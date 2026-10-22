Ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της αναμέτρησης με τη Χάποελ, γνωρίζοντας την ήττα με 91-81. Το «τριφύλλι» παρουσίασε προβλήματα τόσο στην εκτέλεση από την περιφέρεια όσο και στην οργάνωση του παιχνιδιού του, στοιχεία που επηρέασαν καθοριστικά την εξέλιξη του αγώνα. Με μόλις 5/21 τρίποντα και απολογισμό 16 ασίστ για 11 λάθη, οι «πράσινοι» δεν βρήκαν την απαραίτητη επιθετική συνέπεια.

Κομβικό στοιχείο για την έκβαση της αναμέτρησης ήταν και η αδυναμία του Παναθηναϊκού να περιορίσει τους βασικούς δημιουργούς της Χάποελ. Στο πρωτάθλημα, πάντως, οι Κυπελλούχοι Ελλάδας επέστρεψαν στις θετικές εμφανίσεις, επικρατώντας του Περιστερίου με 95-75 και διατηρώντας το αήττητό τους στις εγχώριες υποχρεώσεις. Ο Κέντρικ Ναν σημείωσε 18 πόντους, ενώ ο Ντίνος Μήτογλου πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση με 16 πόντους και 11 ριμπάουντ, προσφέροντας σημαντικές λύσεις και στις δύο πλευρές του παρκέ.

Απέναντι στην Μπασκόνια, ο Παναθηναϊκός θα επιδιώξει να επιστρέψει στις επιτυχίες στη EuroLeague, δίνοντας έμφαση στην αμυντική του συνέπεια και στον έλεγχο του ρυθμού. Η βελτίωση στην περιφερειακή εκτέλεση και η καλύτερη αξιοποίηση των επιθετικών επιλογών αναμένεται να παίξουν καθοριστικό ρόλο στην προσπάθεια για την έκτη νίκη στη διοργάνωση.

Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος δεν θα ακολουθήσει την αποστολή, καθώς συνεχίζει το πρόγραμμα αποθεραπείας του. Ο Άιζακ Μπόνγκα επέστρεψε στις προπονήσεις, έχοντας ξεπεράσει τις ενοχλήσεις στον καρπό, και συγκεντρώνει πιθανότητες να αγωνιστεί. Αμφίβολη παραμένει η συμμετοχή του Λευτέρη Μαντζούκα, ο οποίος αντιμετωπίζει πρόβλημα ίωσης.

Μπασκόνια – Με αμυντικές αδυναμίες και αναζητώντας αγωνιστική ισορροπία

Η επιστροφή του Βέλιμιρ Περάσοβιτς στον πάγκο της Μπασκόνια δεν συνοδεύτηκε από νικηφόρο αποτέλεσμα στη EuroLeague. Στην τέταρτη θητεία του στην τεχνική ηγεσία της ομάδας, οι Βάσκοι ηττήθηκαν με 86-78 από τη Βίρτους στην Μπολόνια.

Η ήττα αυτή προστέθηκε σε εκείνη του ισπανικού πρωταθλήματος από την Τενερίφη, με 82-77. Ο Σπανιόλο ξεχώρισε για την Μπασκόνια με 15 πόντους, ωστόσο η ατομική του συνεισφορά δεν ήταν αρκετή για να αλλάξει την πορεία της αναμέτρησης.

Η ομάδα του Περάσοβιτς εξακολουθεί να παρουσιάζει αστάθεια στην επιθετική της λειτουργία, ιδιαίτερα όταν βρίσκεται απέναντι σε καλά οργανωμένες άμυνες. Ταυτόχρονα, η αμυντική της εικόνα προκαλεί προβληματισμό, καθώς δέχεται κατά μέσο όρο 94 πόντους ανά παιχνίδι στις πρώτες έξι αγωνιστικές της EuroLeague.

Ο Κρις Ντουάρτε θα απουσιάσει από την αναμέτρηση λόγω μυϊκού τραυματισμού, ενώ εκτός δράσης τέθηκε και ο Κόμπι Σίμονς, ο οποίος υπέστη τραυματισμό στο κεφάλι.

Παράλληλα, η Μπασκόνια εξακολουθεί να αναζητά έναν ακόμη ψηλό, με στόχο να ενισχύσει τη γραμμή των ψηλών και να πλαισιώσει τον Κένεθ Φαρίντ.