Ψηφίζεται σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, που προβλέπει την απαγόρευση πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών.

Σε βίντεο που ανήρτησε στα social media, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφέρθηκε στο συγκεκριμένο μέτρο, απευθυνόμενος στα παιδιά, στους γονείς και στις πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

O πρωθυπουργός ξεκινά το βίντεο με τη φράση «ένα τελευταίο βίντεο και το κλείνω» και εξηγεί πως «όταν το ατελείωτο σκρολάρισμα στερεί από ένα παιδί ύπνο, δυνατότητα συγκέντρωσης, χρόνο με φίλους κάθε γονιός οφείλει να παρέμβει κι εμείς ως πολιτεία να σταθούμε δίπλα του».

«Σήμερα ψηφίζουμε το νομοσχέδιο για επιβολή ορίου ηλικίας για πρόσβαση στα social media. Προβλέπει πρόσβαση από τα 15 έτη με εφαρμογή από 1η Ιανουαρίου 2027», συνεχίζει.

«Παιδιά θέλω να πω κάτι πολύ απλό. Φαντάζομαι δεν θα πάρει πολλά likes, θέλω όμως να έχετε περισσότερο χώρο και περισσότερο χρόνο για όσα σας κάνουν πραγματικά χαρούμενους, χωρίς την πίεση να είστε διαρκώς online», αναφέρει στη συνέχεια ο κ. Μητσοτάκης.

Για τους γονείς, σημειώνει: «Ξέρω πολύ καλά ότι είναι δύσκολο να παλεύετε μόνοι σας με αλγόριθμους που είναι σχεδιασμένοι, για να κρατούν τα παιδιά κολλημένα στην οθόνη. Ερχόμαστε να σας βοηθήσουμε, να σας στηρίξουμε».

Όσον αφορά στις πλατφόρμες, λέει: «Έχετε ευθύνη να ελέγχεται αξιόπιστα την ηλικία των χρηστών, με πλήρη προστασία της ιδιωτικότητας. Και έχετε 2,5 μήνες μπροστά σας, για να το κάνετε».

«Πίεσα και πέτυχα κοινή ευρωπαϊκή δράση. Και συνεχίζουμε. Η προστασία των παιδιών χρειάζεται κανόνες, αλλά και εταιρείες, που αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους», καταλήγει ο πρωθυπουργός.

Δείτε το βίντεο: