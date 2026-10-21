Μεγάλη ένταση επικράτησε στον «αέρα» της εκπομπής «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1 σήμερα το πρωί ανάμεσα στον βουλευτή της ΝΔ, Μακάριο Λαζαρίδη, και τη βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Νάντια Γιαννακοπούλου.

Ο καβγάς ξέσπασε με αφορμή την επόμενη ημέρα των εκλογών και την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και περιελάμβανε βαριές εκφράσεις, όπως «γελοιότητες, χυδαιότητες, πολιτικός βούρκος».

Μάλιστα, στο τέλος της τηλεοπτικής τους συνύπαρξης, η κ. Γιαννακοπούλου βούρκωσε με τη «χυδαιότητα» και την «ψευδολογία» που, όπως είπε, δέχθηκε.

Όλα άρχισαν όταν ο Μακάριος Λαζαρίδης ανέφερε απευθυνόμενος στη βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, «κρατήστε τη δήλωσή μου τη βραδιά των εκλογών: Θα ψάχνετε για αρχηγό και θα είστε η πρώτη που θα τον αμφισβητήσετε».

«Αφήστε τις χυδαιότητες και τις γελοιότητες», είπε άμεσα η κ. Γιαννακοπούλου, με τον βουλευτή της ΝΔ να απαντά ότι «όταν γίνονται χαρακτηρισμοί δεν υπάρχουν επιχειρήματα».

Ν. Γιαννακοπούλου: Δεν ντρέπεστε.

Μ. Λαζαρίδης: Καθόλου, εσείς θα έπρεπε να ντρέπεστε.

Ν. Γιαννακοπούλου: Όταν ο Λαζαρίδης ξεμένει από πολιτικά επιχειρήματα…

Μ. Λαζαρίδης: Θα συμβεί αυτό που είπα, είναι χυδαιότητα η πολιτική εκτίμηση;

Ν. Γιαννακοπούλου: Αυτό που κάνετε είναι τραμπουκισμός. Όταν απευθύνεστε με αλαζονεία και προλογίζετε την ψήφο του λαού, σας αφήνω στη χυδαιότητά σας.

Μ. Λαζαρίδης: Το να κάνει κανείς μια εκτίμηση δεν είναι κάτι.

Ν.Γιαννακοπούλου: Δεν ντρέπεστε, είναι χυδαιότητα, να ανακαλέσετε.

Μ. Λαζαρίδης: Δεν ανακαλώ όπως και κάνω την εκτίμηση ότι αν το ΠΑΣΟΚ είναι τρίτο κόμμα τελείωσε. Οι εκλογές είναι ζαριά και Τσίπρα και για Ανδρουλάκη.

Ν.Γιαννακοπούλου: Το ΠΑΣΟΚ θα είναι πρώτο κόμμα.

Μ. Λαζαρίδης: Με 31,5% στην Αττική θα είναι πρώτο κόμμα; Είναι σοβαρή πολιτική εκτίμηση αυτή;

Ν.Γιαννακοπούλου: Όταν λέτε απαράδεκτα πράγματα θα σας διακόπτω, υπάρχει ένα όριο στον τραμπουκισμό και τη χυδαιότητα.

Μ. Λαζαρίδης: Ούτε τραμπούκισα, ούτε χυδαιολόγησα, και θυμηθείτε τη δήλωσή μου το βράδυ των εκλογών.

Ν.Γιαννακοπούλου: Έχουμε εκλεγμένο αρχηγό και το να λέτε όσα λέτε δείχνει την ένδεια των πολιτικών σας επιχειρημάτων.

Ακολούθησε ακόμα πιο έντονος διάλογος, ενώ κάποια στιγμή ο βουλευτής της ΝΔ εξερράγη όταν άκουσε τη φράση «η δεύτερη τετραετία της ΝΔ είναι ο ΟΠΕΚΕΠΕ».

«Να σας θυμίσω ότι προφυλακισμένος είναι κουμπάρος του αρχηγού σας», είπε ο κ. Λαζαρίδης, με την κ. Γιαννακοπούλου να επιμένει: «Ποιανού είναι η ευθύνη του ΟΠΕΚΕΠΕ, είναι ευθύνη του Ανδρουλάκη το δικό σας σκάνδαλο;».

Τότε, ο Μακάριος Λαζαρίδης είπε: «Θέλετε να σας πω με τι αγωνία με πήρατε την επόμενη ημέρα της αποκάλυψης που έκανα στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ για να ρωτήσετε αν έρχονται και άλλα».

Η Νάντια Γιαννακοπούλου ξέσπασε και ανέφερε: «Διαψεύδω ρητά και κατηγορηματικά, ο τραμπουκισμός έχει ένα και όριο. Σαν δεν ντρέπεστε! Σήμερα έχετε έρθει και μιλάτε με χυδαιότητα που θα έπρεπε να ντρέπεστε. Ανακαλέστε τώρα».

Ο βουλευτής της ΝΔ είπε ότι δεν ανακαλεί, με την κ. Γιαννακοπούλου να λέει: «Έχετε έρθει με μια προσωπική επίθεση και την κλιμακώνετε με απαράδεκτους χαρακτηρισμούς. Θα μιλήσουμε στα δικαστήρια. Θα έπρεπε να ντρέπεστε για το μέγεθος του ψέματος. Εφευρίσκετε πράγματα».

«Είστε ένας πολιτικός βούρκος», είπε σε άλλο σημείο η Νάντια Γιαννακοπούλου, με τον Μακάριο Λαζαρίδη να την προαναγγέλλει ότι θα της κάνει μήνυση και αγωγή.

Σε εκείνο το σημείο, η κ. Γιαννακοπούλου βούρκωσε και ανέφερε: «Έχω έρθει να μιλήσω πολιτικά και έχω δεχθεί μια τόση ψευδολογία. Προσπάθησε από την πρώτη στιγμή να δείξει ότι υπάρχει υφέρπουσα κόντρα με τον αρχηγό του κόμματός μου και έρχεται μετά και λέει τέτοιους είδους ψέματα που είναι αδιανόητα».

Δείτε όλο τον καβγά ανάμεσα στη Νάντια Γιαννακοπούλου και τον Μακάριο Λαζαρίδη:

«Πυρά» από τη Χαριλάου Τρικούπη

Με έντονο τρόπο αντέδρασε το ΠΑΣΟΚ, το οποίο σε ανακοίνωσή του κάνει λόγο για τοξικό πολιτικό λόγο και ανοίκειες επιθέσεις, καταλογίζοντας ευθύνη προσωπικά στον πρωθυπουργό.

Αναλυτικά η δήλωση του ΠΑΣΟΚ:

«Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Μακάριος Λαζαρίδης, έδωσε και σήμερα διαπιστευτήρια τοξικού πολιτικού λόγου και ανοίκειων επιθέσεων. Είναι πολλάκις υπότροπος. Η αξιοπιστία του κ. Λαζαρίδη είναι ανάλογη των πτυχίων του. Αυτή τη φορά επιτέθηκε με ψεύδη εναντίον της βουλευτού του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νάντιας Γιαννακοπούλου, προχωρώντας σε μια χυδαία προσωπική επίθεση. Να τον χαίρεται η Νέα Δημοκρατία. Δια της επανειλημμένης αφωνίας της, επικροτεί και αποδέχεται αυτο το πολιτικό ύφος και ήθος. Την ευθύνη για τον βούρκο την έχει προσωπικά ο Πρωθυπουργός»