Σε ανοιξιάτικο μοτίβο, παρά τις λίγες βροχές, θα παραμείνει και σήμερα ο καιρός, με τις συνθήκες αυτές να διατηρούνται μέχρι και το Σάββατο, καθώς από την Κυριακή αναμένεται επιδείνωση.

Όπως ανέφερε ο μετεωρολόγος του Open, Κλέαρχος Μαρουσάκης, από την Κυριακή θα οργανωθεί ένα βαρομετρικό χαμηλό από την περιοχή της κεντρικής Ευρώπης, θα κινηθεί νοτιοανατολικά, με αποτέλεσμα να απασχολήσει αρκετές περιοχές της χώρας μας, πρώτα προς τα δυτικά με περισσότερες βροχές και στη συνέχεια θα επεκταθούν τα φαινόμενα σε περισσότερα γεωγραφικά διαμερίσματα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα όποια φαινόμενα εστιάζονται κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια αλλά και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

Αύριο, Παρασκευή, περιμένουμε φαινόμενα στο ανατολικό Αιγαίο και την ανατολική ηπειρωτική χώρα. Θα δεχθούν βροχές ακόμη και καταιγίδες το μεσημέρι. Βελτιώνεται σιγά σιγά ο καιρός δυτικότερα και νοτιότερα.

Το Σάββατο θα είναι μία πολύ καλή ημέρα με καλύτερη διαύγεια, θα προσπαθήσει βαθμιαία να επιβάλει τους ρυθμούς του ο βοριάς. Θα καθαρίσει η ατμόσφαιρα, όμως θα μας προσεγγίσει ένα νέο κύμα κακοκαιρίας, το πρώτο κύμα κακοκαιρίας, το οποίο θα ξεκινήσει τη δράση του μέσα στην Κυριακή, επηρεάζοντας πρώτα τη δυτική χώρα και από τη Δευτέρα και στη συνέχεια θα ακολουθήσει μία νότια τροχιά. Θα περάσει γύρω από την Κρήτη και θα καταλήξει στο νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Το κύμα κακοκαιρίας, που αναμένουμε μετά και την Κυριακή, θα εστιάσει τη δράση του κυρίως προς τα κεντρικά, ανατολικά και νότια τμήματα.

Η δυτική Ελλάδα θα βρεθεί ουσιαστικά στο μάτι της κακοκαιρίας. Θα δούμε μέχρι και καταιγίδες κοντά στο μεσημέρι με απόγευμα.

Η νεφική μάζα θα καταφέρει να μετατοπιστεί πιο ανατολικά με βροχές και με καταιγίδες να μετατοπιστεί πιο ανατολικά και να χτυπήσει και την πόρτα της Αττικής.

Από τη Δευτέρα θα μιλάμε για μία κακοκαιρία που θα εστιάζεται στα κεντρικά, ανατολικά και νότια τμήματα. Περιοχές που βλέπουν προς το Αιγαίο, θα δεχθούν τη μεγαλύτερη επίδραση, αυτού του κύματος, χαρακτηριστικά του οποίου θα είναι οι βροχές, οι τοπικά ισχυρές καταιγίδες, αλλά και η ισχυρή πτώση της θερμοκρασίας.

Η πρόγνωση της Όλγας Παπαβγούλη για τις επόμενες ημέρες

Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο του ΕΡΤNews, Όλγα Παπαβγούλη, η σημερινή ημέρα θα χαρακτηρίζεται από νοτιάδες, αυξημένα ποσοστά υγρασίας και ήπια μεταφορά αφρικανικής σκόνης, δημιουργώντας κατά τόπους μια πιο αποπνικτική και επιβαρυμένη ατμόσφαιρα.

Παράλληλα, λόγω της επικράτησης των νοτιοδυτικών ανέμων και της μεταφοράς θερμότερων αερίων μαζών, η σημερινή ημέρα αναμένεται να είναι και η θερμότερη της εβδομάδας, με τον υδράργυρο να φτάνει τοπικά ακόμη και τους 27 -29 βαθμούς Κελσίου. Μάλιστα, λόγω της αυξημένης υγρασίας, η αισθητή θερμοκρασία ενδέχεται να είναι ακόμη υψηλότερη.

Σήμερα, λοιπόν, το βαρομετρικό χαμηλό που βρίσκεται στην περιοχή της Ιταλίας θα κινηθεί βορειοανατολικά, και το μέτωπο που το συνοδεύει θα διασχίσει τη χώρα μας φέρνοντας επιλεκτική κακοκαιρία.

Έτσι, η χώρα μας ουσιαστικά θα χωριστεί στα δύο καθώς το σκηνικό στα δυτικά βορειοδυτικά θα είναι πιο φθινοπωρινό ενώ στα ανατολικά και νότια πιο καλοκαιρινό.

Βροχές και πρόσκαιρες τοπικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στη δυτική και βορειοδυτική Ελλάδα, επηρεάζοντας το Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική Μακεδονία, τη Δυτική Στερεά και τη δυτική-βορειοδυτική Πελοπόννησο.

Ιδιαίτερα στο Ιόνιο και στα δυτικά παράκτια τμήματα, οι καταιγίδες δεν αποκλείεται να παρουσιάσουν πρόσκαιρα μεγαλύτερη ένταση.

Τα περισσότερα και εντονότερα φαινόμενα αναμένονται κατά τις πρωινές ώρες και μέχρι νωρίς το μεσημέρι, ενώ στη συνέχεια θα παρουσιάσουν σταδιακή εξασθένηση, με πιο τοπικές βροχές και μπόρες.

Καθώς το μέτωπο θα διασχίζει τη χώρα, τοπικές βροχές θα εκδηλωθούν και στην υπόλοιπη βόρεια Ελλάδα, ενώ πιο διάσπαρτα φαινόμενα αναμένονται στη Θεσσαλία, τη Στερεά Ελλάδα και σε αρκετές ακόμη ηπειρωτικές περιοχές. Τα λιγότερα φαινόμενα αναμένονται κυρίως στο νότιο και νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Οι άνεμοι στα πελάγη θα πνέουν αρχικά νοτιοδυτικοί, φτάνοντας έως τα 6 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο θα στραφούν σχετικά γρήγορα σε βορειοδυτικούς και σταδιακά θα αρχίσουν να εξασθενούν.

Ήδη από χθες έχει ξεκινήσει ήπια μεταφορά αφρικανικής σκόνης προς τη χώρα μας, με το μεγαλύτερο μέρος της να εντοπίζεται στα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας.

Σήμερα, καθώς οι άνεμοι θα αρχίσουν να στρέφονται σταδιακά σε βορειοδυτικούς στο Ιόνιο, οι μεγαλύτερες συγκεντρώσεις σκόνης θα μετατοπίζονται προς τα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η αφρικανική σκόνη, όταν βρίσκεται σε αυξημένες συγκεντρώσεις στην ατμόσφαιρα, μπορεί να περιορίσει την ηλιακή ακτινοβολία που φτάνει στην επιφάνεια του εδάφους και επομένως να επηρεάσει τη θέρμανσή της. Ωστόσο, στην προκειμένη περίπτωση, οι σχετικά μικρές ποσότητες σκόνης δεν αναμένεται να περιορίσουν σημαντικά την άνοδο της θερμοκρασίας.

Έτσι, λόγω της επικράτησης των νοτιάδων, η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλότερα από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα, φτάνοντας στις περισσότερες περιοχές τους 23 με 26 βαθμούς Κελσίου, τοπικά τους 27, ενώ στην Κρήτη δεν αποκλείεται να αγγίξει ακόμη και τους 28 με 29 βαθμούς.

Αύριο, Παρασκευή, καθώς το βαρομετρικό χαμηλό θα συνεχίσει την πορεία του προς τα βορειοανατολικά, ο καιρός θα αρχίσει να βελτιώνεται από τα δυτικά, με μεγαλύτερα διαστήματα ηλιοφάνειας.

Αντίθετα, οι περισσότερες νεφώσεις και τα φαινόμενα θα μετατοπιστούν προς τα βορειοανατολικά τμήματα της χώρας, καθώς και στην ανατολική νησιωτική Ελλάδα.

Βροχές και σποραδικές καταιγίδες αναμένονται κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, το βόρειο και ανατολικό Αιγαίο, ενώ πιο διάσπαρτες βροχές θα εκδηλωθούν στις Σποράδες, στην Εύβοια, σε τμήματα των Κυκλάδων και μέχρι τα Δωδεκάνησα. Δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες και στην Κρήτη.

Μεγαλύτερη προσοχή χρειάζεται κυρίως στη Θράκη και στο βορειοανατολικό Αιγαίο, έως περίπου το ύψος της Λέσβου, καθώς σε αυτές τις περιοχές οι καταιγίδες ενδέχεται να παρουσιάσουν μεγαλύτερη ένταση.

Οι άνεμοι θα στραφούν σταδιακά σε βορειοδυτικούς και στα δύο πελάγη, φτάνοντας αρχικά έως τα 6 μποφόρ, ενώ στη συνέχεια θα εξασθενήσουν.

Παράλληλα, οι τελευταίες μικρές ποσότητες αφρικανικής σκόνης θα περιοριστούν στα ανατολικά νησιωτικά τμήματα και στη συνέχεια θα απομακρυνθούν από τη χώρα μας, καθώς η επικράτηση του βορειοδυτικού ρεύματος θα συμβάλει στον σταδιακό καθαρισμό της ατμόσφαιρας.

