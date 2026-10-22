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Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης υποδέχθηκε τον πρίγκιπα διάδοχο του ‘Αμπου Ντάμπι Σεΐχη Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», ενόψει της επίσκεψής του στην Ελλάδα και της συνάντησής του με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, σύμφωνα με ανάρτηση του Υπουργείου Εξωτερικών στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Χ.