Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης υποδέχθηκε τον πρίγκιπα διάδοχο του ‘Αμπου Ντάμπι Σεΐχη Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», ενόψει της επίσκεψής του στην Ελλάδα και της συνάντησής του με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, σύμφωνα με ανάρτηση του Υπουργείου Εξωτερικών στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Χ.

🇬🇷🇦🇪| FM George Gerapetritis welcomed Sheikh Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Crown Prince of Abu Dhabi, at #Athens Airport, ahead of his official visit to #Greece and his meeting with @PrimeministerGR. @mofauae @GreeceinUAE @uaeembassygr https://t.co/E2T15WZqf9 — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) October 22, 2026