Πλήθος αντιδράσεων προκάλεσε ο καβγάς, με προσωπικούς χαρακτηρισμούς, που είχαν χθες το πρωί η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Νάντια Γιαννακοπούλου, με τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Μακάριο Λαζαρίδη, στον «αέρα» του ANT1, με αφορμή την επόμενη ημέρα των εκλογών και την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Θα ψάχνετε για αρχηγό και θα είστε η πρώτη που θα τον αμφισβητήσετε» είπε, μεταξύ άλλων, ο βουλευτής της ΝΔ στη συνάδελφο του από το ΠΑΣΟΚ, η οποία αντέδρασε έντονα, μιλώντας για γελοιότητες και χυδαιότητες. Μάλιστα, προς το τέλος της συζήτησης βούρκωσε.

Λίγες ώρες μετά την έντονη, τηλεοπτική αντιπαράθεση, ο κ. Λαζαρίδης τής ζήτησε συγγνώμη, αναφέροντας πως είπε «μια κουβέντα παραπάνω». Από την πλευρά της, η κ. Γιαννακοπούλου σε ανάρτησή της εξαπέλυσε σφοδρά «πυρά» εναντίον του, επισημαίνοντας πως «δεν θα με φιμώσει ούτε ο κ. Λαζαρίδης ούτε κανένας άλλος».

Η σημερινή μου πολιτική αντιπαράθεση με την κυρία Νάντια Γιαννακοπούλου ξέφυγε από τα καλώς εννοούμενα πλαίσια.



Είναι από τις στιγμές εκείνες που στην προσπάθειά μας να υπερασπιστούμε το σημαντικό κυβερνητικό έργο μπορεί να πούμε μια κουβέντα παραπάνω.



Όπως γνωρίζει και η… — Μακάριος Λαζαρίδης 🇬🇷 (@mvlazaridis) October 21, 2026

Στο πλευρό της βουλευτή του ΠΑΣΟΚ τάχθηκαν στελέχη, όχι μόνο από τη Χαριλάου Τρικούπη, αλλά και από την ΕΛΑΣ, με αναρτήσεις στα social media, επικρίνοντας τη λεκτική συμπεριφορά του Μακάριου Λαζαρίδη.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε χθες το ΠΑΣΟΚ αναφερόταν, μεταξύ άλλων, ότι ο «γαλάζιος» βουλευτής «έδωσε και σήμερα διαπιστευτήρια τοξικού πολιτικού λόγου και ανοίκειων επιθέσεων. Είναι πολλάκις υπότροπος». «Να τον χαίρεται η Νέα Δημοκρατία. Δια της επανειλημμένης αφωνίας της, επικροτεί και αποδέχεται αυτο το πολιτικό ύφος και ήθος. Την ευθύνη για τον βούρκο την έχει προσωπικά ο πρωθυπουργός», κατέληγε η ανακοίνωση.

Σε ανάρτησή του στο Facebook, ο τομεάρχης Δικαιοσύνης του ΠΑΣΟΚ, Χρήστος Κακλαμάνης, σημείωσε ότι «η εικόνα δείχνει δύο διαφορετικούς αξιακούς κόσμους που απέχουν έτη φωτός και δεν πρόκειται ποτέ να συναντηθούν».

Ο ίδιος συνεχάρη στη Νάντια Γιαννακοπούλου για την αξιοπρέπεια και την ανθρωπιά της και υπογράμμισε: «Η ακροδεξιά τραμπική μετάλλαξη της Νέας Δημοκρατίας είναι εμφανής και δικαιώνει απόλυτα την ομόφωνη συνεδριακή μας απόφαση».

Για κακοποιητική συμπεριφορά του Μακάριου Λαζαρίδη απέναντι στη Νάντια Γιαννακοπούλου έκανε λόγο ο Κώστας Ζαχαριάδης, που αποχώρησε πρόσφατα από τον ΣΥΡΙΖΑ και ανακοίνωσε τη συμπόρευσή του με την ΕΛΑΣ. Ο ίδιος σημείωσε ότι ακόμη και η συγγνώμη του ήταν υποκριτική και «υπαγορευμένη από το επικοινωνιακό επιτελείο της ΝΔ για να μαζέψουν το αίσχος που δημιούργησε ο βουλευτής τους».

Ανάρτηση στήριξης της κυρίας Γιαννακοπούλου έκαναν και στελέχη της ΕΛΑΣ, όπως η Μαριζέτα Αντωνοπούλου.