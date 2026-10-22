Απογοητευτικό ξεκίνημα για το Μαϊάμι παρά την κυριαρχική εμφάνιση του Γιάννη Αντετοκούνμπο

Παρά την εξαιρετική εμφάνιση του Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος κυριάρχησε στο πρώτο ημίχρονο, οι Μαϊάμι Χιτ δεν κατάφεραν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της πρεμιέρας της νέας σεζόν του NBA, γνωρίζοντας βαριά εντός έδρας ήττα με 131-106 από τους Μινεσότα Τίμπεργουλβς.

Το επίσημο ντεμπούτο του Greek Freak με τη φανέλα των Χιτ ξεκίνησε ιδανικά, καθώς ο Έλληνας σούπερ σταρ σημείωσε τους πρώτους οκτώ πόντους της νέας του ομάδας, δίνοντας από νωρίς το στίγμα του. Η παρουσία του ήταν καθοριστική στο πρώτο μέρος, ωστόσο η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη για το Μαϊάμι.

Μοναδική περίοδος στην οποία οι γηπεδούχοι βρήκαν ουσιαστική επιθετική στήριξη ήταν η τρίτη, με τον Μπαμ Αντεμπάγιο να συνεισφέρει εννέα από τους συνολικά 15 πόντους του. Πέρα από αυτό το διάστημα, ο Αντετοκούνμπο δεν βρήκε σταθερούς συμπαραστάτες, με αποτέλεσμα οι Χιτ να χάσουν σταδιακά τον έλεγχο της αναμέτρησης και να υποστούν μια ήττα με διαφορά 25 πόντων στο Kaseya Center.

Ο Γιάννης ολοκλήρωσε το πρώτο ημίχρονο με 21 πόντους και έκλεισε τον αγώνα με 35, αριθμός που αποδείχθηκε ανεπαρκής για να αποτρέψει την ήττα της ομάδας του. Το Μαϊάμι κατέρρευσε στην τέταρτη περίοδο, αδυνατώντας να περιορίσει τον εκρηκτικό Άντονι Έντουαρντς, ο οποίος πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση με 42 πόντους και 10 ριμπάουντ, καταγράφοντας double-double.

Σημαντική ήταν και η συμβολή του ΛαΜέλο Μπολ, ο οποίος πραγματοποίησε εξαιρετικό ντεμπούτο με τους «Λύκους», προσφέροντας 21 πόντους και έξι ασίστ και ενισχύοντας σημαντικά την επιθετική λειτουργία της Μινεσότα.

Back at it Friday https://t.co/XYoivCEBC8 — Miami HEAT (@MiamiHEAT) October 22, 2026

Σε ατομικό επίπεδο, ο Αντετοκούνμπο ήταν ιδιαίτερα αποτελεσματικός, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 13/19 σουτ εντός πεδιάς, ποσοστό ευστοχίας 68,4%, καθώς και 9/14 εύστοχες ελεύθερες βολές. Παράλληλα, μάζεψε έξι ριμπάουντ και μοίρασε μία ασίστ σε 29 λεπτά και 47 δευτερόλεπτα συμμετοχής.

Η βραδιά του ολοκληρώθηκε πρόωρα, καθώς, μετά τη χρέωσή του με το πέμπτο του φάουλ, το οποίο καταγράφηκε ως αντιαθλητικό, ο Έρικ Σποέλστρα αποφάσισε να τον αποσύρει στον πάγκο. Εκείνη τη στιγμή, η διαφορά είχε ήδη φτάσει στους 22 πόντους, με περίπου επτά λεπτά να απομένουν για τη λήξη, και ο Έλληνας σταρ δεν επέστρεψε στο παρκέ.