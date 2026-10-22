Μια απαιτητική ευρωπαϊκή αποστολή περιμένει τον Παναθηναϊκό στο μακρινό Αλμάτι, όπου αντιμετωπίζει απόψε στις 17:30 την Καϊράτ, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της League Phase του Conference League. Οι «πράσινοι» θέλουν να αφήσουν πίσω τους τις δυσκολίες του ταξιδιού, να συνεχίσουν με νίκη την ευρωπαϊκή τους πορεία και να κάνουν ακόμη ένα βήμα προς τον στόχο τους στη διοργάνωση.

Έπειτα από την ευρεία νίκη απέναντι στον Αστέρα και το νικηφόρο ξεκίνημα στη League Phase κόντρα στην Μπόρατς, ο Παναθηναϊκός ταξίδεψε στο Καζακστάν με στόχο να διπλασιάσει τις επιτυχίες του. Η αναμέτρηση στο Αλμάτι έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις, τόσο λόγω της μεγάλης απόστασης όσο και εξαιτίας των συνθηκών που καλείται να διαχειριστεί η ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ.

Η αποστολή του «τριφυλλιού» έφτασε στο Καζακστάν το απόγευμα της Τρίτης, έπειτα από περισσότερες από επτά ώρες πτήσης. Το ζητούμενο για τον Δανό τεχνικό είναι να διαχειριστεί σωστά τις δυνάμεις των ποδοσφαιριστών του και να παρουσιάσει ένα σύνολο με την απαραίτητη φρεσκάδα, συγκέντρωση και αγωνιστική πειθαρχία.

Η νίκη στην πρεμιέρα απέναντι στην Μπόρατς έχει ήδη δώσει τρεις βαθμούς στους «πράσινους», οι οποίοι βρίσκονται στη 10η θέση της βαθμολογίας. Ένα δεύτερο διαδοχικό τρίποντο θα ενισχύσει σημαντικά τη θέση τους και θα τους επιτρέψει να κοιτάξουν ακόμη ψηλότερα, με στόχο την παρουσία τους στην πρώτη οκτάδα.

Οι απουσίες και οι επιλογές του Νίστρουπ

Ο Παναθηναϊκός ταξίδεψε στο Αλμάτι με σημαντικές απουσίες. Ο Αζεντίν Ουναΐ παραμένει εκτός δράσης, καθώς υπέστη βαριά θλάση στην αναμέτρηση με τον Asteras AKTOR και αναμένεται να επιστρέψει στους αγωνιστικούς χώρους από το νέο έτος.

Εκτός αποστολής βρίσκεται και ο Αντριάνο Γιάγκουσιτς, ο οποίος αναμένεται να είναι ξανά διαθέσιμος για το παιχνίδι της Κυριακής απέναντι στον Βόλο. Σε ό,τι αφορά την ευρωπαϊκή λίστα, τη θέση του Μαροκινού Ουναΐ πήρε ο Πέδρο Τσιριβέγια, προσφέροντας μία επιπλέον επιλογή στον άξονα της μεσαίας γραμμής.

Ο Νίστρουπ καλείται, επομένως, να βρει τις κατάλληλες ισορροπίες, διατηρώντας την ανταγωνιστικότητα της ομάδας του παρά τις απουσίες και την επιβάρυνση που συνεπάγεται το μακρινό ταξίδι. Η σωστή διαχείριση του ρόστερ και η αποτελεσματικότητα στις δύο περιοχές αναμένεται να παίξουν καθοριστικό ρόλο στην προσπάθεια για τη νίκη.

Η αποστολή του Παναθηναϊκού αποτελείται από τους: Πένια, Κότσαρη, Γείτονα, Καλάμπρια, Τσάπρα, Κυριακόπουλο, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Πάλμερ-Μπράουν, Κάτρη, Καμαρά, Κάνγκουα, Λούζα, Τσιριβέγια, Κοντούρη, Μπινιάρη, Ταμπόρδα, Πελίστρι, Αντίνο, Λιβάι Γκαρσία, Τετέι, Ντέσερς, Ραστόντερ και Νεμπή.

Η Καϊράτ θέλει να εκμεταλλευτεί την έδρα της

Απέναντι στον Παναθηναϊκό βρίσκεται μια ομάδα που επιδιώκει να ενισχύσει σταθερά την παρουσία της στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Η Καϊράτ έχει μπροστά της ένα ιδιαίτερα κρίσιμο διάστημα, καθώς το πρωτάθλημα του Καζακστάν βρίσκεται στην τελική του ευθεία, με την ομάδα να απέχει τέσσερις βαθμούς από την κορυφή, δύο αγωνιστικές πριν από το φινάλε.

Η διπλή αγωνιστική πρόκληση, σε εγχώριο και ευρωπαϊκό επίπεδο, αναγκάζει τους Καζάκους να διαχειριστούν προσεκτικά τις δυνάμεις τους. Στην πρεμιέρα της League Phase, η Καϊράτ απέσπασε ισοπαλία 1-1 στην έδρα της Ρίγα στη Λετονία, αποτέλεσμα που την αφήνει σε αναζήτηση της πρώτης της νίκης στη διοργάνωση.

Παράλληλα, διαθέτει ποδοσφαιριστές με σημαντική επιθετική ποιότητα, οι οποίοι μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα στην αντίπαλη άμυνα. Ο Ισπανός Μαρκ Γουάλ, οι Βραζιλιάνοι Ζορζίνιο και Εντμίλσον, καθώς και ο Μπεκμπολάτ συγκαταλέγονται στις βασικές απειλές για την εστία του Παναθηναϊκού.