ελληνικούς νησιωτικούς προορισμούς.

Οι πτήσεις από τη Βέρνη προς το Ηράκλειο θα πραγματοποιούνται κάθε Τετάρτη και Σάββατο, με έναρξη στις 5 Ιουνίου 2027. Η Ρόδος θα εξυπηρετείται κάθε Κυριακή από τις 6 Ιουνίου, ενώ για την Κω προβλέπεται πτήση κάθε Δευτέρα από τις 7 Ιουνίου.

Στο υπόλοιπο θερινό πρόγραμμα από τη Βέρνη περιλαμβάνονται η Πάλμα ντε Μαγιόρκα, η Λάρνακα και η Τζέρμπα.

easyJet: Νέες γραμμές προς Ρόδο και Θεσσαλονίκη

Πρόσθετες συνδέσεις με την Ελλάδα έχουν ανακοινωθεί και από τη βρετανική αγορά. Η easyJet έχει συμπεριλάβει δύο νέα ελληνικά δρομολόγια στο πρόγραμμα του 2027, στο πλαίσιο ευρύτερης επέκτασης με νέες γραμμές από δέκα αεροδρόμια του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η σύνδεση London Southend–Ρόδος προγραμματίζεται να ξεκινήσει στις 27 Απριλίου 2027 και θα πραγματοποιείται δύο φορές την εβδομάδα, κάθε Τρίτη και Σάββατο.

Λίγες ημέρες αργότερα, από την 1η Μαΐου, προστίθεται και νέα απευθείας σύνδεση από το London Luton προς τη Θεσσαλονίκη, η οποία θα εκτελείται κάθε Σάββατο.

Οι δύο γραμμές προσθέτουν νέες επιλογές τόσο για τη Βόρεια Ελλάδα όσο και για έναν από τους μεγαλύτερους θερινούς προορισμούς της χώρας, ενώ εντάσσονται σε συνολικά 18 νέα δρομολόγια που έχει ανακοινώσει η easyJet από βρετανικά αεροδρόμια.

Αθήνα και Μυτιλήνη στο νέο πρόγραμμα από Gatwick

Ακόμη δύο ελληνικοί προορισμοί περιλαμβάνονται στις νέες συνδέσεις που προγραμματίζει η TUI Airline από το LondonGatwick για το καλοκαίρι του 2027.

Η εταιρεία έχει ανακοινώσει οκτώ νέες γραμμές από το αεροδρόμιο, μεταξύ των οποίων βρίσκονται η Αθήνα και η Μυτιλήνη. Στις υπόλοιπες νέες επιλογές περιλαμβάνονται το Παλέρμο, το Σαντιάγο ντε Κομποστέλα, η Σεβίλλη, η Βαλένθια, η Ταγγέρη και η Τζέρμπα.

Με τις προσθήκες αυτές, το δίκτυο της TUI από το Gatwick θα φτάσει τους 59 προορισμούς. Συνολικά στην Ευρώπη, το αεροπορικό πρόγραμμα του ομίλου για το καλοκαίρι του 2027 προβλέπει περίπου 17 εκατ. διαθέσιμες θέσεις και 84.000 πτήσεις, αριθμός αυξημένος κατά 4,6%.