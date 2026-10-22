Βελτιωμένη είναι η κατάσταση της υγείας της 21χρονης, που είχε μεταφερθεί από την Πάρο στο Τζάνειο σε κωματώδη κατάσταση.

Οι γιατροί έδωσαν μάχη και κατάφεραν να επαναφέρουν την 21χρονη, ωστόσο παραμένουν επιφυλακτικοί για τα επόμενα 24ωρα, καθώς πρέπει να διαπιστωθεί αν έχει υποστεί βλάβη ο εγκέφαλος ή κάποιο άλλο ζωτικό της όργανο.

Η 21χρονη βρισκόταν στο σπίτι με τον σύντροφό της στο σπίτι που νοίκιαζαν στην Πάρο, μαζί με ένα φιλικό ζευγάρι, όταν ξαφνικά η νεαρή έχασε τις αισθήσεις της.

Ο φίλος της φέρεται να έχει παραδεχτεί στις Αρχές ότι έκαναν χρήση ναρκωτικών ουσιών, λίγο προτού η 21χρονη καταρρεύσει.

Η μητέρα της κοπέλας μίλησε στο Mega και διέψευσε τις φήμες περί συστηματικής χρήσης ουσιών, τονίζοντας ότι η κόρη της είναι αθλήτρια, δεν πίνει, δεν καπνίζει και ζούσε μια ήρεμη ζωή στο νησί με τον σύντροφό της.

«Υπάρχει μια πολύ τεράστια παραπληροφόρηση, εδώ δεν έχουν βγει οι τοξικολογικές για ουσίες και λοιπά και κάθονται και λένε ιστορίες για αγρίους. (…) Κάνουν τις δουλειές τους, τον σκύλο τους, μια πολύ ωραία στιγμή ζούνε, είναι πάρα πολύ χαρούμενη και ευτυχισμένη η κόρη μου μαζί του και αυτός δεν έχει δώσει κανένα δείγμα για κάτι τέτοιο. Ούτε καπνίζει, ούτε πίνει, πολύ σοβαρό παιδί, από πολύ καλή οικογένεια».

«Θα βγουν οι τοξικολογικές, θα “μιλήσουν” οι εξετάσεις από μόνες τους, η αστυνομία θα πράξει τα δέοντα. (…) Με ενημέρωσε το παιδί το πρωί, με ξύπνησε, έκλαιγε, είναι πολύ στενοχωρημένος. Μου είπε “συγγνώμη, δεν ήθελα να γίνει κάτι τέτοιο, έγινε ένα λάθος”. Ότι έχασε λίγο τον έλεγχο».

Την ώρα, λοιπόν, που οι γιατροί προσπαθούν να σώσουν τη νεαρή κοπέλα, η Αστυνομία αναζητά τις ουσίες που μπορεί να έλαβε ακούσια ή εκούσια η 21χρονη.

«Ήταν ένα ατυχές συμβάν. Ήταν ένα βράδυ που περνούσαμε πάρα πολύ καλά και συνέβη κάτι αναπάντεχο για το οποίο δεν φταίει κανένας. Δεν έχει πάρει κανείς χάπι. Δεν πήρε κανένα χάπι βιασμού. Η σύντροφός μου έκανε έναν πολύ κακό συνδυασμό. Δεν ήπιε καθόλου αλκοόλ, όμως πήρε μία λάθος απόφαση», είπε ο σύντροφός της.