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει πτώση, ιδιαίτερα στις περιοχές όπου θα επικρατούν περισσότερες νεφώσεις και θα εκδηλώνονται τα περισσότερα φαινόμενα.

Έτσι, στις περισσότερες περιοχές οι μέγιστες τιμές θα κυμανθούν κοντά στους 21 με 26 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Θράκη και σε περιοχές του βόρειου Αιγαίου δεν αναμένεται να ξεπεράσουν τους 17 με 18 βαθμούς.

Το Σάββατο θα έχουμε μια πρόσκαιρη καιρική ανάπαυλα, καθώς ο καιρός θα είναι σχετικά πιο ήπιος, χωρίς όμως να λείπει εντελώς η αστάθεια.

Κατά διαστήματα θα αναπτύσσονται τοπικές νεφώσεις, ενώ λίγες διάσπαρτες και κατά κανόνα ασθενείς βροχές δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν κυρίως στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας.

Προς τις βραδινές ώρες, ωστόσο, οι νεφώσεις θα αρχίσουν σταδιακά να πυκνώνουν από τα δυτικά, προμηνύοντας τη νέα μεταβολή του καιρού.

Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα στραφούν βαθμιαία σε δυτικούς, καθώς θα αρχίσει να μας προσεγγίζει το νέο βαρομετρικό χαμηλό από την περιοχή της Ιταλίας.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση και θα επιστρέψει κοντά στα κανονικά για την εποχή επίπεδα, με τις μέγιστες τιμές να διαμορφώνονται γύρω στους 20 με 23 βαθμούς Κελσίου.

Από την Κυριακή, το σκηνικό του καιρού αναμένεται να αλλάξει εκ νέου και πιο ουσιαστικά, καθώς ένα νέο βαρομετρικό χαμηλό από την περιοχή της Ιταλίας θα κινηθεί αυτή τη φορά προς τον ελληνικό χώρο.

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα, το σύστημα φαίνεται ότι θα ακολουθήσει αρχικά μια πορεία από τα δυτικά προς το νότιο Ιόνιο, ενώ στη συνέχεια, κατά τη διάρκεια της Δευτέρας και της Τρίτης, αναμένεται να κινηθεί ανατολικότερα, προς τη νότια και νοτιοανατολική νησιωτική Ελλάδα.

Σε αντίθεση με το προηγούμενο βαρομετρικό χαμηλό, το νέο σύστημα φαίνεται ότι θα επηρεάσει πιο άμεσα τη χώρα μας.

Όσον αφορά στην Κυριακή, τα περισσότερα φαινόμενα αναμένονται αρχικά στη δυτική Ελλάδα, με τις βροχές και τις καταιγίδες να επεκτείνονται σταδιακά κυρίως προς τα νότια τμήματα της χώρας.

Οι καταιγίδες ενδέχεται να είναι κατά τόπους ισχυρές, ιδιαίτερα στο Ιόνιο και στα δυτικά παράκτια τμήματα.

Οι άνεμοι θα επηρεάζονται από την κυκλωνική κυκλοφορία του βαρομετρικού χαμηλού, παρουσιάζοντας μεταβολές στη διεύθυνσή τους ανάλογα με τη θέση του συστήματος.

Επίσης, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση και θα βρεθεί κατά τόπους ακόμη και χαμηλότερα από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα, κυρίως στα δυτικά τμήματα της χώρας.

Τη Δευτέρα και την Τρίτη, καθώς το βαρομετρικό χαμηλό θα συνεχίσει να επηρεάζει τη χώρα μας και να μετατοπίζεται σταδιακά ανατολικότερα, το κύριο βάρος των φαινομένων φαίνεται ότι θα μεταφερθεί προς τα νότια και νοτιοανατολικά τμήματα της χώρας.

Βροχές και καταιγίδες αναμένεται να επηρεάσουν κυρίως τη νοτιοανατολική Ελλάδα και τις νότιες νησιωτικές περιοχές, ενώ ιδιαίτερα σε παράκτιες και θαλάσσιες περιοχές οι καταιγίδες ενδέχεται να παρουσιάσουν μεγαλύτερη ένταση.

Προς το παρόν στο επίκεντρο της κακοκαιρίας φαίνεται ότι θα βρεθούν κυρίως η Πελοπόννησος και η Κρήτη, ενώ κατά διαστήματα έντονα φαινόμενα ενδέχεται να επηρεάσουν και τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα.

Βεβαίως, η ακριβής πορεία, η θέση και η διάρκεια παραμονής του βαρομετρικού χαμηλού θα καθορίσουν τόσο την ένταση όσο και τη γεωγραφική κατανομή των φαινομένων.